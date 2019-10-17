Футбол
РБКАрам Габрелянов стал консультантом нового футбольного клуба в Москве
В Москве в ближайшее время будет создан клуб Moscow City. Об этом РБК сообщил источник, близкий к клубу, и собеседник, знакомый с ситуацией. По словам последнего, к клубу имеет отношение известный медиаменеджер Арам Габрелянов.
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Общество
Студенты ВГИК спели Путину песню о раненом казаке
Политика
В Европарламенте призвали остановить переговоры о членстве Турции в ЕС
Евросоюз должен заморозить процесс переговоров по вопросу вступления Турции в ЕС, заявил 17 октября глава Европарламента Давид Сассоли.
Наука
В России начали выращивать человеческие органы внутри животных
Ученые планируют, что в ближайшие несколько лет у нас в стране появятся генетически модифицированные животные, чьи органы будут использоваться в операциях на людях.
Общество
В Гидрометцентре обещают теплый ноябрь
В ноябре на европейской территории России ожидается погода выше температурной нормы, сообщает «Российская газета» со ссылкой на заведующую лаборатории Гидрометцентра Людмилу Паршину.
Происшествия
Двое фигурантов дела «Нового величия» вскрыли вены в зале суда
Фигуранты дела «Нового величия» Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков порезали себе руки в ходе заседания в Люблинском суде Москвы, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Люблинского суда.
Футбол
УЕФА разводит по углам Россию и Украину на ЕВРО 2020
Не сегодняшний день, даже на футбольном поле, руководство УЕФА «разводит по углам» Россию и Украину на ЕВРО 2020.
Экономика
В Госдуме поддержали увеличение МРОТ в 2020 году
На заседании в среду, 16 октября, комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который доводит показатель МРОТ с 1 января 2020 года до 12 130 рублей.
Политика
МИД направит США ноту из-за снятых с поезда дипломатов в Северодвинске
Министерство иностранных дел России направит Вашингтону ноту протеста в связи с инцидентом с американскими дипломатами, снятыми с поезда в Северодвинске.
Политика
Зеленский назвал условие принятия закона об особом статусе Донбасса
Украина может принять закон об особом статусе Донбасса, только если достигнет договоренности о прекращении конфликта.
Происшествия
На главреда завели дело об изнасиловании пьяной журналистки
Против главного редактора муниципальной газеты Великого Новгорода Михаила Боголюбова возбудили уголовное дело по факту изнасилования 33-летней журналистки местного онлайн-издания Алины Щегловой, сообщили в региональном СК.
Экономика
Росстат заявил о росте реальных доходов россиян
Реальные доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, заявили в Росстате.
Авто
В Тольятти презентовали Lada Largus Karelia
Презентация новой версии указанного транспортного средства состоялась 16 октября на территории технопарка «Жигулевская долина».
Политика
Лукашенко попросил Россию перестать искать в белорусах врагов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что граждане России не должны смотреть на белорусов как на врагов.
Общество
Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы
Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Общество
Новая глава МВФ начала первое общение с прессой со стихов Пушкина
Новый директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева начала первую пресс-конференцию на полях осенней встречи Всемирного банка со стихов Пушкина.
Культура
Ольга Кормухина подала иск на Полину Гагарину за песню Цоя
Российская певица Ольга Кормухина заявила, что подала иск против Полины Гагариной из-за кавера на песню «Кукушка», написанную Виктором Цоем.
Армия и оружие
Пуски баллистических и крылатых ракет прошли на учениях «Гром-2019»
Пуски баллистических и крылатых ракет отработали экипажи боевых кораблей Каспийской флотилии, а также Тихоокеанского и Северного флотов во время проведения стратегических командно-штабных учений «Гром-2019».
Шоу-бизнес
Изуродованное пластикой лицо Веры Алентовой сняли крупным планом
Недавно Меньшова сделала новую стрижку, с которой стала выглядеть практически копией Алентовой до пластики.
Армия и оружие
Коалиция США разбомбила в Сирии собственный склад боеприпасов
Общество
Суд Киева снял арест со 100% акций украинской «дочки» Сбербанка России
Хозяйственный суд Киева решением от 10 октября снял арест со 100% акций Сбербанка (Киев), "дочки" одноименного российского банка и обязал Райфайзен Банк Аваль (Киев), как хранителя, снять запрет на осуществление учетных операций по соответствующему счету в ценных бумагах.
Экономика
Крупные российские банки начнут оказывать госуслуги
Пилотный проект будет запущен в Подмосковье, Астраханской и Кировской областях, Башкирии и Санкт-Петербурге, а с 2022 года эта практика может быть распространена на всю страну.
Происшествия
В Екатеринбурге арестовали обвиняемых в убийстве девушки из-за машины
Экономика
На Украине дали прогноз по росту экономики страны в 2020 году
Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что в 2020 году рост экономики страны прогнозируется на уровне 3,7%.
Политика
Россия отчитала Украину за призыв распустить ДНР и ЛНР
Реагируя на требование Киева распустить Республики Донбасса (ДНР и ЛНР) в качестве обязательного условия для реализации политических пунктов Минских соглашений, Захарова отметила, что «подобных заявлений много, и насколько они способствуют движению в направлении консолидации и не только общества, но, собственно говоря, страны на базе «Минска», никому неизвестно», сообщает ТАСС.
Шоу-бизнес
Родственники Анастасии Заворотнюк выступили с заявлением
Родные и близкие актрисы сделали новое заявление для прессы: они опровергают информацию, что якобы Анастасию перевели в хоспис, где занимаются паллиативной (поддерживающей, обезболивающей) терапией.
Политика
В Раде создали межфракционное объединение «Кубань»
В Верховной раде Украины создали межфракционное объединение «Кубань», которое займётся разработкой политики «по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».
Шоу-бизнес
Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына
Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.
Политика
Федотова на посту главы СПЧ сменит Фадеев
Глава Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов уйдет в отставку, так как в сентябре ему исполнилось 70 лет (предельный возраст пребывания на госслужбе), рассказала ТАСС член СПЧ Ева Меркачева.
Финансы
Счетная палата Украины: Укрепление гривны уменьшило госдолг на $4 млрд
Укрепление гривны способствовало уменьшению расчётного общего объема государственного и гарантированного государством долга Украины за январь-август более чем на 4 миллиарда долларов, заявил председатель счетной палаты (СП) страны Валерий Пацкан.