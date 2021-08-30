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Арбитражный суд Москвы подтвердил законность выводов ФАС о Booking.com

Арбитражный суд Москвы подтвердил законность выводов Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, которая признала компанию Booking.com нарушителем антимонопольного законодательства, и отклонил иск компании, пишет РИА Новости.
Lenta.ru
B.V. нарушителем антимонопольного законодательства из-за навязывания отелям требования о так называемом паритете цен.
РИА Новости
Под каналами продаж понимаются мета-поисковики, туристические агентства, другие агрегаторы информации, а также сайты самих отелей.
РИА Новости
Отмечалось, что компания навязывала гостиницам, отелям, хостелам условия договора о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров, а также условия взаимодействия с закрытыми группами пользователей.
Известия

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