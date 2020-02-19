Общество

Газета.RuГазета.RuАрбидол вошел в список лекарств от коронавируса

Список был разработан китайским Минздравом, его новую версию опубликовали 18 февраля. Его большую часть занимают противовирусные препараты. Так, новая версия включает четыре препарата для тестирования — "Арбидол", хлорохинфосфат и рибавирин в комбинации с интерфероном или лопинавиром/ритонавиром.
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