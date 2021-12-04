Будьте в Плюсе

Арбитражный суд Москвы раскрыл данные о выручке Booking.com в России

Cервис по бронированию отелей и средств размещения Booking.com в 2018 году заработал в России 11,3 млрд руб.
Коммерсантъ
Сведения о доходах в рамках разбирательства с ФАС о злоупотреблении доминирующим положением на российском рынке предоставила сама компания, пояснили РБК в пресс-службе ведомства.
РБК
Головная компания сервиса Booking.com — зарегистрированная в США и торгующаяся на Нью-Йорской фондовой бирже Booking Holdings — в своей отчетности не раскрывает данные о доходах в отдельных странах за исключением США и Нидерландов.
РБК
По версии ФАС, Booking незаконно навязывал отелям условия о паритете цен, занимая 80% российского рынка онлайн-бронирований.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

Сервис Booking.com впервые раскрыл данные о своей выручке в России
Эхо Москвы02:34
Суд раскрыл выручку Booking.com в России
Известия02:22
Арбитражный суд Москвы раскрыл данные о выручке Booking.com в России
Коммерсантъ02:15
Суд впервые раскрыл выручку Booking.com в России
Forbes01:59
Суд раскрыл выручку Booking.com в России
РБК01:00

Интересное

В связи с горным ударом на шахте в Свердловской области была создана спецкомиссия

Официальный представитель РУСАЛа по УрФО Елена Воронова заявила, что после горного удара на шахте «Черемуховская-Глубокая» в Свердловской области была создана спецкомиссия для расследования инцидента.
RT на русском02:15

Вирусолог Альтштейн: омикрон-штамм может сделать COVID-19 более легким заболеванием

После появления омикрон-штамма коронавируса течение COVID-19 может стать легче, а последствия от заболевания — не такими серьезными, заявил вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с радио Sputnik.
РИА Новости19:12

ВОЗ готовит инспекцию по признанию вакцины «Спутник V» не ранее января 2022 года

Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее РФПИ и НИЦ Гамалеи.
РИА Новости01:09

Обломки разбившегося в Средиземном море F-35 похищены неизвестной страной

Попытки британских военных извлечь из воды обломки разбившегося истребителя F-35 завершились очень серьёзным скандалом, – при погружении на глубину беспилотного подводного аппарата, оказалось, что большая часть обломков неизвестным образом попросту исчезла.
Avia.pro1 декабря в 22:21

Врач Никифоров: появление омикрон-штамма COVID-19 может говорить о начале конца пандемии

Появление омикрон-штамма коронавируса может означать наступление завершающей стадии пандемии, заявил заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ имени Пирогова, заслуженный врач России Владимир Никифоров в беседе с радио "Говорит Москва".
РИА Новостивчера в 09:39