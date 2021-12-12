Глава МИД Германии Анналена Бербок оказалась в тупике из-за позиции по «Северному потоку-2», заявил политический обозреватель Йоханнес Лейтойзер в своей статье для Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).
США фактически закладывают основы для создания цифрового альянса наподобие НАТО, где у суверенных государств отнимут право принимать решения, заявил первый заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Аверьянов.
Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил, что позиция США относительно проекта "Северный поток 2" смягчилась, Вашингтон, по его мнению, рассчитывает заполучить "несколько месяцев спокойствия."