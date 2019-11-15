РПЛ
Вести.RuАрбитр Вилков отстранен от обслуживания матчей чемпионата России
Глава Российского футбольного союза Александр Дюков сообщил, что в ближайших турах чемпионата России по футболу рефери Михаил Вилков окажется без работы. На исполкоме РФС было принято решение отстранить арбитра из-за судейских ошибок.
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Фигурное катание
Фигурист Самарин оценил поддержку на этапе Гран-при в Москве
Энергетика
Польская PGNiG не намерена продлевать контракт с «Газпромом»
«PGNiG передала "Газпрому" заявление о намерениях завершить действие контракта на покупку природного газа Польшей, так называемого ямальского контракта, 31 декабря 2022 года»,— говорится в сообщении польской компании.
Общество
Участницу «Мисс Вселенная» от Украины не пустили в США
Представительнице Украины на конкурсе "Мисс Вселенная" Анастасии Субботе отказали в получении американской визы.
Общество
Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир
Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Политика
В ЕК отреагировали на заявление Путина о транзите газа через Украину
Еврокомиссия спокойна в вопросе транзита российского газа через Украину и продолжает работать с обеими сторонами над заключением нового контракта, сообщила представитель ЕК Мина Андреева.
Общество
Главным редактором «Новой газеты» стал Дмитрий Муратов
Главным редактором «Новой газеты» на ближайшие два года избран Дмитрий Муратов, говорится в сообщении издания.
Общество
США заплатили России почти $4 млрд за полеты на «Союзах»
Соединенные Штаты потратили в общей сложности почти $4 млрд на доставку на МКС своих астронавтов на российских кораблях «Союз».
Происшествия
Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму
На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.
Политика
Литва обменяла двоих россиян на двоих литовцев и норвежца
Власти Литвы заявили, что обменяли двоих граждан России на двоих литовцев и норвежца Фруде Берга, обвиненного в шпионаже.
Шоу-бизнес
В Москве пропала актриса Мария Стерникова
В Москве пропала известная актриса театра и кино Мария Стерникова. Родственники просят всех, кто ее видел, срочно позвонить в Малый театр.
Шоу-бизнес
«Перестала выходить на связь»: Малахов сообщил о пропаже Дорониной
Телеведущий Андрей Малахов сообщил, что друзья президента МХАТ имени Горького Татьяны Дорониной Инна Чурикова, Александр Михайлов, Олег Басилашвили и Эдвард Радзинский уже много дней не могут связаться с актрисой.
Общество
Авиакомпания Qantas побила рекорд по длительности беспосадочного рейса
Предыдущий рекорд Qantas установила в октябре, тогда самолет Boeing 787-9, впервые совершавший беспосадочный авиарейс из Нью-Йорка в Сидней, провел в воздухе 19 часов и 16 минут.
Экономика
Минфин предложил собрать больше налогов и штрафов
Что касается штрафов, то план по сборам увеличен почти на 9 млрд рублей по сравнению с июлем — до 76 млрд 700 млн.
Экономика
Белорусский рубль вошел в тройку популярных в России валют
Белорусский рубль оказался самой интересной иностранной валютой для сбережений после «традиционных» доллара и евро, обогнав при этом китайский юань, британский фунт и швейцарский франк.
Общество
В Карелии зафиксировали массовую гибель птиц
Гаджеты
Huawei P30 и Huawei P30 Pro стали обновляться до EMUI 10
Новая версия прошивки создана на базе Android 10, а сборка носит название EMUI 10.0.0.168.
Футбол
Ашот Хачатурянц возглавил судейский комитет РФС
Исполком Российского футбольного союза утвердил на посту председателя судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца.
Транспорт
В Госдуме предложили поднять цены на шипованную резину
С инициативой поднять стоимость шипованной автомобильной резины выступил член Комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев, сообщает Дума ТВ.
Армия и оружие
ВВС ВСУ получили очередной «модернизированный» истребитель МиГ-29
Общество
Владелец крупнейшего в России автодилера «Рольф» решил продать бизнес
Кипрская компания Delance Limited, через которую семья Сергея Петрова контролирует крупнейшего российского автодилера «Рольф», изучит возможность продажи бизнеса группы.
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о драке с Леной Темниковой
Однажды - говорит Серябкина в своем интервью - произошёл момент, когда их конфликт с Темниковой перерос в драку.
Общество
Умерла Айгуль Фазыйлова, которая искала приемную семью для сына
Жительница Татарстана Айгуль Фазыйлова, боровшаяся с онкологическим заболеванием последней стадии и искавшая приемную семью для сына-дошкольника в одной из телепрограмм, умерла в казанском хосписе, сообщается на сайте учреждения.
Общество
Владелец зоопарка в Крыму пообещал убить 30 медведей
Свое странное решение директор Крымского зоопарка Олег Зубков объяснил давлением на свой бизнес, отметив, что должен подумать о сохранении зоопарка.
Кино
В прокат выходит «Грех» Андрея Кончаловского
В прокат выходит «Грех» Андрея Кончаловского Художественная картина «Грех» о жизни и творчестве Микеланджело, поставленная при поддержке Алишера Усманова, его фонда «Искусство, наука и спорт» и «Первого канала»,— не просто биографическая драма.
Общество
В России могут изменить правила раздела имущества при разводе
Если во время брака один из супругов продал общее имущество без согласия другого, при разводе его доля будет уменьшена.
Футбол
«Ман Сити» заинтересован в защитниках «Лестера» Эвансе и Сеюнджю
В 2017 году «Сити» уже был заинтересован в подписании Эванса, когда тот играл за «Вест Бромвич», однако год спустя североирландец перешел в «Лестер».
Шоу-бизнес
Жесткая диета Анастасии Волочковой напугала диетолога
По словам специалиста, руководитель института питания РАМН Виктор Тутельян учил ее, что энергозатраты человека должны равняться энергетической ценности еды, а те продукты, которые позволяет себе Волочкова составляют ничтожное количество калорий, которых явно не хватает для поддержания активности.
Происшествия
Бывший чиновник Минкульта Мазо попросил убежища в Австрии
Бывший чиновник Министерства культуры России Борис Мазо, заочно обвиняемый Следственным комитетом России (СКР) в хищении более 900 млн руб. при строительстве и реконструкции объектов Эрмитажа в Санкт-Петербурге, попросил в Австрии политическое убежище.