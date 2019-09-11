Уголовный суд Стамбула приговорил турецкого футболиста Арда Турана к двум годам восьми месяцам и 15 дням лишения свободы условно за драку в одном из ночных клубов, сообщает Рейтер.

Арда Туран приговорен к условному сроку за драку

Политика Захарова уличила Болтона и американские СМИ во лжи о России Бывший помощник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон, издание The Wall Street Journal и агентство Bloomberg должны принести России извинения за распространение фейков.

Футбол Англия пропустила от Косово на первой минуте матча В турнирной таблице группы после трех игр сборная Англии занимает первое место (9 баллов), у Косово после четырех игр вторая строчка (8 баллов).

Политика Врачам создадут условия для назначения обезболивающих «без страха» Дмитрий Медведев прокомментировал также резонансные истории с задержанием родителей, незаконно приобретавших зарубежные препараты для своих детей.

Происшествия Как американцы хранят память о трагедии 11 сентября Как американцы хранят память о крупнейшей по числу жертв серии терактов — в видеоролике RT.

Происшествия Суд отправил в колонию изнасиловавших жительницу Якутска мигрантов Суд приговорил обвинявшихся по делу о похищении и изнасиловании жительницы Якутска мигрантов к срокам от 4 до 14 лет лишения свободы.

Происшествия Суд оштрафовал одного из задержанных на митинге в Улан-Удэ Выборы городского совета и мэра Улан-Удэ 8 сентября привели к протестам в центре столицы Бурятии: днем во вторник число участников стихийного митинга достигло нескольких сот человек, вечером люди стали расходиться, но акция продолжалась.

Шоу-бизнес Стал известен список гостей на свадьбе Ксении Собчак Телеведущая Ксения Собчак и театральный режиссер Константин Богомолов пригласили на свадьбу почти 300 гостей.

Общество Медведев призвал ввести более гибкие формы рабочего времени Дистанционная занятость в РФ нуждается в регулировании трудовым законодательством, нужны более гибкие формы рабочего времени, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Происшествия В Калининграде сожгли мужчину в биотуалете В Калининграде следователи возбудили уголовное дело в связи с убийством мужчины в биотуалете.

Авто Nissan пошутил над Франкфуртским автосалоном Nissan назвала свое мероприятие «Francfort Show 2019», а накануне мероприятия компания разослала приглашение своим европейским клиентам, пообещав фуршет и подарки для первых 150 гостей.

Политика РФ и Монголия организуют рабочую группу по газопроводу в Китай Глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщил, что Россия и Монголия договорились о создании в ближайшее время рабочей группы по проекту газопровода в КНР.

Политика Суд ЕС ограничил права «Газпрома» по газопроводу OPAL Отмечается, что суд ЕС отменил решение Еврокомиссии, дающее российскому концерну «Газпром» право использовать газопровод OPAL на 100%.

Происшествия Глава российской Ассоциации деревянного домостроения погиб на Сардинии По данным местных СМИ, мужчина сорвался со скалы, когда фотографировал штормовое море.

Политика Блогера Егора Жукова обвинили в оскорблении власти По словам экспертов, блогер создает отрицательный образ власти, приписывает ей враждебные действия, оскорбляет и заявляет о том, что с ней необходимо бороться.

Политика Семья шпиона Смоленкова сбежала из своего дома в США Семья бывшего сотрудника администрации президента России Олега Смоленкова, которого СМИ называют возможным американским шпионом, в спешном порядке покинула дом в городе Стаффорд (штат Вирджиния, США) при виде журналиста издания Daily Beast.

Происшествия Михаэль Шумахер пришел в сознание Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.

Шоу-бизнес Близкие Заворотнюк прокомментировали слухи о раке мозга у актрисы Директор Анастасии Заворотнюк — Марина Потапова — и муж актрисы Петр Чернышев опровергли слухи о раке мозга.

Политика Вернувшимся из России украинцам выделят по четыре тысячи долларов Кабинет министров принял решение выделить по 100 тысяч гривен (4 тысячи долларов) осужденному за подготовку теракта Олегу Сенцову и другим освобожденным РФ украинцам, сообщила омбудсмен Украины Людмила Денисова.

Происшествия Взрывы произошли на военных складах Минобороны Украины в Калиновке На складах Министерства обороны Украины в Калиновке Винницкой области произошло четыре взрыва.

Гаджеты Apple презентовала новые iPhone IPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max только что были представлены в Купертино (Калифорния, США).

Здоровье Противотуберкулезный диспансер закрыли в Кузбассе за опасные нарушения Филиал Новокузнецкого диспансера, где лечились зараженные туберкулезом, был временно закрыт после проверки надзорного органа.

Происшествия В США грузовой самолет разбился около аэропорта В американском штате Огайо в районе военно-гражданского аэропорта Толедо Экспресс разбился грузовой самолет.

Происшествия Руководителей Росреестра и БТИ по Серпухову арестовали за взятку В Подмосковье за получение взятки арестованы начальник межмуниципального отдела Росреестра по Серпуховскому и Ступинскому районам Армен Захарян и заместитель руководителя серпуховского филиала бюро технической инвентаризации (ГУП «МОБТИ») Ирина Агапова, рассказал собеседник РБК, знакомый с ходом расследования, и подтвердил источник в правоохранительных органах.