РПЛ

Газета.RuГазета.RuАрбитр не показал желтой карточки в эпизоде с переломом ноги Глебова

Динамо — Ростов
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
2′
Деннис Хаджикадунич
13′
Ивелин Попов
Максимилиан Филипп
33′
Заурбек Плиев
Сергей Паршивлюк
38′
59′
Данил Глебов
Бактиер Зайнутдинов
Себастьян Шиманьски
60′
Роман Евгеньев
Тони Шуньич
72′
Сильвестр Игбоун
Клинтон Н`Жи
81′
Максимилиан Филипп
90′
90′+1′
Хорен Байрамян
Александр Долгов
Роман Нойштедтер
90′+5′
Сергей Паршивлюк
90′+7′
Во время игры Глебов получил повреждение. Несмотря на то, что судья матча Василий Казарцев зафиксировал нарушение правил, он не показал карточку нарушителю. Стало известно, что 20-летний хавбек ростовской команды сломал ногу.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

У Глебова перелом ноги. Арбитр за нарушение правил не показал даже желтой карточки

Спорт-Экспресс05:51

Глебов получил перелом ноги в матче с «Динамо»

Матч ТВ06:26

Глебов получил перелом ноги в матче с «Динамо»

Sportbox.RU06:26

Арбитр не показал желтой карточки в эпизоде с переломом ноги Глебова

Газета.Ru06:13

Глебову требуется операция после матча с «Динамо»

ProstoProSport07:06
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 09:08, Ашберн
Происшествия

Умер второй пилот экстренно приземлившегося в Ростове-на-Дону самолета

ТАСС 03:18
Единоборства

Уайлдер нокаутировал Ортиса и защитил титул чемпиона мира WBC

Американский боксёр Деонтей Уайлдер одержал победу нокаутом над кубинцем Луисом Ортисом и защитил титул чемпиона мира в тяжёлом весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC).
RT на русском 00:50
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом

На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
RT на русском 04:07
Футбол

«Спартак» и «Урал» сыграли вничью в чемпионате России

РБК 08:14
Политика

В Госдуме оценили слова украинского генерала о военной базе в Крыму

Профессиональной неотесанностью назвал депутат Государственной думы РФ Руслан Бальбек высказывание украинского генерала Руслана Хомчака о российской военной базе в Крыму, которая якобы "кошмарит Европу и влияет на Северную Африку".
Российская газета 09:00
Происшествия

Более 20 человек погибли в результате крушения самолета в Конго

Известия 07:37
Футбол

Брестское «Динамо» впервые выиграло чемпионат Беларуси

Российская газета 08:52
Политика

Украинский политик призвал Киев навсегда забыть о Крыме и Донбассе

Украине никогда не удастся вернуть Крым и Донбасс, так как местные жители ненавидят убивавших их политиков.
РИА Новости 08:01
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru вчера в 18:00
Политика

Поклонская прокомментировала планы Ротару выступить в России

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская считает, что гастроли украинских звезд эстрады в России и наоборот — отличный шаг для нормализации отношений, поэтому критика в адрес певицы Софии Ротару неуместна.
РИА Новости 05:13
Происшествия

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Ямале

Вертолет Ми-8 с вахтовиками совершил жесткую посадку недалеко от села Новый Порт на Ямале.
ТАСС 05:47
Армия и оружие

Численность британской армии планируют значительно сократить

Известия 07:16
Футбол

«Арсенал» — «Краснодар»: Вилена открыл счет в матче

Полузащитник «Краснодара» Тонни Виллена забил гол в ворота «Арсенала» на 7-й минуте матча 17-го тура чемпионата России.
Спорт-Экспресс 08:37
Политика

Лавров рассказал об истории знаменитого советского мема в ООН

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о "первом меме в кругах ООН", вспоминая советского дипломата Олега Трояновского.
Газета.Ru 08:13
Транспорт

Собянин назвал проблемы с МЦД «техническими огрешностями»

Коммерсантъ 02:56
Политика

В США анонсировали санкции против «Северного потока — 2»

Конгресс Соединённых Штатов собирается включить санкции против газопровода «Северный поток — 2» в оборонный бюджет страны на 2020 год.
RT на русском вчера в 23:47
Фигурное катание

Авербух: Загитовой и Медведевой нужно отказаться от ледовых шоу

РИА Новости 07:14
Фигурное катание

Опубликовано видео показательного номера Косторной на этапе в Японии

РИА Новости 05:56
Общество

Москвичам пообещали ледяной дождь

Lenta.ru 04:52
Общество

Tesla получила 146 тыс. заказов на электропикап Cybertruck

Компания Tesla получила примерно 146 тыс. заказов на ее первый электропикап Cybertruck.
ТАСС вчера в 17:38
Общество

Азовское море впервые за десятки лет отступило от берега на 100 м

Отмечается, что море отошло от линии берега приблизительно на 100 м так, что можно увидеть дно.
Известия вчера в 20:32
Происшествия

Полицейский в Екатеринбурге застрелил оказавшего сопротивление мужчину

Сотрудник полиции Екатеринбурга смертельно ранил мужчину, который был задержан по подозрению в хранении наркотиков и попытался отобрать табельное оружие.
РБК 04:05
Происшествия

Петербургские полицейские догнали в Карелии подозреваемого в убийстве

ФАН 08:59
Армия и оружие

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» прибыл в Кейптаун

Российская группа ВМФ в составе ракетного крейсера "Маршал Устинов", среднего морского танкера "Вязьма" и спасательного буксира СБ-406 примет участие в первых в истории совместных военно-морских учениях ЮАР, РФ и КНР.
ТАСС 07:22
Общество

Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии

В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
РБК вчера в 15:40
Происшествия

СК проверяет информацию о нападении на журналиста в Иркутской области

"В связи с ЧП следственным отделом по Иркутскому району СУ СК РФ по Иркутской области начата доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенное с насилием над журналистом)", - сказали в региональном ведомстве.
ТАСС 06:15
Общество

В Сибири детям в храме на воскресных занятиях выдали пистолет Макарова

В Красноярске в храме иконы Божьей Матери детям на воскресных занятиях выдали пистолет Макарова, чтобы они могли познакомиться с оружием в рамках военно-патриотического воспитания.
Znak.com 07:29
Общество

Рэпер Noize MC оштрафован после баттла со Шнуровым

Рэпер Noize MC оштрафован за мат после баттла с лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым.
BFM.ru 05:47
Футбол

В Мексике вратарь забил гол ударом через все поле

Sport24.ru 03:59
Политика

Зеленский прибыл на встречу с моряками в форме с черепом на шевроне

Президент Украины Владимир Зеленский был замечен в форме с шевроном, на котором изображен череп.
Известия 00:09
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Данил Александрович Глебов
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Ростов».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное