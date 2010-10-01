Футбол

MetaratingsMetaratingsАрбитр ошибочно не удалил Луценко в матче со «Спартаком»

На 30-й минуте встречи автор первого гола Евгений Луценко пошёл в подкат, но вместо мяча попал по ноге защитника «красно-белых» Айртона. Главный арбитр встречи Алексей Сухой принял ошибочное решение, показав вместе красной, жёлтую карточку.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Егоров: Луценко убрал ногу, когда фолил на Айртоне. Это жёлтая карточка

Чемпионат05:41

Егоров объяснил, почему Сухой не стал удалять нападающего «Арсенала» Луценко

Спорт-Экспресс05:19

Экс-арбитр ФИФА: «Луценко должны были удалять. Последствия могли быть как при фоле Сона»

Матч ТВвчера в 12:15

Экс-арбитр ФИФА: «Луценко должны были удалять. Последствия могли быть как при фоле Сона»

Sportbox.RUвчера в 12:15

Егоров: «Фол на Айртоне? Луценко убрал ногу, так что это желтая»

Бомбардир.ру06:22

Арбитр ошибочно не удалил Луценко в матче со «Спартаком»

Metaratingsвчера в 12:19

Хусаинов считает, что Луценко должны были удалять в матче со «Спартаком»

RT на русскомвчера в 13:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 07:37, Ашберн
Политика

В Кремле рассказали о позиции Путина по транзиту газа через Украину

Позиция президента России Владимира Путина по вопросу переговоров с Украиной о транзите газа не изменилась, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Lenta.ru 06:20
Происшествия

В Якутии проверят видео с девушкой за штурвалом пассажирского лайнера

Как отмечается на официальном сайте ведомства, на видео запечатлена 33-летняя девушка, не имеющая допуска к управлению воздушным судном и осуществлению пассажирских перевозок.
Российская газета 05:49
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии отказывается признать сына от Оксаны Воеводиной

В попытке доказать, что бывший король Малайзии Мухаммад V является отцом ее ребенка, Оксана Воеводина стала выкладывать фото с сыном в Инстаграм.
Woman.ru 01:03
Энергетика

Источник назвал дату церемонии пуска газа в Китай по «Силе Сибири»

Торжественная церемония пуска газа из России в Китай по газопроводу «Сила Сибири» состоится 2 декабря.
Известия 06:37
Шоу-бизнес

Жена Джигана Оксана Самойлова подтвердила четвертую беременность

За час публикация набрала более 800 тысяч лайков. Напомним, Оксана Самойлова и Джиган воспитывают трех дочек – Ариелу, Лею и Майю.
RuNews24.ru 05:50
Армия и оружие

Эрдоган обвинил США в невыполнении соглашения по отводу курдов в Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что США проводят совместное патрулирование с курдскими формированиями в зоне безопасности на севере Сирии, что противоречит турецко-американским договоренностям.
РИА Новости 06:39
Происшествия

Появилось видео нападения на детский сад в Нарьян-Маре

Следственный комитет России опубликовал видео, на котором мужчина заходит в детский сад в Нарьян-Маре, поднимается по лестнице и заходит в комнату, где обвиняемый совершил убийство шестилетнего ребенка.
Известия 04:38
Кино

Фильм «Джокер» выдвинут сразу на 16 «Оскаров»

Sputnik Армения вчера в 08:02
Общество

На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»

Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 05:48
Происшествия

Дрыманов сообщил о напившихся во время обыска у него сотрудниках ФСБ

Бывший начальник Главного следственного управления СК по Москве Александр Дрыманов заявил в суде, что нарушения, допущенные при обыске у него дома, стали предметом доклада главы Следственного комитета Александра Бастрыкина на имя директора ФСБ Александра Бортникова.
РБК 07:07
Происшествия

В Москве задержали подозреваемого в подготовке теракта

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан гражданин одной из среднеазиатских республик СНГ Т.Б.Онуров по подозрению в подготовке теракта в Москве», — заявил собеседник агентства.
РБК 05:01
Футбол

