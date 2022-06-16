РБКАрахамия: Украина ежедневно теряет в Донбассе до 1 тыс. человек убитыми и раненымиВ Донбассе ежедневно погибают или получают ранения до 1000 украинских военных.РБКМинистр обороны Алексей Резников позже сообщил, что страна «ориентируется на потребность обеспечить 1 млн человек, которые будут бороться с врагом»).РБКРоссия начала военную операцию на Украине 24 февраля.РИА НовостиРоссийские военные эксперты неоднократно заявляли, что цифры реальных потерь украинской армии по состоянию на начало июня составляют 30-35 тысяч убитыми и до 100 тысяч ранеными.РИА НовостиЧитать далееСвернутьРБКРБКНТВГазета.RuЦарьградВятка-На-СетиКомсомольская правдаREGNUMНациональная служба новостейПолитРоссияYakutsk.ruФАНПолитика СегодняРамблерЯмал-МедиаКурьер. Среда. БердскLife.ruПятый каналПодробнее о событииАрахамия: Украина ежедневно теряет в Донбассе до 1 тыс. человек убитыми и раненымиИзвестия01:36Арахамия заявил, что Украина теряет в Донбассе в день до тысячи человек убитыми и раненымиРИА Новости23:01Арахамия: ВСУ только в Донбассе теряют до тысячи военных в суткиPravda.Ru17:39Axios: Арахамия оценил потери ВСУ в Донбассе до 1000 человек убитыми и ранеными в суткиLenta.ru19:16Арахамия: последние две недели число погибших бойцов ВСУ растётМосковский Комсомолец17:45Арахамия: Украина ежедневно теряет в Донбассе до 1 тыс. человек убитыми и раненымиРБК20:36Арахамия заявил, что ежедневно только на Донбассе потери Украины достигают 1000 человекОбщественная служба новостейвчера в 16:25Показать ещёОценить1,6KПоделиться