В Москве в ближайшее время будет создан клуб Moscow City. Об этом РБК сообщил источник, близкий к клубу, и собеседник, знакомый с ситуацией. По словам последнего, к клубу имеет отношение известный медиаменеджер Арам Габрелянов.

Арам Габрелянов стал консультантом нового футбольного клуба в Москве

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Наука В России начали выращивать человеческие органы внутри животных Ученые планируют, что в ближайшие несколько лет у нас в стране появятся генетически модифицированные животные, чьи органы будут использоваться в операциях на людях.

Общество В Гидрометцентре обещают теплый ноябрь В ноябре на европейской территории России ожидается погода выше температурной нормы, сообщает «Российская газета» со ссылкой на заведующую лаборатории Гидрометцентра Людмилу Паршину.

Экономика В Госдуме поддержали увеличение МРОТ в 2020 году На заседании в среду, 16 октября, комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который доводит показатель МРОТ с 1 января 2020 года до 12 130 рублей.

Происшествия На главреда завели дело об изнасиловании пьяной журналистки Против главного редактора муниципальной газеты Великого Новгорода Михаила Боголюбова возбудили уголовное дело по факту изнасилования 33-летней журналистки местного онлайн-издания Алины Щегловой, сообщили в региональном СК.

Экономика Росстат заявил о росте реальных доходов россиян Реальные доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, заявили в Росстате.

Авто В Тольятти презентовали Lada Largus Karelia Презентация новой версии указанного транспортного средства состоялась 16 октября на территории технопарка «Жигулевская долина».

Общество Суд Киева снял арест со 100% акций украинской «дочки» Сбербанка России Хозяйственный суд Киева решением от 10 октября снял арест со 100% акций Сбербанка (Киев), "дочки" одноименного российского банка и обязал Райфайзен Банк Аваль (Киев), как хранителя, снять запрет на осуществление учетных операций по соответствующему счету в ценных бумагах.

Экономика Крупные российские банки начнут оказывать госуслуги Пилотный проект будет запущен в Подмосковье, Астраханской и Кировской областях, Башкирии и Санкт-Петербурге, а с 2022 года эта практика может быть распространена на всю страну.

Политика Россия отчитала Украину за призыв распустить ДНР и ЛНР Реагируя на требование Киева распустить Республики Донбасса (ДНР и ЛНР) в качестве обязательного условия для реализации политических пунктов Минских соглашений, Захарова отметила, что «подобных заявлений много, и насколько они способствуют движению в направлении консолидации и не только общества, но, собственно говоря, страны на базе «Минска», никому неизвестно», сообщает ТАСС.

Шоу-бизнес Родственники Анастасии Заворотнюк выступили с заявлением Родные и близкие актрисы сделали новое заявление для прессы: они опровергают информацию, что якобы Анастасию перевели в хоспис, где занимаются паллиативной (поддерживающей, обезболивающей) терапией.

Политика В Раде создали межфракционное объединение «Кубань» В Верховной раде Украины создали межфракционное объединение «Кубань», которое займётся разработкой политики «по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».

Шоу-бизнес Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.

Политика Федотова на посту главы СПЧ сменит Фадеев Глава Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов уйдет в отставку, так как в сентябре ему исполнилось 70 лет (предельный возраст пребывания на госслужбе), рассказала ТАСС член СПЧ Ева Меркачева.