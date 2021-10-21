Phys.org: изменение климата нанесет удар по здоровью человечества хуже пандемии COVID-19

Специалисты сферы здравоохранения со всего мира подписали петицию к руководителям стран, которые примут участие в конференции по изменению климата (COP26) в шотландском Глазго.