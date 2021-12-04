КоммерсантъАрбитражный суд Москвы раскрыл данные о выручке Booking.com в РоссииCервис по бронированию отелей и средств размещения Booking.com в 2018 году заработал в России 11,3 млрд руб.КоммерсантъСведения о доходах в рамках разбирательства с ФАС о злоупотреблении доминирующим положением на российском рынке предоставила сама компания, пояснили РБК в пресс-службе ведомства.РБКИз материалов суда следует, что ФАС рассчитывала административный штраф исходя «от одной сотой до пятнадцати сотых размера суммы выручки» Booking.com в России.РБКПо версии ФАС, Booking незаконно навязывал отелям условия о паритете цен, занимая 80% российского рынка онлайн-бронирований.КоммерсантъЧитать далееСвернутьТурДомТурДомЭкономика сегодняКомсомольская правдаЦентральная Служба НовостейFBM.ruРБКИзвестияSnob.ruФАНRB.RULife.ruZAB.RUПодробнее о событииСуд раскрыл данные о выручке Booking.com в РоссииВедомостивчера в 04:36Суд раскрыл выручку Booking.com в РоссииРБКвчера в 01:00Самое цитируемоеАрбитражный суд Москвы раскрыл данные о выручке Booking.com в РоссииКоммерсантъвчера в 02:15Суд впервые раскрыл данные о выручке сервиса по бронированию отелей Booking.com в РоссииLenta.ruвчера в 03:24Сервис Booking.com впервые раскрыл данные о своей выручке в РоссииЭхо Москвывчера в 02:34Суд обязал сервис Booking.com раскрыть размер выручки на российском рынкеЭкономика сегоднявчера в 03:24Суд впервые раскрыл выручку Booking.com в РоссииForbesвчера в 01:59Показать ещёОценить100Поделиться