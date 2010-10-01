На 30-й минуте встречи автор первого гола Евгений Луценко пошёл в подкат, но вместо мяча попал по ноге защитника «красно-белых» Айртона. Главный арбитр встречи Алексей Сухой принял ошибочное решение, показав вместе красной, жёлтую карточку.

Спорт день за днем

Арбитр ошибочно не удалил Луценко в матче со «Спартаком»

Спорт день за днем

Политика Песков прокомментировал ситуацию с транзитом газа через Украину «Продолжение задействования арбитража, выдвижение каких-то претензий в арбитраже делают невозможным достижение каких-либо договоренностей», — заявил он, отвечая на вопрос о влиянии решения Стокгольмского арбитража на переговоры по газу между Россией и Украиной.

Здоровье Минздрав назвал виды рака с самой высокой одногодичной смертностью Видами рака с самой высокой одногодичной смертность специалисты Минздрава назвали рак пищевода, легких и желудка.

Происшествия Дело о подготовке взрыва на концерте Киркорова передано в суд Ростова В Южный окружной военный суд Ростова после утверждения обвинительного заключения повторно направлено уголовное дело о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале в июле 2017 года.

Футбол Объявлен состав сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино Главный тренер сборной России Станислав Черчесов совместно со своим штабом принял окончательное решение относительно игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам Чемпионата Европы 2020 года, передает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

Происшествия В Москве задержали подозреваемого в подготовке теракта «В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан гражданин одной из среднеазиатских республик СНГ Т.Б.Онуров по подозрению в подготовке теракта в Москве», — заявил собеседник агентства.

Политика США начали процесс выхода из Парижского соглашения по климату США официально начали процесс выхода из Парижского соглашения по климату, отправив уведомление об этом в ООН, сообщается на сайте госдепартамента.

Космос Лабораторный реголит разложили на металл и газообразный кислород Исследователям удалось получить кислород и металлические сплавы путем электрохимического воздействия на имитатор лунного реголита.

Общество На юго-востоке Москвы начался «Русский марш» Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.

Происшествия Опубликовано видео нападения на детский сад в Нарьян-Маре Следственный комитет опубликовал видео нападения на детский сад "Сказка" в Нарьян-Маре, где был убит шестилетний мальчик.

Политика Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС Всего от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре — МВД и один — Следственного комитета.

Шоу-бизнес Муж Лолиты озвучил причину развода с ней Как заявляла сама певица, причиной расставания с пятым супругом стало то, что они вовремя не обратились к психологу.

Общество Почти треть россиян поддержала уголовное дело против ФБК Навального Около трети россиян поддерживают обыски в региональных структурах Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального и уголовные дела в отношении сотрудников ФБК.

Экономика УГМК получит крупнейшее месторождение меди на Урале Стартовый платеж на аукционе составит 2,1 миллиарда Правительство РФ запланировало на 2019 год проведение аукциона на разведку и добычу крупнейшего на Урале Волковского месторождения ванадиево-железо-медных руд.

Шоу-бизнес Раскрыты гонорары российских звезд за корпоративы Большинство российских звезд требуют за свои выступления несколько миллионов рублей.

Происшествия Нижегородцы зарезали и сожгли беременную девушку Правоохранительные органы Нижнего Новгорода арестовали двоих мужчин, подозреваемых в убийстве беременной женщины.

Общество Утечку данных клиентов подтвердил Альфа-банк В "АльфаСтраховании" заявили об усилении мер безопасности и пообещали проверить размещенную в прессе информацию об утечке персональных данных своих клиентов.

Шоу-бизнес Василий Лановой прервал спектакль из-за высокого давления Народный артист СССР Василий Лановой почувствовал себя плохо на спектакле в воскресенье.

Политика Эстония не пустила через свою территорию борт с вице-премьером России Эстония в начале октября не разрешила пролёт через свою территорию самолёту, на борту которого находился вице-премьер России.

Общество Росатом опубликовал документ о наращивании ядерного арсенала СССР Отмечается, что он в конце 1940-х годов лег в основу планов строительства советских промышленных комплексов по наработке оружейных плутония и урана, необходимых для наращивания ядерного арсенала СССР.

Политика Украина потребовала вернуть задержанные в Керченском проливе корабли В конце ноября 2018 года российские пограничники задержали в Керченском проливе три корабля ВМС Украины (артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь» рейсовый буксир «Яны Капу»), а также украинских моряков.