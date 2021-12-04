Будьте в Плюсе

Арбитражный суд Москвы раскрыл данные о выручке Booking.com в России

Cервис по бронированию отелей и средств размещения Booking.com в 2018 году заработал в России 11,3 млрд руб.
Коммерсантъ
Сведения о доходах в рамках разбирательства с ФАС о злоупотреблении доминирующим положением на российском рынке предоставила сама компания, пояснили РБК в пресс-службе ведомства.
РБК
Штраф, согласно ст. 14.31 КоАП РФ (злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке), рассчитывается по специально установленной формуле.
РБК
По версии ФАС, Booking незаконно навязывал отелям условия о паритете цен, занимая 80% российского рынка онлайн-бронирований.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

Суд раскрыл данные о выручке Booking.com в России
Ведомости04:36
Суд раскрыл выручку Booking.com в России
РБК01:00
Самое цитируемое
Суд впервые раскрыл выручку Booking.com в России
Forbes01:59
Суд впервые раскрыл данные о выручке сервиса по бронированию отелей Booking.com в России
Lenta.ru03:24
Сервис Booking.com впервые раскрыл данные о своей выручке в России
Эхо Москвы02:34
Арбитражный суд Москвы раскрыл данные о выручке Booking.com в России
Коммерсантъ02:15
Суд обязал сервис Booking.com раскрыть размер выручки на российском рынке
Экономика сегодня03:24

Интересное

Опубликована запись разговора диспетчера и пилота самолета, экстренно севшего в Иркутске

В сети появилась аудиозапись переговоров диспетчера и пилота самолета Airbus 321 S7, который следовал рейсом Магадан-Новосибирск и экстренно приземлился в аэропорту Иркутска 2 декабря.
Твой Иркутск01:25

Пассажирский лайнер Airbus изменил курс из-за самолета-разведчика США над Черным морем

Летевший из Тель-Авива в Москву пассажирский самолет Airbus был вынужден изменить курс в результате сближения с американским самолетом-разведчиком во время полета над Черным морем.
Газета.Ru05:22