Во время игры Глебов получил повреждение. Несмотря на то, что судья матча Василий Казарцев зафиксировал нарушение правил, он не показал карточку нарушителю. Стало известно, что 20-летний хавбек ростовской команды сломал ногу.

Арбитр не показал желтой карточки в эпизоде с переломом ноги Глебова

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