КоммерсантъАрбитражный суд Москвы раскрыл данные о выручке Booking.com в РоссииCервис по бронированию отелей и средств размещения Booking.com в 2018 году заработал в России 11,3 млрд руб.КоммерсантъСведения о доходах в рамках разбирательства с ФАС о злоупотреблении доминирующим положением на российском рынке предоставила сама компания, пояснили РБК в пресс-службе ведомства.РБКШтраф, согласно ст. 14.31 КоАП РФ (злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке), рассчитывается по специально установленной формуле.РБКПо версии ФАС, Booking незаконно навязывал отелям условия о паритете цен, занимая 80% российского рынка онлайн-бронирований.КоммерсантъЧитать далееСвернутьТурДомТурДомЭкономика сегодняКомсомольская правдаЦентральная Служба НовостейРБКИзвестияSnob.ruФАНRB.RULife.ruZAB.RUПодробнее о событииСуд раскрыл данные о выручке Booking.com в РоссииВедомости04:36Суд раскрыл выручку Booking.com в РоссииРБК01:00Самое цитируемоеСуд впервые раскрыл выручку Booking.com в РоссииForbes01:59Суд впервые раскрыл данные о выручке сервиса по бронированию отелей Booking.com в РоссииLenta.ru03:24Сервис Booking.com впервые раскрыл данные о своей выручке в РоссииЭхо Москвы02:34Арбитражный суд Москвы раскрыл данные о выручке Booking.com в РоссииКоммерсантъ02:15Суд обязал сервис Booking.com раскрыть размер выручки на российском рынкеЭкономика сегодня03:24Показать ещёОценить50Поделиться