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Арбитражный суд Москвы запретил продажу 61 модели смартфонов Samsung

Арбитражный суд Москвы запретил российской "дочке" Samsung Electronics продажу 61 модели смартфонов Samsung в России из-за патентного спора об использовании платежного сервиса Samsung Рау.
ТАСС
В июле Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск швейцарской компании "Сквин СА" о защите исключительных прав на патент к "Самсунг Электроникс Рус Компани", запретив работу платежного сервиса Samsung Pay.
ТАСС
Решение первой инстанции обжаловано ответчиками и пока не вступило в законную силу.
РИА Новости
Samsung Pay – третья по популярности система бесконтактных платежей в России, ею пользуются 17% россиян.
РИА Новости

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