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Арабский фонд Mubadala выкупил часть доли Полины Юмашевой в En+

Сумма сделки не раскрывается. После продажи доля Юмашевой в En+ снизилась с 5,19 до 2,58%, доля акций компании, находящихся в свободном обращении, увеличилась до 12,3%. 23 июня агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что за часть доли Юмашевой фонд готов заплатить $200 млн.В источнике

С чего всё началось

Бывшая жена миллиардера Олега Дерипаски Полина Юмашева продала 2,6% в основанном бизнесменом холдинге En+ (контролирует металлургическую компанию UC Rusal и энергетическую «Евросибэнерго») суверенному фонду эмирата Абу-Даби Mubadala, говорится
 в раскрытии En+ на Лондонской бирже.

Подробнее о событии

Полина Юмашева продала Mubadala 2,6% акций En+

Интерфаксвчера в 11:35

Экс-супруга Олега Дерипаски продаст фонду Mubadala 2,6% акций En+ Group

ТАССвчера в 11:29

Бывшая жена Дерипаски продала часть своей доли в En+ фонду ОАЭ

Forbesвчера в 12:21

Бывшая жена Дерипаски продала часть акций «Эн+ Груп»

ПРАЙМвчера в 11:16

Фонд купит часть доли Полины Юмашевой в En+

Коммерсантъвчера в 14:51

Полина Юмашева продала пакет акций En+

Finam.Ruвчера в 11:05

Полина Юмашева продала арабскому фонду акции En+ на $200 млн

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