Арбитражный суд Москвы подтвердил законность выводов Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, которая признала компанию Booking.com нарушителем антимонопольного законодательства, и отклонил иск компании, пишет РИА Новости.
Отмечалось, что компания навязывала гостиницам, отелям, хостелам условия договора о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров, а также условия взаимодействия с закрытыми группами пользователей.
Совбез ООН принял резолюцию Великобритании, Франции и США, призывающую движение "Талибан"* исполнять свои обязательства по обеспечению свободного и безопасного выезда для афганцев и иностранцев из Афганистана, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее рекорд был установлен в середине августа, когда цены на газ в Европе превысили $580 за 1 тыс. куб. м. Это произошло на фоне последствий пожара на заводе «Газпрома» под Новым Уренгоем, а также после решения «Газпрома» забронировать только 4% твердых дополнительных транзитных мощностей газотранспортной системы Украины.
Как считает гематолог Дэвид Уильямс (David Williams) из Бостонской детской больницы в штате Массачусетс, после смерти Джесси Джелсинджера некоторые специалисты стали считать, что применять генную терапию при серповидноклеточной анемии несколько преждевременно.