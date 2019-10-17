Футбол

РБКРБКАрам Габрелянов стал консультантом нового футбольного клуба в Москве

В Москве в ближайшее время будет создан клуб Moscow City. Об этом РБК сообщил источник, близкий к клубу, и собеседник, знакомый с ситуацией. По словам последнего, к клубу имеет отношение известный медиаменеджер Арам Габрелянов.
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В Москве появится новый профессиональный клуб

Sportbox.RU01:19

В Москве появится еще один Moscow City, и это будет футбольный клуб

Спорт день за днемвчера в 18:31

Дом культуры на Алтае назовут в честь Фёдора Смолова

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В Москве появится новый футбольный клуб. Первая цель - ПФЛ

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В Москве появится еще один профессиональный футбольный клуб

Sport24.ruвчера в 16:43

В столице появится новый футбольный клуб с рабочим названием — Moscow City

Эхо Москвывчера в 18:10

Арам Габрелянов стал консультантом нового футбольного клуба в Москве

РБКвчера в 15:28
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Общество

Студенты ВГИК спели Путину песню о раненом казаке

Газета.Ru 09:47
Политика

В Европарламенте призвали остановить переговоры о членстве Турции в ЕС

Евросоюз должен заморозить процесс переговоров по вопросу вступления Турции в ЕС, заявил 17 октября глава Европарламента Давид Сассоли.
REGNUM 11:53
Наука

В России начали выращивать человеческие органы внутри животных

Ученые планируют, что в ближайшие несколько лет у нас в стране появятся генетически модифицированные животные, чьи органы будут использоваться в операциях на людях.
Ридус вчера в 04:18
Общество

В Гидрометцентре обещают теплый ноябрь

В ноябре на европейской территории России ожидается погода выше температурной нормы, сообщает «Российская газета» со ссылкой на заведующую лаборатории Гидрометцентра Людмилу Паршину.
Моя Москва.онлайн вчера в 03:39
Происшествия

Двое фигурантов дела «Нового величия» вскрыли вены в зале суда

Фигуранты дела «Нового величия» Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков порезали себе руки в ходе заседания в Люблинском суде Москвы, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Люблинского суда.
Ведомости 11:46
Футбол

УЕФА разводит по углам Россию и Украину на ЕВРО 2020

Не сегодняшний день, даже на футбольном поле, руководство УЕФА «разводит по углам» Россию и Украину на ЕВРО 2020.
Версия.Инфо 15 октября в 08:08
Экономика

В Госдуме поддержали увеличение МРОТ в 2020 году

На заседании в среду, 16 октября, комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который доводит показатель МРОТ с 1 января 2020 года до 12 130 рублей.
Газета.Ru вчера в 13:16
Политика

МИД направит США ноту из-за снятых с поезда дипломатов в Северодвинске

Министерство иностранных дел России направит Вашингтону ноту протеста в связи с инцидентом с американскими дипломатами, снятыми с поезда в Северодвинске.
RT на русском 03:53
Политика

Зеленский назвал условие принятия закона об особом статусе Донбасса

Украина может принять закон об особом статусе Донбасса, только если достигнет договоренности о прекращении конфликта.
Росбалт вчера в 07:54
Происшествия

На главреда завели дело об изнасиловании пьяной журналистки

Против главного редактора муниципальной газеты Великого Новгорода Михаила Боголюбова возбудили уголовное дело по факту изнасилования 33-летней журналистки местного онлайн-издания Алины Щегловой, сообщили в региональном СК.
Газета.Ru 09:33
Экономика

Росстат заявил о росте реальных доходов россиян

Реальные доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, заявили в Росстате.
RT на русском 10:14
Авто

В Тольятти презентовали Lada Largus Karelia

Презентация новой версии указанного транспортного средства состоялась 16 октября на территории технопарка «Жигулевская долина».
Goroday.ru 09:26
Политика

Лукашенко попросил Россию перестать искать в белорусах врагов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что граждане России не должны смотреть на белорусов как на врагов.
Lenta.ru 09:05
Общество

Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы

Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 15 октября в 22:52
Общество

Новая глава МВФ начала первое общение с прессой со стихов Пушкина

Новый директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева начала первую пресс-конференцию на полях осенней встречи Всемирного банка со стихов Пушкина.
РИА Новости 10:18
Культура

