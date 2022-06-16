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Арахамия: Украина ежедневно теряет в Донбассе до 1 тыс. человек убитыми и ранеными

В Донбассе ежедневно погибают или получают ранения до 1000 украинских военных.
РБК
Однако, Арахамия заявил, что у Украины «есть цифры для продолжения борьбы на Донбассе» - ВСУ мобилизовали 1 млн человек, в резерве еще 2 млн граждан.
Курьер. Среда. Бердск
США оценивают ежедневные потери украинской армии примерно в 100 человек убитыми и порядка 100-300 человек ранеными, заявил в среду глава комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли.
РИА Новости
В Минобороны Украины отмечали, что ВСУ теряют около 100 бойцов каждый день, а помощник Зеленского Подоляк заявил о потерях в 100-200 человек.
Телеканал 360°

Подробнее о событии

Axios: Арахамия оценил потери ВСУ в Донбассе до 1000 человек убитыми и ранеными в сутки
Lenta.ru19:16
Арахамия: Украина ежедневно теряет в Донбассе до 1 тыс. человек убитыми и ранеными
РБК20:36
Член украинской делегации Арахамия: ВСУ ежедневно теряют в Донбассе до 1000 военных убитыми и ранеными
Газета.Ru19:48
Арахамия заявил, что Украина теряет в Донбассе в день до тысячи человек убитыми и ранеными
РИА Новости23:01
Арахамия: последние две недели число погибших бойцов ВСУ растёт
Московский Комсомолец17:45
Арахамия: ВСУ только в Донбассе теряют до 1000 военных в сутки
Pravda.Ru17:39
Арахамия заявил, что ежедневно только на Донбассе потери Украины достигают 1000 человек
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