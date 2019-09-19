Армия и оружие
РБКАрабская коалиция провела военную операцию в Йемене после атаки дронов
Позже коалиция объявила, что в результате операции были уничтожены четыре объекта, на которых собирали беспилотные лодки и морские мины. «Эти объекты использовались чтобы проводить атаки и террористические операции, угрожающие морским путям и международной торговле», — сказал представитель коалиции.
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Боксеры провели традиционную дуэль взглядов и впервые сошлись лицом к лицу.
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