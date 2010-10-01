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MetaratingsАрбитр ошибочно не удалил Луценко в матче со «Спартаком»
На 30-й минуте встречи автор первого гола Евгений Луценко пошёл в подкат, но вместо мяча попал по ноге защитника «красно-белых» Айртона. Главный арбитр встречи Алексей Сухой принял ошибочное решение, показав вместе красной, жёлтую карточку.
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