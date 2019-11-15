РПЛ

Вести.RuВести.RuАрбитр Вилков отстранен от обслуживания матчей чемпионата России

Глава Российского футбольного союза Александр Дюков сообщил, что в ближайших турах чемпионата России по футболу рефери Михаил Вилков окажется без работы. На исполкоме РФС было принято решение отстранить арбитра из-за судейских ошибок.
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Александр Дюков
Но, учитывая эпизод с Азмуном и Обляковым, принято решение об отстранении Вилкова, в следующих турах он работать не будет.
— Александр ДюковМК-Спорт 07:00

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