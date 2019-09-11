Певец отказался, а на Турана завели дело. Его обвинили за стрельбу из пистолета, хранение оружия и нападение. За это ему дали 2 года 8 месяцев лишения свободы.

Футболист Арда Туран приговорен к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы

Происшествия В заброшенной башне «Бутырки» нашли заключенных Члены столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) нашли двух заключенных в одной из башен столичного СИЗО «Бутырка», которая ранее считалась неэксплуатируемой.

Наука Зубная шина снизила частоту тиков у больных с синдромом Туретта Японские медики облегчили состояние пациентов с синдромом Туретта с помощью зубной шины.

Хоккей «Трактор» победил «Адмирал» во Владивостоке Трактор выиграл у Адмирала (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ на Фетисов Арене во Владивостоке.

Политика Меркель заявила, что США больше не играют роль защитника Европы Канцлер подчеркнула, что "эти дебаты [в парламенте ФРГ] проходят во времена серьезных изменений и смещения сил в мире".

Общество Суд отменил подписку о невыезде режиссеру Серебренникову Мещанский суд Москвы отменил подписку о невыезде режиссеру Кириллу Серебренникову, обвиняемому в мошенничестве при реализации проекта "Платформа", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Шоу-бизнес Билан извинился за выступление в нетрезвом виде в Самаре Певец пояснил, что в его жизни давно отсутствует алкоголь, и поэтому он "не рассчитал" Певец Дима Билан извинился перед жителями Самары за выступление в нетрезвом виде.

Политика Минюст ответил на жалобу Украины в ЕСПЧ Замминистра юстиции, уполномоченный при ЕСПЧ Михаил Гальперин заявил, что поданная Украиной в Европейский суд жалоба по поводу якобы имевшего место нарушения прав человека в Крыму со стороны РФ до 18 марта 2014 года является политической.

Технологии LocalBitcoins предупредила пользователей о рисках потери криптовалюты Пользователи LocalBitcoins, которые используют браузер Tor, подвергаются рискам кражи криптовалюты, утверждает компания.

Общество Малышева высказалась о поедании человечины Телеведущая Елена Малышева неодобрительно высказалась об употреблении в пищу человечины. Об этом она упомянула в комментарии каналу «360».

Армия и оружие В Луганске заявили о смерти ополченца при обстреле со стороны ВСУ Ополченец погиб в самопровозглашенной Луганской народной республике в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявил в среду журналистам начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Происшествия У истребителя МиГ-31 обнаружили неисправность после посадки в Перми Неисправность была обнаружена у истребителя МиГ-31 после штатной посадки в аэропорту Перми, сейчас она устранена, сообщили журналистам в пресс-службе Центрального военного округа.

Здоровье Онколог развеяла мифы о детском раке Детский онколог Светлана Варфоломеева развенчала основные мифы о детском раке.

Общество Медведев призвал ввести более гибкие формы рабочего времени Дистанционная занятость в РФ нуждается в регулировании трудовым законодательством, нужны более гибкие формы рабочего времени, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Гаджеты Apple презентовала iPhone 11 и iPhone 11 Pro Презентация Apple уже второй год подряд проходит максимально спокойно - новые iPhone слишком далеки от технологической революции и не вызывают никакого желания сменить старую модель на обновленную.

Общество Похолодание придет в Московский регион в выходные Понижение температуры до 13 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье в выходные дни.

Политика В Германии призвали «Газпром» сократить прокачку газа по OPAL Долгое время «Газпром» мог использовать лишь 50% мощностей OPAL, после чего компания попросила предоставить полный доступ, так как она является единственным поставщиком газа в «Северный поток».

Происшествия Российского военнослужащего нашли мертвым в Гюмри В Армении нашли мертвым 23-летнего военнослужащего 102-й российской военной базы в Гюмри.

Транспорт На Крымском мосту начали устанавливать железнодорожную автоматику Рабочие начали устанавливать на Крымском мосту системы автоматического контроля и управления движением поездов.

Политика Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов Российский премьер Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках «регуляторной гильотины».

Экономика Хайнань выходит на внешние рынки с брендом черного чая «Учжишань» Южнокитайская провинция Хайнань на самом юге Китая выходит на внешние рынки с брендом черного чая "Учжишань", выращиваемого на территории горной местности в центральной части острова.

Шоу-бизнес Максим Галкин разделся и сфотографировался на фоне ретромашины Поклонники сравнили его с американским подростком. Юморист Максим Галкин опубликовал пафосное фото в «калифорнийском» стиле.

Политика Музеи Крыма представили новые доказательства по делу о скифском золоте Музеи Крыма направили в Апелляционный суд Амстердама новые доказательства о принадлежности коллекции скифского золота, сообщил директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.

Общество Первым городом с четырехдневной рабочей неделей может стать Петербург Санкт-Петербург может стать пилотным регионом России для перехода страны на четырехдневную неделю.

Экономика Минфин рассказал, какой будет новая пенсионная система Граждане смогут получить ГПП только по желанию, для чего им нужно будет заявить о переводе в ГПП накоплений из системы обязательного пенсионного страхования.

Происшествия Как американцы хранят память о трагедии 11 сентября Как американцы хранят память о крупнейшей по числу жертв серии терактов — в видеоролике RT.

Энергетика ОПЕК понизила прогноз мирового спроса на нефть ОПЕК в февральском докладе понизила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2019 году на 50 тыс. баррелей в сутки - до 1,24 млн баррелей.

Общество В работе «ВКонтакте» произошел сбой Проблемы в работе социальной сети "ВКонтакте" наблюдаются в среду днем в России.