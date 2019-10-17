Футбол
РБКАрам Габрелянов стал консультантом нового футбольного клуба в Москве
В Москве в ближайшее время будет создан клуб Moscow City. Об этом РБК сообщил источник, близкий к клубу, и собеседник, знакомый с ситуацией. По словам последнего, к клубу имеет отношение известный медиаменеджер Арам Габрелянов.
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Политика
Федотов может покинуть в ближайшее время пост главы СПЧ
Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов в ближайшее время может покинуть свой пост в связи с предельным возрастом пребывания на должности.
ТАСС 06:38
Политика
В Кремле назвали «необычным» письмо Трампа Эрдогану
«Язык, которым было написано письмо президента США Дональда Трампа главе Турции Тайипу Эрдогану в преддверии турецкой операции в Сирии, нечасто встретишь в переписке государственных лидеров, это весьма необычно», — заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отмечает РИА Новости.
BFM.ru 06:04
Происшествия
Суд арестовал обвиняемых в убийстве девушки из Екатеринбурга
Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал до 11 декабря двух мужчин и женщину, которые обвиняются в убийстве Ксении Каторгиной.
Газета.Ru 06:27
Происшествия
Школьницу избили за напоминание о домашнем задании на Сахалине
На Сахалине одноклассники избили школьницу за то, что она напомнила учителю о домашнем задании, которая та забыла у них спросить.
Газета.Ru 05:51
Технологии
Минтранс зондирует частоты для беспилотного метро
Минтранс просит ГКРЧ выделить частоты совместному предприятию структур Игоря Ротенберга, «Ростеха» и АО «ГЛОНАСС» для развития системы для беспилотного транспорта, в том числе метро без машинистов.
TelecomDaily 06:32
Авто
Hyundai создал боевую машину Veloster под именем Grappler
Помимо значительно увеличенного дорожного просвета, Grappler был оснащен колесами Method Racing, обутыми в негабаритную резиновую резину, изготовленными на заказ передними и задними защитными кожухами для защиты обоих концов, капотом Seibon с вентиляцией из углеродного волокна и выхлопной трубкой Borla Cat-back - ну, это так, его звуки соответствуют внешности.
SpeedMe вчера в 15:16
Музыка
Участникам «Евровидения» из Украины запретили выступать в России
Национальная общественная телерадиокомпания Украины опубликовала новые правила отбора участника на международный песенный конкурс «Евровидение».
Культуромания вчера в 10:37
Политика
Великобритания и Евросоюз договорились о новой сделке по Brexit
Великобритания и Евросоюз достигли сделки по Brexit, сообщил в своем Twitter президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
Ведомости 05:49
Происшествия
В СК назвали главную причину гибели пассажиров сгоревшего SSJ100
Большинство пассажиров самолета SSJ100, загоревшегося при жесткой посадке в Шереметьево, погибли от дыма и огня, а не от удара.
РИА Новости 04:57
Здоровье
Названы указывающие на развитие рака желудка пищевые привычки
Рак желудка обычно начинается в слизеобразующих клетках, именно поэтому болезнь может начать проявляться с неприятных симптомов при поглощении и переваривании пищи, пишет издание «Профиль».
Волгоградская правда вчера в 11:57
Авто
Обновленный Renault Captur добрался до дилеров
Компания Renault начинает продажи компактного кроссовера Captur нового поколения.
Новые автомобили 15 октября в 23:56
Единоборства
Хабиб сорвал пресс-конференцию в Москве
Российский боец Хабиб Нурмагомедов ушел с пресс-конференции в Москве из-за незаполненного зала. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.
Рамблер 05:38
Происшествия
Фигурант «дела о протестах 27 июля» Губайдулин покинул Россию
Фигурант дела о несанкционированной акции в Москве 27 июля Айдар Губайдулин покинул Россию.
BFM.ru 03:55
Общество
Экс-глава Челябинской области назвал новость об уголовном деле фейком
Экс-губернатор Челябинской области Борис Дубровский в первом блиц-интервью после отставки ответил на обвинения ФАС в обогащении на дорожных контрактах.
РБК 06:49
Шоу-бизнес
Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына
Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.
Вести.Ru вчера в 12:34
Футбол
Украинские чиновники подрались в VIP-ложе на игре с Португалией
Во время отборочного матча на Евро-2020 между сборными Украины и Португалии в Киеве подрались местные чиновники.
Life.ru 06:43
Единоборства
Американский боксер Патрик Дэй скончался после нокаута
Находившийся в коме после полученного в последнем поединке нокаута спортсмен скончался 17 октября на 28-м году жизни.
Газета.Ru 06:19
Происшествия
В Керчи провели минуту молчания в память о жертвах стрельбы в колледже
RT на русском 02:28
Здоровье
В Челябинске опровергли данные о массовом увольнении травматологов
В Горздраве Челябинска опровергли данные о массовом увольнении врачей-травматологов.
Газета.Ru 06:42
Футбол
Андрей Аршавин поступил на магистерскую программу УЕФА
Андрей Аршавин, Алексей Смертин и еще 28 бывших игроков различных футбольных сборных поступили на магистерскую программу УЕФА по обучению менеджменту.
Петербургский дневник 06:26
Политика
МИД РФ направит ноту США из-за инцидента с дипломатами в Северодвинске
Москва отправит ноту протеста Вашингтону в связи с инцидентом с дипломатами США, которых сняли с поезда в Северодвинске.
REGNUM 04:19
Армия и оружие
Украину заподозрили в желании контролировать акваторию Черного моря
Китайское издание Sohu сообщило, что украинская сверхзвуковая ракета разрабатывается для того, чтобы контролировать акваторию Черного моря.
Известия вчера в 22:48
Политика
Лукашенко прокомментировал инцидент с россиянкой Богачевой в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не накручивать ситуацию вокруг "опроса" компетентными органами в республике гражданки России Анны Богачевой, заявив, что Минск как член Союзного государства защищает интересы граждан РФ.
РИА Новости 04:36
Армия и оружие
Американские военные оставили россиянам оскорбления на базе в Сирии
Как сообщает «Рамблер», военкор Олег Блохин, который вошел вместе с российскими войсками на бывшую американскую базу в Манбидже, опубликовал фотографии надписей, которые оставили уходящие американские солдаты своим российским коллегам.
Военное дело вчера в 09:00
Происшествия
В Новосибирске старшеклассницу нашли мертвой в школьном туалете
В новосибирской школе №112 нашли тело старшеклассницы, сообщает местное издание VN.ru.
РБК 02:00
Общество
Telegram предложил инвесторам вернуть 77% вложений в ICO компании
Telegram предложил инвесторам своего ICO (первичное размещение активов) согласиться на новый запуск криптовалюты Gram до 30 апреля или выдать обратно 77% вложенных денег, сообщил The Bell со ссылкой на письмо инвесторам от Telegram.
Коммерсантъ 05:01
Культура
Кормухина призналась, почему подала в суд на Гагарину спустя 4 года
Заслуженная артистка России, певица Ольга Кормухина решила засудить коллегу Полину Гагарину из-за того, что в 2015 году та исполнила ту же кавер-версию песни «Кукушка» Виктора Цоя, которую в 2011 году записала сама Кормухина.
Национальная служба новостей 06:39