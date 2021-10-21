Путин заявил, что существующая модель капитализма исчерпала себя

"Все говорят о том, что существующая модель капитализма, а это сегодня основа общественного устройства в подавляющем большинстве стран, исчерпала себя", - сказал глава государства, выступая в четверг на заседании международного клуба "Валдай".