Стюард матча «Крыльев Советов» с «Рубином» умер из-за драки фанатов

Матч 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между самарскими "Крыльями Советов" и казанским "Рубином" был омрачен смертью одного из стюардов.
Газета.Ru 05:29
Политика

Совфед оценил призыв Киева вернуть задержанные в Крыму корабли

В Совфеде прокомментировали призыв Киева о возвращении задержанных в Керченском проливе кораблей.
РЕН ТВ вчера в 16:47
Армия и оружие

«Русские Витязи» пересядут на истребители Су-35С

Напомним, что до последнего времени основным самолетом "Русских Витязей" остается истребитель Су-30СМ. В 2017 году командир пилотажной группы полковник Андрей Алексеев рассказал корреспонденту Военное.РФ, что переоснащение на Су-35 потребует около двух лет.
Военное.РФ 01:18
Спорт

WADA обвинило в допинге 47 россиян и просит открыть против них дела

WADA заподозрило 47 россиян в употреблении допинга и направило "пакеты доказательств" их вины в международные спортивные федерации с просьбой открыть дела против этих атлетов.
Газета.Ru 06:51
Космос

«Вояджер-2» прислал данные из межзвездного пространства

Американский межпланетный аппарат «Вояджер-2» прислал на Землю данные из межзвездного пространства. Об этом сообщается на сайте НАСА.
Lenta.ru 04:22
Происшествия

В Петербурге отравились 60 сотрудников «Ленты»

Вести.Ru 04:05
Происшествия

Двух подозреваемых в убийстве бывшего мэра Киселевска задержали

В Кемеровской области задержаны двое подозреваемых в убийстве бывшего мэра Киселевска Сергея Лаврентьева, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК 00:40
Политика

Медведчук считает, что без российского газа Украина будет «заморожена»

Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук считает, что без прямых поставок российского газа часть Украины фактически будет заморожена.
РЕН ТВ 06:52
Общество

«Росатом» рассекретил документы о создании атомных бомб в СССР

BFM.ru 06:20
Происшествия

Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки

Провели беседу с матерью девочки, чтобы выяснить все обстоятельства. Школа никогда не собирала деньги ни на какие нужды школы.
Газета.Ru 03:48
Политика

Захарова отреагировала на запрет Эстонии пропустить российское судно

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на решение Таллина о недопуске в территориальные воды Эстонии российского судна "Академик Примаков".
Газета.Ru 06:45
Футбол

Василий Уткин назвал директора «Чертаново» глупцом

Журналист и блогер Василий Уткин в своём Telegram-канале ответил на слова директора футбольного клуба и школы «Чертаново» Николая Ларина о бюджете организации, назвав его глупцом.
News.ru 03 ноября в 06:47
Политика

В Кремле прокомментировали срыв разведения сил в Донбассе

Отвод сил в городах Золотое и Петровское В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе.
РИА Новости 06:23
Кино

Съемки третьей части «Фантастических тварей» вновь перенесли

По сюжету нового фильма герои окажутся в Рио-де-Жанейро. Съемки третьей части "Фантастических тварей" вновь перенесли.
Piter.tv 05:08
Происшествия

В челябинской больнице уборщица «умыла» пациентку грязной тряпкой

REGNUM 02:14
Здоровье

Новости недели: от анекдота Путина про бабушку стало не до смеха

Цена на квартиры вдвое разнится.
Московский Комсомолец вчера в 09:44
Происшествия

В Москве подросток умер от осложнений после удаления зуба

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели подростка из-за осложнений и сильного кровотечения после удаления зуба.
ТАСС 05:30
Авто

Новый концепт Lister SUV-E представлен как Jaguar I-Pace

Внутри SUV-E получит индивидуальный кожаный салон Nappa, и, со слов Lister, покупателям будет предложено выбрать из 60 цветов кожи и 200 цветов для обшивки.
SpeedMe вчера в 14:58
Кино

Евгений Миронов: «Ленин русских не любил — „ленивые мужики“»

По словам актера, «вождь революции» недолюбливал русских людей.
Культуромания 01:35
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Евгений Олегович Луценко
Российский футболист
Российский футболист, нападающий тульского «Арсенала».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное