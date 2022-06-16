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Арахамия: Украина ежедневно теряет в Донбассе до 1 тыс. человек убитыми и ранеными

В Донбассе ежедневно погибают или получают ранения до 1000 украинских военных.
РБК
Всего каждые сутки ВСУ теряют от 200 до 500 человек убитыми, заявил Арахамия в интервью Axios
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Взгляд.ру
Однако, Арахамия заявил, что у Украины «есть цифры для продолжения борьбы на Донбассе» - ВСУ мобилизовали 1 млн человек, в резерве еще 2 млн граждан.
Курьер. Среда. Бердск
Глава Минобороны Украины Алексей Резников 9 июня заявил, что украинские войска каждый день теряют до 100 человек убитыми.
РИА Новости

Подробнее о событии

Арахамия заявил, что Украина теряет в Донбассе до тысячи человек убитыми и ранеными в день
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Член украинской делегации Арахамия: ВСУ ежедневно теряют в Донбассе до 1000 военных убитыми и ранеными
Газета.Ru19:48
Axios: Арахамия оценил потери ВСУ в Донбассе до 1000 человек убитыми и ранеными в сутки
Lenta.ru19:16
Арахамия: Украина ежедневно теряет в Донбассе до 1 тыс. человек убитыми и ранеными
РБК20:36
Арахамия: последние две недели число погибших бойцов ВСУ растёт
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Арахамия: ВСУ только в Донбассе теряют до 1000 военных в сутки
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Арахамия заявил, что ежедневно только на Донбассе потери Украины достигают 1000 человек
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