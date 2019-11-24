Во время игры Глебов получил повреждение. Несмотря на то, что судья матча Василий Казарцев зафиксировал нарушение правил, он не показал карточку футболисту-нарушителю. Стало известно, что 20-летний хавбек ростовской команды сломал ногу.

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