Экономика
ВедомостиАрбитражный суд признал банкротом завод «Ангстрем-Т»
ВЭБ в 2008 г. выдал «Ангстрем-Т» 815 млн евро в кредит, но завод не смог погасить долг. В январе 2019 г. госкорпорация получила 100% «Ангстрем-Т» и подала заявление о признании его банкротом. В марте суд признал обоснованным это заявление и ввел процедуру наблюдения в отношении завода.
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Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»
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Экономика
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На российском рынке представят лицензионные BMW из Вьетнама
В 2018 году во Франции компания представила седан Lux A2.0, который построен на «БМВ» 5 Series предыдущего поколения.
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Воспитанники детского сада № 236 в Ярославле избили девочку. Происшествие снял на видео житель соседнего дома.
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По словам источника, как только выдалась возможность, он открыл по ним огонь.
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АвтоВАЗ собрал первую партию обновленной Lada 4x4
Обновленная Lada 4x4 уже готовится к выпуску, предсерийная партия автомобилей сошла с конвейера.
Общество
Где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего
В 2019 году, в связи с повышением НДС, в первом полугодии платеж был проиндексирован на 1,7 процента, а во втором - на 2,4 процента, что в совокупности составило чуть больше 4 процентов (такой, по расчетам, может быть годовая инфляция ).
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Конгресс США принял резолюцию против включения России в G7
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Эксперт объяснила рост смертности от онкологии в России
Лебединская предполагает, что динамика по данному виду заболеваний будет ухудшаться.
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Появилось видео ликвидации аль-Багдади
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Захарова призвала помочь Украине развести силы в Донбассе
"Международные усилия должны быть направлены на помощь Киеву, будь то президент, будь то другие силы, для того, чтобы был реализован ключевой элемент, который имеет важнейшее значение для движения вперед", — призвала Захарова.
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Автолюбителей, которые ездят без полиса ОСАГО, может ожидать повышение штрафа в семь раз.
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"Монако" в матче 1/16 финала Кубка Лиги одолел "Марсель".
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Мнение России относительно возможного членства Украины в НАТО не имеет значения для принятия решения, нет законных оснований, чтобы Москва влияла на этот вопрос, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, выступая перед курсантами Морской академии в Одессе, полную запись встречи обнародовала пресс-служба НАТО.
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NASA поделилось планами лунных миссий
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Продюсер Максим Фадеев сообщил о переменах в своем лейбле Malfa.
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Жена украинского футболиста стала президентом футбольного клуба Львова
Жена футболиста Николая Морозюка, который играет за турецкий «Ризерспор», стала президентом нового львовского футбольного клуба.