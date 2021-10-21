В июле Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск швейцарской компании "Сквин СА" о защите исключительных прав на патент к "Самсунг Электроникс Рус Компани", запретив работу платежного сервиса Samsung Pay.
Проведение массовых, спортивных и культурных мероприятий ограничат на Кубани с 25 октября по 1 декабря, допуск и участников, и зрителей будет только по QR-коду, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"С учетом складывающейся эпидемиологической ситуации в различных регионах страны в период нерабочих дней Роспотребнадзор рекомендует по возможности оставаться дома и не планировать поездки в указанный период", - говорится в сообщении.