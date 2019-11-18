Экономика
Lenta.ruАрабы купят разработчика «Вертолетов России»
Эмиратский Tawazun, один из акционеров Aurus, собрался приобрести 50 процентов акций компании «ВР-Технологий», которая входит в холдинг «Вертолеты России» и занимается разработкой перспективных вертолетов и беспилотников. Об этом говорится в сообщении на сайте российской компании.
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с чего всё началось
Как сообщается в пресс-релизе холдинга, соглашение подписали гендиректор «Вертолетов России» Андрей Богинский и гендиректор Tawazun Тарек Абдуль Рахим Аль-Хосани.Коммерсантъ03:34
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Через мобильное приложение автовладельцы смогут определить состояние двигателя.
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Общество
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Современная Москва находится почти на пике успеха и процветания, особенно, если ее сравнивать со всей остальной страной, где города и регионы уже который год бьются в тисках непреходящего финансового кризиса и нехватки денег примерно на всё.
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Армия и оружие
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МИД призвал готовиться к ужесточению санкций после Brexit
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Поправками в ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» предлагается установить, что внедрение новой модели должно проводиться в соответствии с требованиями к организациям, их внедряющим.
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Продюсер сериала «Ведьмак» рассказал, чем он лучше «Игры престолов»
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