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Арбитражный суд Москвы раскрыл данные о выручке Booking.com в России

Cервис по бронированию отелей и средств размещения Booking.com в 2018 году заработал в России 11,3 млрд руб.
Коммерсантъ
Сведения о доходах в рамках разбирательства с ФАС о злоупотреблении доминирующим положением на российском рынке предоставила сама компания, пояснили РБК в пресс-службе ведомства.
РБК
Из материалов суда следует, что ФАС рассчитывала административный штраф исходя «от одной сотой до пятнадцати сотых размера суммы выручки» Booking.com в России.
РБК
По версии ФАС, Booking незаконно навязывал отелям условия о паритете цен, занимая 80% российского рынка онлайн-бронирований.
Коммерсантъ

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Суд раскрыл данные о выручке Booking.com в России
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Суд раскрыл выручку Booking.com в России
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