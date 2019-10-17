Футбол
РБКАрам Габрелянов стал консультантом нового футбольного клуба в Москве
В Москве в ближайшее время будет создан клуб Moscow City. Об этом РБК сообщил источник, близкий к клубу, и собеседник, знакомый с ситуацией. По словам последнего, к клубу имеет отношение известный медиаменеджер Арам Габрелянов.
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Политика
Путин потребовал отчёта о расходовании средств после паводков
RT на русском вчера в 07:51
Политика
Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам
Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Российская газета вчера в 08:24
Шоу-бизнес
Солнцев высказался о венерическом заболевании участников «Дома-2»
Шоумен и PR-специалист Рустам Солнцев высказался о назревающем нешуточном скандале — выяснилось, что сразу несколько участников проекта "Дом-2" лечатся от венерического заболевания, пишет портал Teleprogramma.pro.
Народные новости 08:02
Происшествия
Фигуранты дела «Нового величия» вскрыли вены в суде
Коммерсантъ 11:04
Политика
Кремль отреагировал на требование Киева распустить ДНР и ЛНР
После встречи пресс-секретарь представителя Киева Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила, что Украина готова выполнять политическую часть Минских соглашений только после роспуска ДНР и ЛНР.
РИА Новости вчера в 06:24
Экономика
Тиньков сравнил блокчейн-платформу Дурова с финансовой пирамидой
Напомним, сегодня стало известно, что представляющие интересы компании Telegram Group Inc. юристы уведомили суд Южного округа штата Нью-Йорк о том, что компания собирается отложить запуск своей блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) и готова на пять месяцев приостановить операции, касающиеся криптовалюты Gram.
Коммерсантъ 10:05
Происшествия
На министра спорта Ставрополья завели уголовное дело
В региональном управлении следственного комитета сообщили, что уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 286 УК РФ - превышение должностных полномочий.
Кавказ Пост 11:24
Наука
Ученые подавили механизм взрыва литиевых аккумуляторов
Американские химики рассказали, что они нашли способ подавления механизма взрывов литиевых аккумуляторов.
Goroday.ru 15:23
Финансы
Курс доллара упал ниже 64 руб. впервые с конца сентября
Официально установленный Центробанком курс доллара на 17 октября вырос по сравнению со вчерашним днем и составляет 64,34 руб.
РБК 04:27
Шоу-бизнес
Муж Лолиты подал заявление на развод
Лолита и Иванов прожили в браке девять лет. До этого певица была замужем четыре раза.
Телеканал 360° 01:39
Армия и оружие
Беспилотных ведомых разместят в морских контейнерах
Американская компания Kratos представила систему запуска беспилотных летательных аппаратов XQ-58A Valkyrie, которую можно разместить внутри стандартного морского грузового контейнера.
N+1 02:25
Экономика
Россия предложила создать «зерновую ОПЕК»
Вице-премьер Алексей Гордеев выступил с инициативой создания международной организации для координирования цен на мировом рынке зерна.
Retail & Loyalty вчера в 02:53
Политика
США готовит санкции против России из-за операции Турции в Сирии
Очередные санкции в отношении России и Турции готовят в США на фоне операции Анкары на северо-востоке Сирии.
Утро.ru 14:04
Шоу-бизнес
Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына
Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.
Вести.Ru вчера в 12:34
Политика
Великобритания и ЕС договорились о Brexit
Глава британского правительства Борис Джонсон заявил, что правительству Великобритании и ЕС удалось заключить новую сделку об условиях Brexit, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 07:15
Политика
Госдума одобрила запрет на выезд из России бывшим сотрудникам ФСБ
Госдума в первом чтении одобрила законопроект, который запрещает выезд за границу бывшим сотрудникам ФСБ.
Дождь 10:05
Авто
Chery презентовала новый кроссовер Chery Tiggo 7
Задняя часть автомобиля повторяет линии Tiggo 8. Размеры модернизированного Chery Tiggo 7 - 4500 х 1842 х 1746 мм, колесная база - 2670 мм.
ГЛАС.RU 04:31
Происшествия
Экс-майора Дымовского арестовали на месяц
Экс-полицейский, подозреваемый в незаконном приобретении, хранении и транспортировке взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ), отправился в СИЗО до 15 ноября.
Коммерсантъ 10:20
Общество
Численность сотрудников МВД сократилась из-за пенсионной реформы
За шесть лет действия госпрограммы, с 2012 по 2018 года, уровень укомплектованности личным составом МВД сократился с 96,1% до 92,6%.
Газета.Ru вчера в 03:49
Политика
В посольстве США объяснили поездку своих дипломатов в Северодвинск
В посольстве США объяснили, почему американские дипломаты оказались в Северодвинске, где их сняли с поезда.
Известия 16:45
Политика
Эрдоган ответил на слова Трампа в Twitter
«Господин президент», — написал в ответ в Twitter Эрдоган, — «когда мы победим терроризм, который который является главным врагом человечества, будет спасено еще больше жизней».
РБК 17:54
Армия и оружие
Украина планирует создать угрозу Черноморскому флоту
Украина разрабатывает противокорабельную сверхзвуковую ракету «Молния», с помощью которой планирует контролировать акваторию Черного моря.
ФАН вчера в 22:33
Кино
Джона Хилл отказался от роли в «Бэтмене»
После длительных переговоров с Warner Bros. Джона Хилл всё же решил отказаться от участия в новом «Бэтмене» с Робертом Паттинсоном.
Фильм Про 03:50
Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Аванпост» с Чадовым и Федоровым
Телеканал "ТВ-3" представил пятиминутный ролик, посвященный предстоящей премьере – фильму "Аванпост" режиссера трилогии "Гоголь" Егора Баранова.
Piter.tv 10:59
Экономика
В Госдуме поддержали увеличение МРОТ в 2020 году
На заседании в среду, 16 октября, комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который доводит показатель МРОТ с 1 января 2020 года до 12 130 рублей.
Газета.Ru вчера в 13:16
Игры
Rockstar показала трейлер игры Red Dead Redemption 2 для ПК
Телеканал 360° 11:14
Здоровье
В Подмосковье в 2019 году выявили 623 случая заболевания раком груди
REGNUM 15 октября в 14:00
Хоккей
Хоккеист Зыков дисквалифицирован за допинг на 20 матчей
Нападающий хоккейного клуба «Вегас» Валентин Зыков дисквалифицирован на 20 матчей без сохранения зарплаты за употребление допинга.
Известия 16:12