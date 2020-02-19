Общество
Газета.RuАрбидол вошел в список лекарств от коронавируса
Список был разработан китайским Минздравом, его новую версию опубликовали 18 февраля. Его большую часть занимают противовирусные препараты. Так, новая версия включает четыре препарата для тестирования — "Арбидол", хлорохинфосфат и рибавирин в комбинации с интерфероном или лопинавиром/ритонавиром.
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Опубликованы фото Нео и Тринити со съемок «Матрицы 4»
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В «Роскосмосе» высказались по поводу замены летящего на МКС экипажа
В «Роскосмосе» высказались по поводу практики замены летящего на Международную космическую станцию (МКС) экипажа.
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Мишустин освободил от должности замминистра труда Петрову
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин освободил Светлану Петрову от должности заместителя министра труда и социальной защиты РФ по ее просьбе.
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Кино
Умер актер из «Гладиатора» Джон Шрэпнел
Общество
Мишустина попросят перенести сроки внесения проекта нового КоАП в ГД
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Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум прокомментировал обвинения россиянина Александра Большунова в адрес норвежца Симена Хегстада Крюгера в "нечестной игре".
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Шоу-бизнес
Модель Оксана Воеводина была не единственной женой экс-короля Малайзии
«Мисс Москва - 2015» Оксана Воеводина намерена через суд заставить экс-короля Малайзии платить алименты их сыну Леону.
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Политика
В Госдуме оценили резолюцию парламента Эстонии о роли СССР в войне
Депутат Госдумы Дмитрий Белик прокомментировал RT принятие эстонским парламентом резолюции «Об исторической памяти и фальсификации истории», в которой осуждаются «попытки российских властей переписать историю, отрицая ответственность Советского Союза» за начало Второй мировой войны.
Шоу-бизнес
Алсу призналась, что покупала голоса для дочери в шоу «Голос»
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Авто
Jaguar Land Rover представил беспилотник
Всего будет разработано 20 единиц JLR Project Vector. Тем временем опубликованы фото тестовых заездов нового Range Rover Sport.
Политика
Небензя заявил о саботаже минских соглашений украинской стороной
Украинские чиновники пытаются саботировать выполнение минских соглашений, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Общество
Госдума приняла закон о бесплатном горячем питании в школах
Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о бесплатном горячем питании для школьников начальных классов.
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Эдита Пьеха рассказала о своей пенсии
Артистка получает достойную пенсию.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
Экономика
Россия сократила вложения в американские госбумаги до $9,9 млрд
Россия в декабре 2019 года сократила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с ноябрем примерно на $1,5 млрд - до $9,974 млрд.
Происшествия
Двое сотрудников «Ростелекома» задержаны по делу о картельном сговоре
По версии следствия, на торгах по реализации программы «Цифровая экономика» в рамках нацпроекта «Информационная инфраструктура» в Воронеже девять компаний под покровительством топ-менеджеров «Ростелекома» осуществили картельный сговор на 800 млн рублей.
Кино
Жительница Краснодара снимет фильм по рассказу Стивена Кинга «Уилла»
В прямом эфире программы «Арт&Факты» на канале «Кубань 24» Сиденко подписала договор на съемки фильма по рассказу «Уилла» и вложила в конверт доллар.
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Королева Великобритании Елизавета II запретила Меган Маркл и принцу Гарри зарегистрировать свой товарный знак бренд Sussex Royal.
Общество
ФСБ нашла новый источник сообщений о «минированиях» в России
"Почтовые террористы" вновь сменили сервис для массовой рассылки сообщений о "минировании" в России, теперь это немецкий Tutanota, сообщает в среду ФСБ.