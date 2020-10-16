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NewsVO

Арбитражный суд ввел в отношении регоператора «Аквалайн» процедуру наблюдения

Арбитражный суд Вологодской области ввел на ООО «Аквалайн» (региональный оператор в сфере обращения с ТКО на территории восточной части области) процедуру наблюдения. С соответствующим иском обратилось ООО «Расчетно-информационный центр Вологда».В источнике
С чего всё началось
РБК

В России началась первая процедура банкротства мусорного оператора

Арбитражный суд Вологодской области 6 октября ввел процедуру наблюдения в одном из двух в Вологодской области операторов по обращению с отходами — компании «Аквалайн».
РБКвчера в 09:36
Подробнее о событии
NewsVO

Арбитражный суд ввел в отношении регоператора «Аквалайн» процедуру наблюдения

NewsVOвчера в 14:25
Эхо Москвы

В России началась первая с начала мусорной реформы процедура банкротства оператора вывоза отходов

Эхо Москвывчера в 14:03
ИА Красная Весна

На Вологодчине мусорный оператор ООО «Аквалайн» признан несостоятельным

ИА Красная Веснавчера в 10:32
СеверИнформ

«АкваЛайн» банкрот: в отношении предприятия введена процедура наблюдения

СеверИнформвчера в 12:54
Московский Комсомолец

В России впервые начал процедуру банкротства мусорный оператор

Московский Комсомолецвчера в 10:54
Коммерсантъ

В России началась первая процедура банкротства мусорного оператора

Коммерсантъвчера в 13:22
РБК

В России началась первая процедура банкротства мусорного оператора

РБКвчера в 09:36

В Азербайджане заявили, что Армения уничтожила 20 домов в городе Гянджа

Гянджа, Азербайджан, 17 октября 2020, 01:23 — REGNUM По меньшей мере 20 домов мирных жителей в азербайджанском городе Гянджа превратились в руины после ракетного обстрела со стороны Армении, написал 17 октября помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев на своей странице в Twitter.
REGNUM18:23

ФАС согласовала предельную цену на лекарство от COVID-19 «Фавипиравир»

Упаковка лекарства против COVID-19 с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир" будет стоить максимум 5,5 тысячи рублей без учета региональных надбавок, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
РИА Новостивчера в 05:11

Украина придумала, что делать с жителями Донбасса, получившими паспорт России

Украинские власти определились, что делать с жителями неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей (самопровозглашенные ДНР и ЛНР), получившими гражданство Российской Федерации.
Российский Диалогвчера в 14:21

В Хабаровском крае сотрудник МЧС спас трех белух

На официальном сайте ГУ МЧС России сообщили, что в Хабаровском крае сотрудником Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России Алексеем Парамоновым были спасены две взрослые белухи и их детёныш, которые не успели вернуться во время отлива в море.
Evo-rus.comвчера в 11:20

Huawei Mate 40 получит частоту обновления 90 Гц

Некоторые пользователи сети обнаружили, что, когда номер кадра игры в нижнем левом углу становится равным 90, оборудование космического корабля в игре обновляется, что должно означать, что серия Mate 40 обновит всю систему до экрана 90 Гц.
Megaobzor.comвчера в 03:33

Как СССР планировал убить сбежавших в Турцию террористов

Адвокат Джек Алекс, литовец по национальности, объяснил суду, что покойный Пранас Бразинскас был "террористом" и вообще мерзким типом, а его сын в целом хороший человек, которого отец затравил, а до этого испортил жизнь, втянув в угон самолета из СССР.
Взгляд.ру15 октября в 13:35

Участники проекта «Карнавала нет. XX лет» поздравили Илью Лагутенко с днем рождения

В день релиза был выпущен ролик, в котором участники проекта рассказали о своих отношениях с музыкой "Мумий Тролля" и работе над своими треками, а также поздравили Илью с днём рождения.16 октября в 20.00 состоится и виртуальный концерт "Точно Ртуть Алоэ VR", где альбом будет исполнен вживую.
ИА InterMediaвчера в 08:45