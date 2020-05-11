Энергетика
News.ruСаудовская Аравия объявила о дополнительном сокращении добычи нефти
Рынок пережил рекордное падение и начал восстанавливаться лишь с 1 мая, когда заработал новый договор ОПЕК+. ОПЕК+ 12 апреля договорилась о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае – июне, а также на 7,7 млн во втором полугодии и на 5,8 млн баррелей далее до конца апреля 2022 года.
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Юрий Барсуков о том, как Саудовская Аравия повышает ставки в сделке по сокращению добычи
Коммерсантъ11 мая в 17:41
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