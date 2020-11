Яндекс представляет YaC 2020

В этом году Яндекс отказался от привычного формата конференции и вместо Yet another Conference сделал Yet another Conversation — фильм, в котором руководители сервисов Яндекса сами, без подготовленных докладов, рассказали в интервью, как делается Яндекс, что интересного произошло в компании за этот год и какие планы на следующий.