с чего всё началось

Эмиратский Tawazun, один из акционеров Aurus, собрался приобрести 50 процентов акций компании «ВР-Технологий», которая входит в холдинг «Вертолеты России» и занимается разработкой перспективных вертолетов и беспилотников. Об этом говорится в сообщении на сайте российской компании.

Происшествия Главу УВД на московском метро отправили в отставку Руководитель УВД на московском метрополитене генерал-майор полиции Николай Савченко уволен после стрельбы на станции "Рязанский проспект", которую открыл полицейский по коллегам из отдела собственной безопасности.

Общество Волож обсуждал с Кремлем изменения в «Яндексе» «Яндекс» обсуждал запланированные изменения в своей структуре управления с сотрудниками администрации президента России и чиновниками правительства, сообщили «Ведомости» со ссылкой на заявление гендиректора компании Аркадия Воложа на конференц-колле с инвесторами.

Политика Порошенко рассказал о смеющихся над делом против него курах 18 ноября стало известно, что ГБР уведомило Генпрокуратуру о получении Петром Порошенко статуса подозреваемого по двум уголовным делам вместо статуса свидетеля.

Происшествия Зарезавший пешехода в Мытищах водитель арестован По данным следствия, днём 16 ноября в ходе конфликта водитель через открытое окно машины нанёс 43-летнему пешеходу удар ножом в шею.

Происшествия ФСИН ответила на сообщения о попытке самоубийства историка Соколова В пресс-службе ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти РБК сообщили, что на данный момент бывший доцент СПбГУ Олег Соколов чувствует себя прекрасно, отказавшись от дальнейших комментариев.

Общество Публикуем гороскоп на рабочую неделю 18 – 22 ноября «Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 18 по 22 ноября 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Вы снова полны энергии и претендуете на роль неформального лидера в своем коллективе.

Здоровье Уволен проводивший уникальные операции детям врач-трансплантолог Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей (НЦЗД) уволил единственного в России врача-трансплантолога Михаила Каабака, который проводил пересадку почек грудным детям весом менее 10 кг, а также его коллегу Надежду Бабенко, сообщает Business FM.

Шоу-бизнес Богомолов и Собчак до сих пор не живут вместе Предполагалось, что сразу после свадьбы они заедут в свое собственное жилье, поскольку Собчак не хотела проживать вместе с Константином в доме, где до этого она была с Максимом Виторганом.

Экономика Сценарий катастрофы: что положит конец процветанию Москвы Современная Москва находится почти на пике успеха и процветания, особенно, если ее сравнивать со всей остальной страной, где города и регионы уже который год бьются в тисках непреходящего финансового кризиса и нехватки денег примерно на всё.

Шоу-бизнес Рудковская ответила на слухи об изменах Плющенко Продюсер и телеведущая Яна Рудковская прокомментировала в своем телеграм-канале появившиеся в прессе сообщения об изменах со стороны ее именитого супруга фигуриста Евгения Плющенко.

Политика МИД призвал готовиться к ужесточению санкций после Brexit Директор Второго европейского департамента МИД Сергей Беляев заявил, что российские компании должны приготовиться к ужесточению санкций со стороны Британии после Brexit.