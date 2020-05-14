Экономика
Live24Аренда квартир станет дешевле после пандемии коронавируса
Пандемия коронавируса в одночасье сломала логику развития отечественного рынка недвижимости. Если говорить о продаже, то цены пока что держатся, а вот арендная цена уже уменьшилась.
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Аналитики выяснили, как пандемия коронавируса отразилась на аренде квартир
Нижегородская Правда12 мая в 03:03
Стоимость упала на 30%: что происходит с арендой жилья во время пандемии — и что будет после
НГС.Кемерововчера в 20:00
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Шоу-бизнес
Эмин Агаларов разводится с женой
Paparazzi.ru вчера в 13:20
Экономика
Счётная палата РФ нашла нарушения при строительстве волгоградского центра трансплантации почки
Как стало известно 14 мая, Счётная палата РФ нашла нарушения при строительстве федерального центра трансплантации почки и диализа в городе Волжском Волгоградской области.
V1.ru 02:20
Экономика
Петербургская предпринимательница показала пакет документов на зарплатный кредит от банка. В длинный список вошли 33 позиции
В списке, представленном Шевченко, содержится 33 позиции от анкеты проекта до копий всех страниц паспортов физических лиц.
Фонтанка.Ру вчера в 16:04
Здоровье
В Саратовской области выявили 85 новых случаев заражения SARS-CoV-2
В Саратовской области на 13 мая общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 1317, за сутки подтвердились 85 тестов.
REGNUM вчера в 03:01
Происшествия
В Челябинской области умер пациент с коронавирусом
Еще один пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Челябинской области, всего в регионе более 1,4 тысячи случаев COVID-19, сообщила в четверг пресс-служба минздрава региона.
РИА Новости 03:07
Общество
Еще 1 821 человек вылечился после коронавируса в Москве
За сутки выписан 1 821 человек, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
ТАСС 02:34
Здоровье
Радий Хабиров объяснил, почему смягчили режим самоизоляции в Башкирии
В эфире шоу Первого канала «Док-ток» ведущий Александр Гордон встретился с главой Башкирии Радием Хабировым, чтобы спросить, почему в республике с непростой эпидемиологической ситуацией по коронавирусу ослабили режим самоизоляции и позволили жителям передвигаться по улице.
Горобзор.ру 02:08
Общество
Песков рассказал о том, как заразился коронавирусом
РИА Новости вчера в 13:18
Единоборства
Усик ответил вызвавшему его на поединок украинскому борцу
Украинский боксер, бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик ответил на брошенный его соотечественником, борцом вольного стиля Богданом Грицаем вызов.
ФАН 11 мая в 21:57
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара увеличился на 28 копеек — до 73,68 рубля. Курс евро вырос на 18 копеек и составил 79,74 рубля.
RT на русском 12 мая в 03:01
Общество
Глава Гайского городского округа госпитализирован с коронавирусом
У главы Гайского городского округа Оренбургской области Олега Папунина выявили коронавирус. Семь человек контактировали с чиновником.
Orenonline.ru 02:08
Игры
Показаны возможности PlayStation 5
Epic Games представила новый движок Unreal Engine 5 и продемонстрировала его возможности на PlayStation 5. Об этом сообщается в видео, опубликованном на YouTube–канале компании.
Lenta.ru 02:03
Единоборства
Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии
Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, находится в Москве в тяжелом состоянии.
Российская газета вчера в 13:53
Политика
На Украине раскрыли новый обман МВФ
Ранее пресс-секретарь фонда Джерри Райс заявил, что МВФ в настоящий момент обсуждает с Украиной новую программу кредитования на полтора года для борьбы с последствиями пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 21:06
Происшествия
На унижавшую детей сотрудницу уфимского приюта завели уголовное дело
Уфимская прокуратура возбудила уголовное дело против сотрудницы социального приюта. Женщину обвиняют в унижении детей.
