Экономика
Live24Аренда квартир станет дешевле после пандемии коронавируса
Пандемия коронавируса в одночасье сломала логику развития отечественного рынка недвижимости. Если говорить о продаже, то цены пока что держатся, а вот арендная цена уже уменьшилась.
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с чего всё началось
Пандемия коронавируса сломала логику развития российского рынка недвижимости. Цены на квартиры пока держатся, а ставки аренды пошли вниз моментально. Так всегда бывает при потрясениях в экономике: бизнес страдает, людей увольняют, они разъезжаются по домам, бросая съемное жилье.Lenta.ruвчера в 17:03
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