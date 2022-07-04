На днях YouTube-канал TeaserPlay опубликовал концепт-трейлер ремейка классической РПГ Fallout: New Vegas на новейшем графическом движке Unreal Engine 5. Отметим, что видео представляет собой всего лишь фанатский ролик, никаких официальных данных о работе над ремейком в настоящее время нет.