Арбитражный суд ввел в отношении регоператора «Аквалайн» процедуру наблюдения
Арбитражный суд Вологодской области ввел на ООО «Аквалайн» (региональный оператор в сфере обращения с ТКО на территории восточной части области) процедуру наблюдения. С соответствующим иском обратилось ООО «Расчетно-информационный центр Вологда».В источнике
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Арбитражный суд Вологодской области 6 октября ввел процедуру наблюдения в одном из двух в Вологодской области операторов по обращению с отходами — компании «Аквалайн».
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