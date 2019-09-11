Футбол
Pravda.RuФутболист Арда Туран приговорен к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы
Певец отказался, а на Турана завели дело. Его обвинили за стрельбу из пистолета, хранение оружия и нападение. За это ему дали 2 года 8 месяцев лишения свободы.
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Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 16:06, Вашингтон
Культура
Дудь получил премию «Человек года» GQ и призвал не молчать
Московский Комсомолец вчера в 16:17
Политика
Китай освободит ряд товаров из США от дополнительных пошлин
Власти Китая намерены освободить некоторые американские товары от дополнительных пошлин, говорится в сообщении Комитета по тарифам и сборам при Госсовете КНР.
REGNUM 02:12
Политика
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Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР.
РИА Новости 05:46
Футбол
35-летний Ещенко получил «серебро» молодежного первенства
Metaratings 11:00
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Компания Apple представила iPhone 11 Pro с тройной камерой
Компания Apple в рамках собственной презентации представила iPhone 11. Событие состоялось в театре Стива Джобса.
Popcake вчера в 15:58
Политика
Трамп заявил об ошибках Болтона
Президент США Дональд Трамп заявил, что идея его экс-советника по нацбезопасности Джона Болтона работать с Северной Кореей по ливийской модели была ошибочной.
Газета.Ru 15:02
Политика
Выданного России Цемаха заподозрили в возвращении в Донбасс
Депутат Европарламента от Нидерландов Кати Пири заявила, что Украина не выполнила свои обязательства, выдав Цемаха Москве.
Lenta.ru 13:31
Футбол
«Локомотив» планирует провести полную реконструкцию «РЖД Арены»
Руководство столичного "Локомотива" хочет провести реконструкцию домашней арене железнодорожников.
Sport.ru 14:14
Происшествия
Актеру фильма «Ты у меня одна» не хватает денег на операции после ДТП
Российский актер театра и кино Марк Горонок, особую известность которому принесли фильмы "Все будет хорошо" и "Ты у меня одна", попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие под Петербургом.
Вести.Ru 08:57
Политика
«Нафтогаз» объяснил позицию Киева по транзитному контракту с Россией
Украина потребует у России компенсацию в случае отстаивания «Газпромом» позиции по заключению нового контракта по транзиту газа на прежних условиях.
Известия 15:18
Шоу-бизнес
В окружении Заворотнюк рассказали о ее здоровье
Знакомый мужа актрисы Анастасии Заворотнюк прокомментировал слухи о том, что она больна онкологическим заболеванием.
Газета.Ru 08:25
Политика
Борьба с бедностью усилит поддержку трех категорий граждан
Доцент факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алисен Алисенов называет и другие подходы решения проблемы бедности, но среди наиболее нуждающихся выделяет три категории граждан – люди с инвалидностью, пенсионеры и многодетные семьи.
Экономика сегодня 08:08
Шоу-бизнес
Собчак и Богомолов решили обвенчаться
Как сообщает «СтарХит», после официальной части свадьбы, которая состоится в пятницу, 13 сентября, молодожены обвенчаются в церкови.
Росбалт 07:45
Политика
Получение гражданства для выпускников российских вузов могут упростить
Власти России готовят законопроект, чтобы выпускники-иностранцы ведущих российских вузов получали гражданство в упрощенном режиме, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе программы "Диалог" на телеканале "Россия 24".
РИА Новости 06:51
Происшествия
Шесть человек ранены во Флориде при нападении неизвестного с ножом
Шесть человек получили ранения в результате нападения неизвестного с ножом. Инцидент произошел в городе Таллахасси (штат Флорида).
Известия 11:04
Политика
Россия увидела угрозу в плане Нетаньяху по расширению Израиля
Планы премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху аннексировать территории на Западном берегу реки Иордан могут подорвать надежды на мир между еврейским государством и его арабскими соседями, говорится в заявлении МИД России, опубликованном на сайте ведомства.
Lenta.ru 13:45
Политика
Госдума одобрила расширение полномочий полиции
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который разрешает силовикам сбивать дроны.
Lenta.ru 10:01
Политика
Минкомсвязь рассмотрит вопрос передачи частот силовиков под 5G
Из-за дефицита частот ключевым диапазоном для создания сетей 5G в России может стать 4,4–4,99 ГГц, непопулярный в большинстве стран, за исключением Китая и Японии.
Коммерсантъ 15:52
Баскетбол
Сборная США по баскетболу проиграла Франции в четвертьфинале ЧМ
Сборная США по баскетболу не смогла выйти в полуфинал чемпионата мира, уступив в четвертьфинале команде Франции.
Чемпионат 08:58
Происшествия
Бойца MMA Омонова зарезали в Ташкенте
Семикратного чемпиона Узбекистана по кикбоксингу Муслимбека Омонова зарезали в Ташкенте.
Газета.Ru 12:10
Хоккей
«Хумо» одержал крупную победу в дебютном матче в ВХЛ
Спорт-Экспресс 14:45
Происшествия
Экс-чиновница потребовала сто тысяч рублей с родителей сбитого ею ребенка
Бывшая мурманская чиновница потребовала сто тысяч рублей на ремонт автомобиля от родителей сбитого ею мальчика.
РИА Новости 13:16
Технологии
В Томске разработали термометки для определения свежести рыбы
Сибирские ученые разработали первые в России термометки, позволяющие определить свежесть замороженной рыбы.
Российская газета 03:32
Политика
Группа депутатов Мосгордумы нового созыва потребовала отправить в отставку главу Мосгоризбиркома Валентина Горбунова
Как пояснила "Эху Москвы" парламентарий, член КПРФ Елена Шувалова, в Москве сложилась кризисная ситуация.
Эхо Москвы 14:00
Происшествия
Заключенных из старинной башни «Бутырки» вернули в нормальные камеры
Арестанты, помещенные в нежилую башню следственного изолятора (СИЗО) "Бутырка", переведены в обычные камеры, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Интерфакс 10:23
Общество
В Москве побит температурный рекорд 1972 года
Среда стала самым тёплым 11 сентября в Москве за последние 70 лет, сообщил сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
RT на русском 09:09
Шоу-бизнес
Наташа Королева опубликовала архивный компромат на Киркорова и Варум
Певица опубликовала архивный компромат на Филиппа Киркорова и Анжелику Варум, упомянув также об Ирине Аллегровой и других звездах.
Дни24 14:00
Шоу-бизнес
Татьяна Терешина опубликовала снимок ню с разрешения мужа
Предвосхищая вопросы фанатов, Татьяна отметила, что супруг разрешил ей выложить снимок в стиле ню.
Телепрограмма 13:07