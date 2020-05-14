Пандемия коронавируса в одночасье сломала логику развития отечественного рынка недвижимости. Если говорить о продаже, то цены пока что держатся, а вот арендная цена уже уменьшилась.

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Происшествия В Челябинской области умер пациент с коронавирусом Еще один пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Челябинской области, всего в регионе более 1,4 тысячи случаев COVID-19, сообщила в четверг пресс-служба минздрава региона.

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Единоборства Усик ответил вызвавшему его на поединок украинскому борцу Украинский боксер, бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик ответил на брошенный его соотечественником, борцом вольного стиля Богданом Грицаем вызов. 1

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Игры Показаны возможности PlayStation 5 Epic Games представила новый движок Unreal Engine 5 и продемонстрировала его возможности на PlayStation 5. Об этом сообщается в видео, опубликованном на YouTube–канале компании. 49

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Политика На Украине раскрыли новый обман МВФ Ранее пресс-секретарь фонда Джерри Райс заявил, что МВФ в настоящий момент обсуждает с Украиной новую программу кредитования на полтора года для борьбы с последствиями пандемии коронавируса. 31

Общество Российским выпускникам разрешат выбрать количество предметов ЕГЭ Москва, 14 мая 2020, 08:17 — REGNUM В России в 2020 году выпускники школ смогут сдать Единый государственный экзамен по нужному им количеству предметов для поступления в выбранное ими высшее учебное заведение. 1K

Общество В Крыму выявили шесть новых носителей SARS-CoV-2 Симферополь, 14 мая 2020, 10:18 — REGNUM За сутки у шести жителей Крыма подтвердили положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию.

Политика Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты. 1,5K

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Экономика Российские авиакомпании получат субсидии на 23,4 млрд рублей Москва, 14 мая 2020, 00:46 — REGNUM Правительство России выделило 23,4 млрд рублей на поддержку авиакомпаний, которые потерпели убытки из-за распространения коронавируса и связанных с этим ограничений, сообщили 14 мая в пресс-службе ведомства. 22

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Происшествия МЧС направило дополнительные силы в Усть-Куломский район Оперативная группа МЧС России по Коми, дополнительные силы спасателей направлены в муниципалитет, где из-за обилия талых вод осложнилась паводковая ситуация. 1

Политика Посол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша» Анкара, 13 мая 2020, 09:08 — REGNUM Исполнение песни «Катюша» на концерте в честь Дня Победы в турецком городе Аланья является антиукраинской «провокацией», сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в социальной сети Twitter. 798

Общество В ПФР рассказали, когда стоит подавать заявки на выплаты на детей Подавать заявление на получение выплат семьям с детьми от трех до 15 лет лучше с 15 мая, пишет портал Ura.ru со ссылкой на источник в Пенсионном фонде (ПФР). 131