Экономика

Lenta.ruLenta.ruАрабы купят разработчика «Вертолетов России»

Эмиратский Tawazun, один из акционеров Aurus, собрался приобрести 50 процентов акций компании «ВР-Технологий», которая входит в холдинг «Вертолеты России» и занимается разработкой перспективных вертолетов и беспилотников. Об этом говорится в сообщении на сайте российской компании.
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Как сообщается
 в пресс-релизе холдинга, соглашение подписали гендиректор «Вертолетов России» Андрей Богинский и гендиректор Tawazun Тарек Абдуль Рахим Аль-Хосани.
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 13:21, Вашингтон
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