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ArcelorMittal возобновила поставки стали в Россию через Казахстан

По данным источника ТАСС
 в металлургической отрасли России, поставки идут через Казахстан из-за выгоды «с учетом короткого транспортного плеча».
Коммерсантъ
"В основном [в РФ поставляется] горячий прокат", - сказал собеседник агентства, добавив, что покупателями продукции являются трубные заводы и крупные металлотрейдеры.
ТАСС
В Россию в основном поставляется горячий прокат.
Lenta.ru
В апреле компания приостановила поставки в Россию.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

Компания ArcelorMittal возобновила поставки стали в Россию через Казахстан
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ArcelorMittal возобновила поставки стали в Россию
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