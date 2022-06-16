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Арахамия: Украина ежедневно теряет в Донбассе до 1 тыс. человек убитыми и ранеными

В Донбассе ежедневно погибают или получают ранения до 1000 украинских военных.
РБК
Министр обороны Алексей Резников позже сообщил, что страна «ориентируется на потребность обеспечить 1 млн человек, которые будут бороться с врагом»).
РБК
В свою очередь, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ВСУ теряют от 100 до 200 бойцов убитыми ежедневно.
Lenta.ru
Российские военные эксперты неоднократно заявляли, что цифры реальных потерь украинской армии по состоянию на начало июня составляют 30-35 тысяч убитыми и до 100 тысяч ранеными.
РИА Новости

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