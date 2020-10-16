Как СССР планировал убить сбежавших в Турцию террористов

Адвокат Джек Алекс, литовец по национальности, объяснил суду, что покойный Пранас Бразинскас был "террористом" и вообще мерзким типом, а его сын в целом хороший человек, которого отец затравил, а до этого испортил жизнь, втянув в угон самолета из СССР.