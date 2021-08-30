Цена газа в Европе достигла рекордных $600 за 1 тыс. куб. м

Ранее рекорд был установлен в середине августа, когда цены на газ в Европе превысили $580 за 1 тыс. куб. м. Это произошло на фоне последствий пожара на заводе «Газпрома» под Новым Уренгоем, а также после решения «Газпрома» забронировать только 4% твердых дополнительных транзитных мощностей газотранспортной системы Украины.