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Арабский фонд Mubadala выкупил часть доли Полины Юмашевой в En+

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Сумма сделки не раскрывается. После продажи доля Юмашевой в En+ снизилась с 5,19 до 2,58%, доля акций компании, находящихся в свободном обращении, увеличилась до 12,3%. 23 июня агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что за часть доли Юмашевой фонд готов заплатить $200 млн.В источнике

С чего всё началось

Бывшая жена миллиардера Олега Дерипаски Полина Юмашева продала 2,6% в основанном бизнесменом холдинге En+ (контролирует металлургическую компанию UC Rusal и энергетическую «Евросибэнерго») суверенному фонду эмирата Абу-Даби Mubadala, говорится
 в раскрытии En+ на Лондонской бирже.

Подробнее о событии

Фонд купит часть доли Полины Юмашевой в En+

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Интерфаксвчера в 11:35

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