Список был разработан китайским Минздравом, его новую версию опубликовали 18 февраля. Его большую часть занимают противовирусные препараты. Так, новая версия включает четыре препарата для тестирования — "Арбидол", хлорохинфосфат и рибавирин в комбинации с интерфероном или лопинавиром/ритонавиром.

Арбидол вошел в список лекарств от коронавируса

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