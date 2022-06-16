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Арахамия: Украина ежедневно теряет в Донбассе до 1 тыс. человек убитыми и ранеными

В Донбассе ежедневно погибают или получают ранения до 1000 украинских военных.
РБК
Министр обороны Алексей Резников позже сообщил, что страна «ориентируется на потребность обеспечить 1 млн человек, которые будут бороться с врагом»).
РБК
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля.
РИА Новости
Российские военные эксперты неоднократно заявляли, что цифры реальных потерь украинской армии по состоянию на начало июня составляют 30-35 тысяч убитыми и до 100 тысяч ранеными.
РИА Новости

Подробнее о событии

Арахамия: Украина ежедневно теряет в Донбассе до 1 тыс. человек убитыми и ранеными
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Арахамия заявил, что Украина теряет в Донбассе в день до тысячи человек убитыми и ранеными
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Арахамия: ВСУ только в Донбассе теряют до тысячи военных в сутки
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Axios: Арахамия оценил потери ВСУ в Донбассе до 1000 человек убитыми и ранеными в сутки
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Московский Комсомолец17:45
Арахамия: Украина ежедневно теряет в Донбассе до 1 тыс. человек убитыми и ранеными
РБК20:36
Арахамия заявил, что ежедневно только на Донбассе потери Украины достигают 1000 человек
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