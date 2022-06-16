РБКАрахамия: Украина ежедневно теряет в Донбассе до 1 тыс. человек убитыми и раненымиВ Донбассе ежедневно погибают или получают ранения до 1000 украинских военных.РБКВсего каждые сутки ВСУ теряют от 200 до 500 человек убитыми, заявил Арахамия в интервью Axios.Взгляд.руОднако, Арахамия заявил, что у Украины «есть цифры для продолжения борьбы на Донбассе» - ВСУ мобилизовали 1 млн человек, в резерве еще 2 млн граждан.Курьер. Среда. БердскГлава Минобороны Украины Алексей Резников 9 июня заявил, что украинские войска каждый день теряют до 100 человек убитыми.РИА НовостиЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuВятка-На-СетиКомсомольская правдаПолитРоссияYakutsk.ruФАНПолитика СегодняРамблерГлавный региональныйЯмал-МедиаКурьер. Среда. БердскLife.ruНародные новостиРосбалтPravda.RuТелеканал 360°АбзацРЕН ТВИзвестияВечерняя МоскваNewInformПодробнее о событииАрахамия заявил, что Украина теряет в Донбассе до тысячи человек убитыми и ранеными в деньРИА Новости19:05Член украинской делегации Арахамия: ВСУ ежедневно теряют в Донбассе до 1000 военных убитыми и раненымиГазета.Ru19:48Axios: Арахамия оценил потери ВСУ в Донбассе до 1000 человек убитыми и ранеными в суткиLenta.ru19:16Арахамия: Украина ежедневно теряет в Донбассе до 1 тыс. человек убитыми и раненымиРБК20:36Арахамия: последние две недели число погибших бойцов ВСУ растётМосковский Комсомолец17:45Арахамия: ВСУ только в Донбассе теряют до 1000 военных в суткиPravda.Ru17:39Арахамия заявил, что ежедневно только на Донбассе потери Украины достигают 1000 человекОбщественная служба новостейвчера в 16:25Показать ещёОценить290Поделиться