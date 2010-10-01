РПЛ

MetaratingsMetaratingsАрбитр ошибочно не удалил Луценко в матче со «Спартаком»

На 30-й минуте встречи автор первого гола Евгений Луценко пошёл в подкат, но вместо мяча попал по ноге защитника «красно-белых» Айртона. Главный арбитр встречи Алексей Сухой принял ошибочное решение, показав вместе красной, жёлтую карточку.
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Егоров: Луценко убрал ногу, когда фолил на Айртоне. Это жёлтая карточка

Чемпионат05:41

Егоров объяснил, почему Сухой не стал удалять нападающего «Арсенала» Луценко

Спорт-Экспресс05:19

Экс-арбитр ФИФА: «Луценко должны были удалять. Последствия могли быть как при фоле Сона»

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Экс-арбитр ФИФА: «Луценко должны были удалять. Последствия могли быть как при фоле Сона»

Sportbox.RUвчера в 12:15

Арбитр ошибочно не удалил Луценко в матче со «Спартаком»

Metaratingsвчера в 12:19

Хусаинов считает, что Луценко должны были удалять в матче со «Спартаком»

RT на русскомвчера в 13:17

Арбитр должен был удалить игрока! Хусаинов о фоле Луценко на Аиртоне. Последствия могли быть, как во вчерашнем матче «Тоттенхэма»

Спорт день за днемвчера в 13:56
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 06:06, Ашберн
Политика

Песков прокомментировал ситуацию с транзитом газа через Украину

«Продолжение задействования арбитража, выдвижение каких-то претензий в арбитраже делают невозможным достижение каких-либо договоренностей», — заявил он, отвечая на вопрос о влиянии решения Стокгольмского арбитража на переговоры по газу между Россией и Украиной.
Известия 05:53
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Видами рака с самой высокой одногодичной смертность специалисты Минздрава назвали рак пищевода, легких и желудка.
Невские Новости 06:03
Происшествия

Дело о подготовке взрыва на концерте Киркорова передано в суд Ростова

В Южный окружной военный суд Ростова после утверждения обвинительного заключения повторно направлено уголовное дело о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале в июле 2017 года.
Российская газета 02:57
Футбол

Объявлен состав сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов совместно со своим штабом принял окончательное решение относительно игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам Чемпионата Европы 2020 года, передает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).
Газета.Ru 05:16
Происшествия

В Москве задержали подозреваемого в подготовке теракта

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан гражданин одной из среднеазиатских республик СНГ Т.Б.Онуров по подозрению в подготовке теракта в Москве», — заявил собеседник агентства.
РБК 05:01
Политика

США начали процесс выхода из Парижского соглашения по климату

США официально начали процесс выхода из Парижского соглашения по климату, отправив уведомление об этом в ООН, сообщается на сайте госдепартамента.
Ведомости вчера в 17:52
Общество

В Москве побит температурный рекорд 1922 года

RT на русском 05:47
Космос

Лабораторный реголит разложили на металл и газообразный кислород

Исследователям удалось получить кислород и металлические сплавы путем электрохимического воздействия на имитатор лунного реголита.
N+1 31 октября в 19:02
Общество

На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»

Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 05:48
Происшествия

Опубликовано видео нападения на детский сад в Нарьян-Маре

Следственный комитет опубликовал видео нападения на детский сад "Сказка" в Нарьян-Маре, где был убит шестилетний мальчик.
ТАСС 03:30
Политика

Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС

Всего от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре — МВД и один — Следственного комитета.
Известия вчера в 16:56
Политика

Большинство лидеров АСЕАН проигнорировали саммит с США

ТАСС вчера в 01:33
Шоу-бизнес

Муж Лолиты озвучил причину развода с ней

Как заявляла сама певица, причиной расставания с пятым супругом стало то, что они вовремя не обратились к психологу.
URA.Ru вчера в 09:03
Хоккей

Молодежная сборная России победила в первом матче Суперсерии в Канаде

Discover24 01:30
Общество

Почти треть россиян поддержала уголовное дело против ФБК Навального

Около трети россиян поддерживают обыски в региональных структурах Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального и уголовные дела в отношении сотрудников ФБК.
РБК вчера в 19:49
Кино

«Джокер» выдвинули на «Оскар» в 16 номинациях

РЕН ТВ вчера в 05:08
Экономика

УГМК получит крупнейшее месторождение меди на Урале

Стартовый платеж на аукционе составит 2,1 миллиарда Правительство РФ запланировало на 2019 год проведение аукциона на разведку и добычу крупнейшего на Урале Волковского месторождения ванадиево-железо-медных руд.
Правда УрФО вчера в 22:21
Шоу-бизнес

Раскрыты гонорары российских звезд за корпоративы

Большинство российских звезд требуют за свои выступления несколько миллионов рублей.
Lenta.ru 01:21
Происшествия

Нижегородцы зарезали и сожгли беременную девушку

Правоохранительные органы Нижнего Новгорода арестовали двоих мужчин, подозреваемых в убийстве беременной женщины.
Piter.tv вчера в 08:43
Общество

Утечку данных клиентов подтвердил Альфа-банк

В "АльфаСтраховании" заявили об усилении мер безопасности и пообещали проверить размещенную в прессе информацию об утечке персональных данных своих клиентов.
Газета.Ru 05:33
Шоу-бизнес

Василий Лановой прервал спектакль из-за высокого давления

Народный артист СССР Василий Лановой почувствовал себя плохо на спектакле в воскресенье.
Вести.Ru вчера в 03:10
Общество

Китай обновил топ-10 городов с самой дорогой недвижимостью

Российская газета вчера в 11:23
Общество

В России введут налоговый вычет на фитнес

Газета.Ru вчера в 16:13
Происшествия

В Петербурге отравились 60 сотрудников «Ленты»

Вести.Ru 04:05
Политика

Эстония не пустила через свою территорию борт с вице-премьером России

Эстония в начале октября не разрешила пролёт через свою территорию самолёту, на борту которого находился вице-премьер России.
RT на русском 04:31
Общество

Росатом опубликовал документ о наращивании ядерного арсенала СССР

Отмечается, что он в конце 1940-х годов лег в основу планов строительства советских промышленных комплексов по наработке оружейных плутония и урана, необходимых для наращивания ядерного арсенала СССР.
Известия вчера в 21:05
Политика

Украина потребовала вернуть задержанные в Керченском проливе корабли

В конце ноября 2018 года российские пограничники задержали в Керченском проливе три корабля ВМС Украины (артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь» рейсовый буксир «Яны Капу»), а также украинских моряков.
РБК вчера в 07:30
Происшествия

Пятеро детей пострадали при пожаре в Казани

Известия 04:12
Политика

Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения

Оптимизация здравоохранения прошла неудачно во многих регионах России.
Российская газета 03 ноября в 08:38
Происшествия

Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки

Газета.Ru 03:48
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
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