Головная компания сервиса Booking.com — зарегистрированная в США и торгующаяся на Нью-Йорской фондовой бирже Booking Holdings — в своей отчетности не раскрывает данные о доходах в отдельных странах за исключением США и Нидерландов.
После появления омикрон-штамма коронавируса течение COVID-19 может стать легче, а последствия от заболевания — не такими серьезными, заявил вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с радио Sputnik.
Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее РФПИ и НИЦ Гамалеи.
Попытки британских военных извлечь из воды обломки разбившегося истребителя F-35 завершились очень серьёзным скандалом, – при погружении на глубину беспилотного подводного аппарата, оказалось, что большая часть обломков неизвестным образом попросту исчезла.
Появление омикрон-штамма коронавируса может означать наступление завершающей стадии пандемии, заявил заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ имени Пирогова, заслуженный врач России Владимир Никифоров в беседе с радио "Говорит Москва".