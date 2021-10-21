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Арбитражный суд Москвы запретил продажу 61 модели смартфонов Samsung

Арбитражный суд Москвы запретил корейской Samsung Electronics ввоз и продажу на территории России 61 модели смартфонов.
Российская газета
Всего в списке 61 смартфон – от выпущенного в 2017 году Samsung Galaxy J5 до новейших Samsung Galaxy Z Flip и Samsung Galaxy Fold.
РИА Новости
Решение первой инстанции обжаловано ответчиками и пока не вступило в законную силу.
РИА Новости
Samsung Pay – третья по популярности система бесконтактных платежей в России, ею пользуются 17% россиян.
РИА Новости

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