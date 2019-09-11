Футбол
РИА НовостиАрда Туран приговорен к условному сроку за драку
Уголовный суд Стамбула приговорил турецкого футболиста Арда Турана к двум годам восьми месяцам и 15 дням лишения свободы условно за драку в одном из ночных клубов, сообщает Рейтер.
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Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 08:26, Вашингтон
Политика
Захарова уличила Болтона и американские СМИ во лжи о России
Бывший помощник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон, издание The Wall Street Journal и агентство Bloomberg должны принести России извинения за распространение фейков.
REGNUM 05:46
Футбол
Англия пропустила от Косово на первой минуте матча
В турнирной таблице группы после трех игр сборная Англии занимает первое место (9 баллов), у Косово после четырех игр вторая строчка (8 баллов).
Bobsoccer вчера в 14:57
Политика
Врачам создадут условия для назначения обезболивающих «без страха»
Дмитрий Медведев прокомментировал также резонансные истории с задержанием родителей, незаконно приобретавших зарубежные препараты для своих детей.
Российская газета 07:27
Общество
Малышева высказалась о каннибализме
Газета.Ru 08:05
Происшествия
Как американцы хранят память о трагедии 11 сентября
Как американцы хранят память о крупнейшей по числу жертв серии терактов — в видеоролике RT.
RT на русском 06:25
Происшествия
Суд отправил в колонию изнасиловавших жительницу Якутска мигрантов
Суд приговорил обвинявшихся по делу о похищении и изнасиловании жительницы Якутска мигрантов к срокам от 4 до 14 лет лишения свободы.
РБК 08:21
Шоу-бизнес
Дима Билан принес извинения за пьяный концерт в Самаре
OvideO.ru 09 сентября в 19:37
Происшествия
Суд оштрафовал одного из задержанных на митинге в Улан-Удэ
Выборы городского совета и мэра Улан-Удэ 8 сентября привели к протестам в центре столицы Бурятии: днем во вторник число участников стихийного митинга достигло нескольких сот человек, вечером люди стали расходиться, но акция продолжалась.
Коммерсантъ 07:53
Шоу-бизнес
Стал известен список гостей на свадьбе Ксении Собчак
Телеведущая Ксения Собчак и театральный режиссер Константин Богомолов пригласили на свадьбу почти 300 гостей.
Lenta.ru 03:55
Общество
Медведев призвал ввести более гибкие формы рабочего времени
Дистанционная занятость в РФ нуждается в регулировании трудовым законодательством, нужны более гибкие формы рабочего времени, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
РИА Новости 06:28
Происшествия
В Калининграде сожгли мужчину в биотуалете
В Калининграде следователи возбудили уголовное дело в связи с убийством мужчины в биотуалете.
Российская газета 07:25
Культура
Дудь получил премию «Человек года» GQ и призвал не молчать
Московский Комсомолец вчера в 16:17
Авто
Nissan пошутил над Франкфуртским автосалоном
Nissan назвала свое мероприятие «Francfort Show 2019», а накануне мероприятия компания разослала приглашение своим европейским клиентам, пообещав фуршет и подарки для первых 150 гостей.
Тарантас Ньюс 06:50
Политика
РФ и Монголия организуют рабочую группу по газопроводу в Китай
Глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщил, что Россия и Монголия договорились о создании в ближайшее время рабочей группы по проекту газопровода в КНР.
Политика Сегодня 07:49
Политика
Суд ЕС ограничил права «Газпрома» по газопроводу OPAL
Отмечается, что суд ЕС отменил решение Еврокомиссии, дающее российскому концерну «Газпром» право использовать газопровод OPAL на 100%.
REGNUM вчера в 05:36
Происшествия
Глава российской Ассоциации деревянного домостроения погиб на Сардинии
По данным местных СМИ, мужчина сорвался со скалы, когда фотографировал штормовое море.
Интерфакс 07:24
Политика
Блогера Егора Жукова обвинили в оскорблении власти
По словам экспертов, блогер создает отрицательный образ власти, приписывает ей враждебные действия, оскорбляет и заявляет о том, что с ней необходимо бороться.
ФедералПресс 05:10
Политика
Семья шпиона Смоленкова сбежала из своего дома в США
Семья бывшего сотрудника администрации президента России Олега Смоленкова, которого СМИ называют возможным американским шпионом, в спешном порядке покинула дом в городе Стаффорд (штат Вирджиния, США) при виде журналиста издания Daily Beast.
Lenta.ru вчера в 21:02
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.
Вести.Ru 05:57
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк прокомментировали слухи о раке мозга у актрисы
Директор Анастасии Заворотнюк — Марина Потапова — и муж актрисы Петр Чернышев опровергли слухи о раке мозга.
URA.Ru вчера в 20:15
Политика
Вернувшимся из России украинцам выделят по четыре тысячи долларов
Кабинет министров принял решение выделить по 100 тысяч гривен (4 тысячи долларов) осужденному за подготовку теракта Олегу Сенцову и другим освобожденным РФ украинцам, сообщила омбудсмен Украины Людмила Денисова.
РИА Новости 08:02
Происшествия
Взрывы произошли на военных складах Минобороны Украины в Калиновке
На складах Министерства обороны Украины в Калиновке Винницкой области произошло четыре взрыва.
RT на русском 06:16
Наука
Почему с возрастом люди набирают вес, выяснили учёные
ГлавУфа вчера в 04:26
Гаджеты
Apple презентовала новые iPhone
IPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max только что были представлены в Купертино (Калифорния, США).
Радио Комсомольская правда вчера в 15:11
Здоровье
Противотуберкулезный диспансер закрыли в Кузбассе за опасные нарушения
Филиал Новокузнецкого диспансера, где лечились зараженные туберкулезом, был временно закрыт после проверки надзорного органа.
VSE42.RU 04:00
Происшествия
В США грузовой самолет разбился около аэропорта
В американском штате Огайо в районе военно-гражданского аэропорта Толедо Экспресс разбился грузовой самолет.
РБК 08:21
Происшествия
Руководителей Росреестра и БТИ по Серпухову арестовали за взятку
В Подмосковье за получение взятки арестованы начальник межмуниципального отдела Росреестра по Серпуховскому и Ступинскому районам Армен Захарян и заместитель руководителя серпуховского филиала бюро технической инвентаризации (ГУП «МОБТИ») Ирина Агапова, рассказал собеседник РБК, знакомый с ходом расследования, и подтвердил источник в правоохранительных органах.
РБК 07:21
Здоровье
Эксперты назвали лучшие меры соцподдержки в регионах России
Специалисты ЭИСИ представили пятерку лучших социальных мер, предложенных главами российских регионов.
ФедералПресс 06:49