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Forbes
Forbes

Аренда однокомнатных квартир в Москве за месяц подорожала на 5,5%

Например, по данным сервиса по поиску жилья ЦИАН, активнее всего ставки аренды восстанавливаются в Москве. За последний месяц съем однокомнатных квартир подорожал на 5,5% до 40 100 рублей — это уже больше, чем было в сентябре 2019-го.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Цены на жилье восстанавливаются

Наиболее выраженное снижение цен риэлторы отмечают в Волгограде: "однушки" за месяц подешевели на 4,5% (до 12,7 тыс. руб. в месяц), "двушки" — на 6,8% (до 15,2 тыс. руб.).
Коммерсантъвчера в 03:01
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В Казани подорожала аренда «однушек», но стали доступнее «двушки»

Реальное времявчера в 06:59
Forbes

Аренда однокомнатных квартир в Москве за месяц подорожала на 5,5%

Forbesвчера в 06:51
Невские Новости

В сентябре в Петербурге снизились цены на аренду однокомнатных квартир

Невские Новостивчера в 04:20
НГС

Новосибирск вошел в пятерку крупнейших городов России, где сильнее всего дорожает аренда однушек и двушек

НГСвчера в 05:01
Новый компаньон

Цены на аренду жилья в Перми за месяц снизились на 3,3%

Новый компаньонвчера в 03:46
Петербургский дневник

В Петербурге арендовать квартиру стало дешевле

Петербургский дневниквчера в 03:42
Коммерсантъ

Цены на жилье восстанавливаются

Коммерсантъвчера в 03:01

Котировки банков падают на публикации расследований по файлам FinCEN

Акции некоторых международных банков дешевеют в понедельник на опасениях, возникших у инвесторов после серии публикаций о расследованиях международного консорциума журналистов (ICIJ), сообщает Bloomberg.
Интерфакс03:40
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Препарат от коронавируса «Арепливир» появился в московских аптеках

На прошлой неделе ведомство разрешило амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавирусной инфекции с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир": помимо "Арепливира", в аптеках появился "Коронавир" от компании "Р-Фарм".
РИА Новости04:49
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В Госдуму внесли законопроект о всероссийском сносе жилья

Местные власти могут получить возможность составлять программы по реконструкции и сносу фактически любых, а не только аварийных многоквартирных домов в целях «обновления среды жизнедеятельности и создания благоприятных условий проживания граждан».
Коммерсантъ04:24
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Вторичный рынок жилья Москвы упал на 18%

Количество сделок на вторичном рынке жилья Москвы за восемь месяцев 2020 года сократилось в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 18% - до 77,9 тысячи переходов прав на основании договоров купли-продажи (мены), сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра.
РИА Новости02:46
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МИД: Москва не может принять предложенные США условия продления СНВ-3

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков назвал ультиматумом выставленные Вашингтоном условия для продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.
Российская газета05:52
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Кудрин: приватизация позволит избежать повышения налогов в РФ

Глава Счетной палаты России Андрей Кудрин заявил, что приватизация государственных активов в России позволила бы избежать повышения налогов для бизнеса и граждан в течение пяти-шести ближайших лет.
Газета.Ru05:40
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Названы ограничения на вакцинацию от коронавируса

Ограничения по вакцинации от коронавирусной инфекции могут касаться небольших групп с первичными иммунодефицитами (ПИД), сообщил академик РАН, заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов в беседе с RT.
Lenta.ru21:56
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