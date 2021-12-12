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Арбитр Сергей Карасёв выступит на рок-фестивале с Metallica

Вокалист группы Catharsis Олег Жиляков сообщил, что российский арбитр Сергей Карасёв сыграет с группой в следующем году на фестивале, участие в котором также примет Metallica.
Чемпионат
Судья Карасев зажег на сцене главного фестиваля металлистов.
Спорт-Экспресс
Жиляков, который уже выходил с Карасевым на сцену, назвал футбольного судью "многогранным человеком".
РЕН ТВ
Футбольный судья будет представлен как участник группы и арбитр.
РЕН ТВ

Подробнее о событии

Лучший российский футбольный судья отыграет концерт с Metallica в 2022 году
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Арбитр Карасёв выступит на одном рок-фестивале с Metallica
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