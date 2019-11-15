РПЛ
Вести.RuАрбитр Вилков отстранен от обслуживания матчей чемпионата России
Глава Российского футбольного союза Александр Дюков сообщил, что в ближайших турах чемпионата России по футболу рефери Михаил Вилков окажется без работы. На исполкоме РФС было принято решение отстранить арбитра из-за судейских ошибок.
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Политика
Лукашенко хочет изменить договор с Россией по охране границы
Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась заявил о планах Минска изменить и актуализировать договор об охране границы с Москвой.
Общество
Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир
Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Общество
В Венеции из-за наводнения закрыли площадь Святого Марка
Напомним, что 12 ноября в Венецию пришло сильнейшее за последние полвека наводнение. 13 ноября уровень воды поднялся до 187 сантиметров.
Здоровье
Мать девочки из США с пятном на лице рассказала о результатах операций
Пока о результатах операции по удалению родимого пятна с лица девочки Луны Феннер из США говорить рано, заявила 14 ноября мать ребёнка Кэрол Феннер в интервью «360».
Происшествия
При взрывах на арсенале в Балаклее погибли два сапера
Два сапера погибли при взрывах боеприпасов на военном складе в Балаклее Харьковской области на Украине.
Футбол
Как живет Тедеско в Москве: отель в центре, мысли об учителе русского, восторг от России
Во время первого ознакомительного приезда в Москву Доменико и ассистент тренера Андреас Хинкель жили в двух шагах от Арбата в отеле Radisson Collection.
Футбол
РФС надеется на получение новой формы Adidas для сборной России
Руки вверх: журналист раскрыл замысел новой формы сборной России от немцев из Adidas Об этом в пятницу, 15 ноября, сообщил журналистам генеральный секретарь РФС Александр Алаев.
Происшествия
Пять пациентов больницы на Ставрополье заразились ВИЧ-инфекцией
Ранее в некоторых СМИ и социальных сетях появилась информация о заражении в 2018 году ВИЧ-инфекцией пятерых пациентов больницы в Буденновске из-за халатности медперсонала.
Энергетика
Остатки сладки: США бросились закупать в России мазут
Одним из ключевых товаров, экспортируемых из России в США, в последние месяцы неожиданно стал мазут.
Происшествия
Пермский школьник собирался убить 50 человек
Пермский школьник собирался убить 50 человек В Перми школьник думал о массовом убийстве.
Политика
«Нафтогаз» ответил на слова Путина о риске прекращения транзита газа
Гендиректор «Нафтогаза» Андрей Коболев прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что есть риск прекращения транзита российского газа через Украину.
Шоу-бизнес
В Москве пропала актриса Мария Стерникова
В Москве ищут актрису Марию Стерникову — мать актера Александра Носика, которая пропала накануне, 14 ноября.
Политика
Россия отреагировала на принятие в ООН украинской резолюции по Крыму
Заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что украинская резолюция в области прав человека, которая была принята на Генассамблее ООН, станет помехой для визита международных наблюдателей в Крым.
Общество
Серебренников заявил, что не занимался бухгалтерией в «Седьмой студии»
Режиссер Кирилл Серебренников снова заявил в суде, что не имел отношения к финансовой стороне работы проекта "Платформа", где, как считает следствие, было похищено более 130 миллионов рублей.
Политика
Опубликована стенограмма апрельского разговора Трампа и Зеленского
Белый дом опубликовал меморандум с пересказом апрельского разговора, который состоялся между американским и украинским лидерами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.
Происшествия
Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму
На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.
Фигурное катание
Синицина и Кацалапов победили в ритм-танце на этапе Гран-при в Москве
Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли первое место в ритм-танце на пятом в сезоне этапе серии Гран-при в Москве.
Политика
Минюст включил «Север. Реалии» в реестр СМИ-иноагентов
Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела РФ приступила к работе в августе, поводом для ее создания послужили действия ряда иностранных дипломатов и зарубежных СМИ в ходе несогласованных акций протеста в Москве перед выборами в Мосгордуму.
Теннис
Новак Джокович: «Федерер все сделал правильно»
Серб Новак Джокович после поражения от Роджера Федерера на итоговом турнире ATP отметил, что соперник заслужил победу.
Футбол
Роналду оформил хет-трик в ворота сборной Литвы
Форвард туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду оформил хет-трик в ворота сборной Литвы в матче отборочного цикла чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Шоу-бизнес
Иван Ургант пошутил над браком Плющенко и Рудковской
Телеведущий Иван Ургант едко пошутил над российским фигуристом Евгением Плющенко на церемонии вручения премии года Glamour из-за женитьбы спортсмена на музыкальном продюсере Яне Рудковской.
Общество
В «Интуристе» прокомментировали покупку компании турецким Anex Tourism
Гендиректор туроператора «Интурист» Виктор Тополкараев подтвердил «Известиям» покупку компании основателем турецкого холдинга Anex Tourism Нешетом Кочкаром.
Шоу-бизнес
Лобода неожиданно показала беременный живот
Известная певица Светлана Лобода опубликовала необычное фото, на котором она изображена с огромным животом, явно свидетельствующим о последних месяцах беременности.
Шоу-бизнес
Нелли Ермолаева разделась для фотосессии с сыном
Бывшая участница скандального телешоу «Дом-2», а ныне популярный блогер, счастливая жена и мама Нелли Ермолаева, приняла участие в провокационной фотосессии с сыном.
Спорт
Комиссия выявила причастность РУСАДА к допинговым махинациям в Чувашии
Сотрудники Российского антидопингового агентства (РУСАДА) при расследовании допингового скандала в Чувашии прибегали к махинациям при получении свидетельских показаний, сообщается в докладе независимой комиссии, расследовавшей это дело.