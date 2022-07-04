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ArcelorMittal возобновила поставки стали в Россию

Компания ArcelorMittal, крупнейший производитель стали за пределами Китая, в июне возобновила поставки стали в Россию через Казахстан, сообщил ТАСС источник в металлургической отрасли РФ.
ТАСС
"В основном [в РФ поставляется] горячий прокат", - сказал собеседник агентства, добавив, что покупателями продукции являются трубные заводы и крупные металлотрейдеры.
ТАСС
В Россию в основном поставляется горячий прокат.
Lenta.ru
В апреле компания приостановила поставки в Россию.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

Компания ArcelorMittal возобновила поставки стали в Россию через Казахстан
Lenta.ruвчера в 15:26
ArcelorMittal возобновила поставки стали в Россию
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