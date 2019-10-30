Экономика

ВедомостиВедомостиАрбитражный суд признал банкротом завод «Ангстрем-Т»

ВЭБ в 2008 г. выдал «Ангстрем-Т» 815 млн евро в кредит, но завод не смог погасить долг. В январе 2019 г. госкорпорация получила 100% «Ангстрем-Т» и подала заявление о признании его банкротом. В марте суд признал обоснованным это заявление и ввел процедуру наблюдения в отношении завода.
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Арбитражный суд признал банкротом завод «Ангстрем-Т»

Ведомости28 октября в 04:44

Суд в Москве признал банкротом завод микроэлектроники «Ангстрем-Т»

ПРАЙМ28 октября в 04:33

Арбитраж Москвы признал банкротом завод «Ангстрем-Т»

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Завод микроэлектроники «Ангстрем-Т» перешёл к банкротству

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Завод «Ангстрем-Т» признали банкротом

Право.ру28 октября в 09:22

«Ангстрем-Т» банкрот. Признано официально

CNews28 октября в 07:09

«Там было много менеджерских ошибок». Завод микрочипов «Ангстрем-Т» объявлен банкротом

BFM.ru17:49
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