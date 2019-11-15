РПЛ

Вести.RuВести.RuАрбитр Вилков отстранен от обслуживания матчей чемпионата России

Глава Российского футбольного союза Александр Дюков сообщил, что в ближайших турах чемпионата России по футболу рефери Михаил Вилков окажется без работы. На исполкоме РФС было принято решение отстранить арбитра из-за судейских ошибок.
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Российский футбольный судья. Представляет город Нижний Новгород и федерацию Поволжья. Имеет региональную категорию.
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Александр Дюков
Российский топ-менеджер, председатель правления, генеральный директор ПАО «Газпром нефть». Президент Российского футбольного союза с 22 февраля 2019 года. В 1991 году окончил Ленинградский ордена Ленина кораблестроительный институт по специальности «инженер-аэрогидромеханик».
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