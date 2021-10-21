РИА НовостиАрбитражный суд Москвы запретил продажу 61 модели смартфонов SamsungАрбитражный суд Москвы запретил корейской Samsung Electronics ввоз и продажу на территории России 61 модели смартфонов.Российская газетаВсего в списке 61 смартфон – от выпущенного в 2017 году Samsung Galaxy J5 до новейших Samsung Galaxy Z Flip и Samsung Galaxy Fold.РИА НовостиРешение первой инстанции обжаловано ответчиками и пока не вступило в законную силу.РИА НовостиSamsung Pay – третья по популярности система бесконтактных платежей в России, ею пользуются 17% россиян.РИА НовостиЧитать далееСвернутьНТВНТВРЕН ТВSmotrim.ruМосква 24Дума ТВПятый каналDaily MoscowDailyKonkurent.ruИзвестияSntat.ruРоссийская газетаГазета.RuTochka ZренияLive24РидусНТВНевские НовостиСлово и ДелоREGNUMВечерняя МоскваНовый ДеньАлтапрессМолваПодробнее о событииУ меня были планы купить смартфон Samsung. Теперь не получится?ТАСС10:45В Samsung прокомментировали запрет на продажу смартфоновРоссийская газета12:20Арбитражный суд Москвы запретил продажу 61 модели смартфонов SamsungРИА Новости03:24Суд запретил продажу в России 61 модели смартфонов Samsung из-за патентного спораВедомости04:14Суд запретил продавать в России смартфоны с сервисом Samsung PayКоммерсантъ03:40Samsung не планирует изменений в операционной деятельности из-за решения суда МосквыLenta.ru05:32В «Билайне» рассказали о последствиях запрета продажи телефонов SamsungРБК09:49Показать ещёОценить2,7KПоделиться