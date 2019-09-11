Певец отказался, а на Турана завели дело. Его обвинили за стрельбу из пистолета, хранение оружия и нападение. За это ему дали 2 года 8 месяцев лишения свободы.

Футболист Арда Туран приговорен к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы

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