Ольга Кормухина подала иск на Полину Гагарину за песню Цоя

Российская певица Ольга Кормухина заявила, что подала иск против Полины Гагариной из-за кавера на песню «Кукушка», написанную Виктором Цоем.
News.ru вчера в 03:50
Армия и оружие

Пуски баллистических и крылатых ракет прошли на учениях «Гром-2019»

Пуски баллистических и крылатых ракет отработали экипажи боевых кораблей Каспийской флотилии, а также Тихоокеанского и Северного флотов во время проведения стратегических командно-штабных учений «Гром-2019».
REGNUM 08:03
Шоу-бизнес

Изуродованное пластикой лицо Веры Алентовой сняли крупным планом

Недавно Меньшова сделала новую стрижку, с которой стала выглядеть практически копией Алентовой до пластики.
7Дней.ру вчера в 06:07
Армия и оружие

Коалиция США разбомбила в Сирии собственный склад боеприпасов

Политика Сегодня вчера в 19:05
Общество

Суд Киева снял арест со 100% акций украинской «дочки» Сбербанка России

Хозяйственный суд Киева решением от 10 октября снял арест со 100% акций Сбербанка (Киев), "дочки" одноименного российского банка и обязал Райфайзен Банк Аваль (Киев), как хранителя, снять запрет на осуществление учетных операций по соответствующему счету в ценных бумагах.
Интерфакс 11:31
Экономика

Крупные российские банки начнут оказывать госуслуги

Пилотный проект будет запущен в Подмосковье, Астраханской и Кировской областях, Башкирии и Санкт-Петербурге, а с 2022 года эта практика может быть распространена на всю страну.
Lenta.ru 01:41
Происшествия

В Екатеринбурге арестовали обвиняемых в убийстве девушки из-за машины

RT на русском 06:13
Экономика

На Украине дали прогноз по росту экономики страны в 2020 году

Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что в 2020 году рост экономики страны прогнозируется на уровне 3,7%.
RT на русском 09:16
Политика

Россия отчитала Украину за призыв распустить ДНР и ЛНР

Реагируя на требование Киева распустить Республики Донбасса (ДНР и ЛНР) в качестве обязательного условия для реализации политических пунктов Минских соглашений, Захарова отметила, что «подобных заявлений много, и насколько они способствуют движению в направлении консолидации и не только общества, но, собственно говоря, страны на базе «Минска», никому неизвестно», сообщает ТАСС.
Журналистская правда 07:36
Общество

Участник акции 27 июля Айдар Губайдулин покинул Россию

ТАСС 03:48
Шоу-бизнес

Родственники Анастасии Заворотнюк выступили с заявлением

Родные и близкие актрисы сделали новое заявление для прессы: они опровергают информацию, что якобы Анастасию перевели в хоспис, где занимаются паллиативной (поддерживающей, обезболивающей) терапией.
Татарстан Сегодня вчера в 05:34
Политика

В Раде создали межфракционное объединение «Кубань»

В Верховной раде Украины создали межфракционное объединение «Кубань», которое займётся разработкой политики «по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».
RT на русском 11:27
Шоу-бизнес

Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына

Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.
Вести.Ru вчера в 12:34
Политика

Федотова на посту главы СПЧ сменит Фадеев

Глава Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов уйдет в отставку, так как в сентябре ему исполнилось 70 лет (предельный возраст пребывания на госслужбе), рассказала ТАСС член СПЧ Ева Меркачева.
Коммерсантъ 08:21
Финансы

Счетная палата Украины: Укрепление гривны уменьшило госдолг на $4 млрд

Укрепление гривны способствовало уменьшению расчётного общего объема государственного и гарантированного государством долга Украины за январь-август более чем на 4 миллиарда долларов, заявил председатель счетной палаты (СП) страны Валерий Пацкан.
ПРАЙМ 08:03
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Арам Ашотович Габрелянов
Российский журналист
Российский журналист и издатель, председатель совета директоров ОАО «Редакция газеты „Известия“», генеральный директор и президент издательского дома «News Media», президент холдинга «Балтийская медиагруппа», создатель газеты-таблоида - «Жизнь», владелец футбольного клуба «Арарат».
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