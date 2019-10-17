Футбол

РБКРБКАрам Габрелянов стал консультантом нового футбольного клуба в Москве

В Москве в ближайшее время будет создан клуб Moscow City. Об этом РБК сообщил источник, близкий к клубу, и собеседник, знакомый с ситуацией. По словам последнего, к клубу имеет отношение известный медиаменеджер Арам Габрелянов.
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Арам Ашотович Габрелянов
Российский журналист
Российский журналист и издатель, председатель совета директоров ОАО «Редакция газеты „Известия“», генеральный директор и президент издательского дома «News Media», президент холдинга «Балтийская медиагруппа», создатель газеты-таблоида - «Жизнь», владелец футбольного клуба «Арарат».
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