Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

Арабский фонд Mubadala выкупил часть доли Полины Юмашевой в En+

Сумма сделки не раскрывается. После продажи доля Юмашевой в En+ снизилась с 5,19 до 2,58%, доля акций компании, находящихся в свободном обращении, увеличилась до 12,3%. 23 июня агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что за часть доли Юмашевой фонд готов заплатить $200 млн.В источнике

С чего всё началось

Бывшая жена миллиардера Олега Дерипаски Полина Юмашева продала 2,6% в основанном бизнесменом холдинге En+ (контролирует металлургическую компанию UC Rusal и энергетическую «Евросибэнерго») суверенному фонду эмирата Абу-Даби Mubadala, говорится
 в раскрытии En+ на Лондонской бирже.

Подробнее о событии

Фонд купит часть доли Полины Юмашевой в En+

Коммерсантъ14:51

Полина Юмашева продала Mubadala 2,6% акций En+

Интерфакс11:35

Бывшая жена Дерипаски продала часть своей доли в En+ фонду ОАЭ

Forbes12:21

Бывшая жена Дерипаски продала часть акций «Эн+ Груп»

ПРАЙМ11:16

Экс-супруга Олега Дерипаски продаст фонду Mubadala 2,6% акций En+ Group

ТАСС11:29

Полина Юмашева продала пакет акций En+

Finam.Ru11:05

Полина Юмашева продала арабскому фонду акции En+ на $200 млн

РБК11:41
Интересное

Главный эндокринолог Москвы: Больные диабетом заражаются COVID-19 в два-три раза чаще

Больные диабетом в два-три раза чаще заражаются коронавирусом, и заболевание у них протекает тяжелее: они чаще госпитализируются, чаще попадают в реанимацию, чаще требуют ИВЛ.
Агентство Москвавчера в 08:23

Посольство России призвало США и их союзников отказаться от военных учений в Черном море

"Настоятельно призываем США и их союзников отказаться от отработки военных действий на Черном море", — написали дипломаты, указав, что возникающие в регионе проблемы можно решать без навязывания помощи извне.
РИА Новости22:05

Биткоин может упасть ниже 10 000 долларов, если этот технический сигнал верен

Луи Навелье, председатель и основатель управляющего фонда Navellier & Associates, говорит, что он выявил две формации «голова и плечи», которые, по его мнению, предполагают, что биткоин упадет ниже 10 000 долларов.
Profinance.ru08:45

Умер легендарный диктор и телеведущий, народный артист России Виктор Балашов

"Не стало Виктора Балашова — легендарного советского и российского диктора, который первым сообщил гражданам СССР о полете в космос Юрия Гагарина", — говорится в сообщении на сайте "Вести.ру".
РИА Новости14:54

Не вымысел, а домысел не без умысла

В недавние годы в Москве вышло немало книг, включая мемуарно-исследовательское пятикнижие "Памяти живых и мертвых" и в соавторстве с Еленой Клепиковой книга-предсказание о Трампе еще до его победы на выборах "США – рrо et соптrа".
Независимая газета13:30