Следователи Донецкой народной республики (ДНР) предъявили обвинение в участии в боевых действиях в составе украинских вооруженных формирований в качестве наемников гражданину Швеции, который сдался в плен на металлургическом заводе «Азовсталь» в Мариуполе.
На днях YouTube-канал TeaserPlay опубликовал концепт-трейлер ремейка классической РПГ Fallout: New Vegas на новейшем графическом движке Unreal Engine 5. Отметим, что видео представляет собой всего лишь фанатский ролик, никаких официальных данных о работе над ремейком в настоящее время нет.
Посол Украины в Германии Андрей Мельник вскоре может покинуть пост и продолжить работу в качестве замминистра иностранных дел в Киеве, сообщает издание Bild со ссылкой на источники в украинской столице.