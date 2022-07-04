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ArcelorMittal возобновила поставки стали в Россию через Казахстан

Крупнейшая металлургическая компания мира ArcelorMittal, зарегистрированная в Люксембурге, начала поставлять сталь в Россию с 10 июня.
Коммерсантъ
"В основном [в РФ поставляется] горячий прокат", - сказал собеседник агентства, добавив, что покупателями продукции являются трубные заводы и крупные металлотрейдеры.
ТАСС
В апреле компания приостановила поставки в Россию.
Коммерсантъ
В марте 2022 года ArcelorMittal прекратила закупать российское сырье.
Коммерсантъ

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Компания ArcelorMittal возобновила поставки стали в РФ
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