Вести.Ru вчера в 15:17
Общество
Российским выпускникам разрешат выбрать количество предметов ЕГЭ
Москва, 14 мая 2020, 08:17 — REGNUM В России в 2020 году выпускники школ смогут сдать Единый государственный экзамен по нужному им количеству предметов для поступления в выбранное ими высшее учебное заведение.
REGNUM 01:17
Экономика
Банк России сократил свой убыток почти в 2,5 раза
Банк России по итогам 2019 года сократил собственный убыток в 2,4 раза.
Российская газета 02:47
Общество
В Крыму выявили шесть новых носителей SARS-CoV-2
Симферополь, 14 мая 2020, 10:18 — REGNUM За сутки у шести жителей Крыма подтвердили положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию.
REGNUM 03:18
Политика
Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться
Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты.
РИА Новости вчера в 03:13
Общество
Трубоукладчик «Газпрома» пришвартовался в Германии в порту Мукран
Берлин, 12 мая 2020, 19:37 — REGNUM Судно-трубоукладчик «Газпрома» «Академик Черский» пришвартовалось к причалу в Германии, в порту Мукран, сообщают 12 мая интернет-ресурсы, мониторящие передвижения морских объектов.
REGNUM 12 мая в 12:37
Кино
Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян в самоизоляции
В начале марта увеличилось число просмотров картин «28 дней спустя» и «Эпидемия», а в прошлом месяце после вспышки коронавирусной пандемии в России на 1-е место вышел фильм «Заражение», появившийся на экранах в 2011 году.
Замана вчера в 19:21
Экономика
Российские авиакомпании получат субсидии на 23,4 млрд рублей
Москва, 14 мая 2020, 00:46 — REGNUM Правительство России выделило 23,4 млрд рублей на поддержку авиакомпаний, которые потерпели убытки из-за распространения коронавируса и связанных с этим ограничений, сообщили 14 мая в пресс-службе ведомства.
REGNUM вчера в 17:46
Политика
Трамп счел возможным введение санкций против Китая
Президент США Дональд Трамп считает возможным введение санкций против Китая, если эта страна откажется расследовать причины распространения коронавируса.
Lenta.ru вчера в 23:28
Происшествия
МЧС направило дополнительные силы в Усть-Куломский район
Оперативная группа МЧС России по Коми, дополнительные силы спасателей направлены в муниципалитет, где из-за обилия талых вод осложнилась паводковая ситуация.
ИА БНК вчера в 04:45
Политика
Посол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша»
Анкара, 13 мая 2020, 09:08 — REGNUM Исполнение песни «Катюша» на концерте в честь Дня Победы в турецком городе Аланья является антиукраинской «провокацией», сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в социальной сети Twitter.
REGNUM вчера в 02:08
Общество
В ПФР рассказали, когда стоит подавать заявки на выплаты на детей
Подавать заявление на получение выплат семьям с детьми от трех до 15 лет лучше с 15 мая, пишет портал Ura.ru со ссылкой на источник в Пенсионном фонде (ПФР).
РИА Новости вчера в 22:11
Происшествия
Следовавший из Петербурга в Уфу самолет «России» подал сигнал тревоги
Вылетевший из Санкт-Петербурга в Уфу самолет авиакомпании "Россия" возвращается в Пулково — экипаж подал сигнал тревоги, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Вести.Ru вчера в 10:21
Здоровье
В Дагестане выявили недостаток лекарств и тестов в медучреждениях
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
РИА Новости 01:16
Общество
ВЦИОМ выяснил реакцию россиян на выступление президента РФ 11 мая
Реакцию граждан РФ на выступление президента России Владимира Путина 11 мая узнали специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
ПолитРоссия вчера в 13:58
Экономика
В Совфеде призвали не повышать тарифы на газ и электроэнергию
В Совете Федерации призвали не повышать тарифы на газ и электроэнергию в текущем году из-за сложной ситуации на фоне пандемии коронавируса.
Известия вчера в 17:01