Экономика

ВедомостиВедомостиАрбитражный суд признал банкротом завод «Ангстрем-Т»

ВЭБ в 2008 г. выдал «Ангстрем-Т» 815 млн евро в кредит, но завод не смог погасить долг. В январе 2019 г. госкорпорация получила 100% «Ангстрем-Т» и подала заявление о признании его банкротом. В марте суд признал обоснованным это заявление и ввел процедуру наблюдения в отношении завода.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Арбитражный суд признал банкротом завод «Ангстрем-Т»

Ведомости28 октября в 04:44

Суд в Москве признал банкротом завод микроэлектроники «Ангстрем-Т»

ПРАЙМ28 октября в 04:33

Завод микроэлектроники «Ангстрем-Т» перешёл к банкротству

REGNUMвчера в 03:57

Арбитраж Москвы признал банкротом завод «Ангстрем-Т»

РАПСИ28 октября в 05:21

Завод «Ангстрем-Т» признали банкротом

Право.ру28 октября в 09:22

«Ангстрем-Т» банкрот. Признано официально

CNews28 октября в 07:09

«Там было много менеджерских ошибок». Завод микрочипов «Ангстрем-Т» объявлен банкротом

BFM.ru17:49
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 18:25, Ашберн
Армия и оружие

Военные США показали видео штурма дома аль-Багдади

Военные США опубликовали видео начала штурма дома лидера террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
Известия 17:45
Хоккей

Гражданин США Познер встал на защиту гражданина США Малкина

Телеведущий Владимир Познер высказался в защиту хоккеиста Евгения Малкина, который получил гражданство США.
Lenta.ru 13:17
Происшествия

СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества

Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
РИА Новости 10:56
Общество

Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»

Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК 14:04
Происшествия

Муж Вележевой рассказал об инциденте в самолете

Инцидент произошел на борту самолета, вылетавшего из московского аэропорта Шереметьево в Тель-Авив.
Известия 12:20
Происшествия

Пять человек погибли в аварии в Подмосковье

Пять человек погибли в результате ДТП в Шаховском районе Московской области, сообщила «РИА Новости» пресс-служба регионального ГУМВД.
Коммерсантъ 11:54
Происшествия

Директора Физического института РАН задержали в Москве

В Москве задержан директор Физического института РАН Николай Колачевский.
РБК 11:34
Футбол

Жена футболиста стала первой женщиной - президентом клуба в истории Украины

Морозюк стала президентом любительского футбольного клуба, который базируется в родном для нее городе Львове.
РИА Новости вчера в 02:02
Футбол

ФК «Зенит» разгромил «Томь» и вышел в четвертьфинал Кубка России

Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 4:0 победили томскую "Томь" в домашнем матче 1/8 финала Кубка России.
Интерфакс-Спорт 14:51
Политика

Премьер Венгрии пожелал встретиться с президентом Украины

Ранее пресс-секретарь российского руководителя Дмитрий Песков уточнял, что Путин в Будапеште встретится с главами христианских церквей Ближнего Востока и посетит одну из штаб-квартир Международной федерации дзюдо.
Росбалт 15:29
Политика

Соратник Зеленского попался на переписке с проституткой

Депутат Верховной рады, член пропрезидентской партии "Слуга народа" Богдан Яременко попался на деликатной переписке с проституткой во время работы в сессионном зале парламента.
РИА Новости 18:03
Энергетика

«Газпром» завершил заполнение газопровода «Сила Сибири»

ТАСС вчера в 06:14
Общество

У «Яндекса» собралась очередь из тысячи человек за новой мини-колонкой

Очередь из более чем тысячи человек собралась у фирменного магазина "Яндекса", где в среду можно приобрести новую миниатюрную версию "умной" колонки — "Яндекс.Станцию Мини", а также получить ее бесплатно в обмен на старую аудиотехнику, рассказали РИА Новости в компании.
РИА Новости 02:54
Происшествия

СК возбудил дело по факту избиения девочки в детсаду Ярославля

RT на русском 09:13
Кино

Герой Дона Чидла мог стать вице-президентом США в «Мстителях: Финал»

Кинокомикс «Мстители: Финал» показал знакомых нам героев в неожиданном ключе.
Киноафиша России 28 октября в 06:36
Общество

Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова

Газета.Ru 07:36
Происшествия

Пассажиров авиарейса Москва-Владивосток оштрафовали за секс на борту

Труд 28 октября в 09:55
Здоровье

Лукашенко высказался о миграции белорусов за границу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что силой миграцию белорусских специалистов за рубеж не остановить.
RT на русском 10:07
Политика

Путин призвал прекратить споры России и Украины по газу

Президент России Владимир Путин в начале октября заявил, что Москва готова подписать с Украиной контракт по газу, если она до конца года имплементирует европейское законодательство.
Lenta.ru 14:54
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли воссоединилась с детьми на Канарах

Анджелина Джоли даже по пути в супермаркет выглядит так же роскошно, как и на красной дорожке.
Sunmag.me 11:45
Футбол

Дортмундская «Боруссия» обыграла менхенгладбахскую в Кубке Германии

Закончился очередной раунд Кубка Германии по футболу.
Bookmaker-ratings.ru 18:02
Политика

Посольства Израиля закрываются по всему миру

Сегодня, 30 октября, рано утром по всему миру закрылись все израильские посольства и консульства.
REGNUM 05:29
Политика

Израиль экстрадирует россиянина Буркова в США

Бурков был задержан в 2015 году по запросу Соединённых Штатов во время прохождения паспортного контроля при выезде из Израиля.
RT на русском 15:12
Футбол

Дубль Рэшфорда позволил «МЮ» пройти «Челси» в Кубке английской лиги

В матче 1/8 финала «МЮ» одержал выездную победу со счетом 2:1. В составе победителей дублем отметился Маркус Рэшфорд, у хозяев единственный гол забил Миши Батшуайи.
Sport24.ru 17:58
Экономика

В СП сообщили, что Роснедра в 2017-2019 годах провели лишь 64% от объявленных торгов

Значительная часть недр остается нераспределенной и своевременно не вовлекается в хозяйственный оборот, за период с 2017 года по первое полугодие 2019 года прошло лишь 64% торгов от объявленных, следует из заключения Счетной палаты России.
ТАСС 17:04
Шоу-бизнес

Максим Фадеев расторг контракты со всеми артистами своего лейбла

BFM.ru 10:37
Происшествия

Ребенок умер в детском саду Ухты

В Ухте 5-летний ребенок скончался в детском саду.
РЕН ТВ 14:58
Общество

Ректор ВШЭ раскритиковал сотрудника за высказывания о русском языке

Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов упрекнул профессора факультета гуманитарных наук вуза Гасана Гусейнова, опубликовавшего в Facebook запись с негативными оценками русского языка, в некорректном для преподавателя поведении в социальной сети.
ТАСС 06:58
Происшествия

Московский ученик открыл стрельбу в школе

Ученик одной из московских школ пришел на занятия с пистолетом и начал стрелять, сообщает Telergam-канал «112».
Lenta.ru 05:20
Общество

Счетная палата обнаружила вывод денег на господдержку кино в офшоры

Возможен конфликт интересов В состав экспертных советов 2017 – 2019 годов входили представители киносообщества, которые одновременно претендовали на господдержку, указывает Счетная палата, уточнив, что впоследствии именно их проектам предоставлялись субсидии.
РБК 17:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное