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Forbes
Forbes

Аренда однокомнатных квартир в Москве за месяц подорожала на 5,5%

Например, по данным сервиса по поиску жилья ЦИАН, активнее всего ставки аренды восстанавливаются в Москве. За последний месяц съем однокомнатных квартир подорожал на 5,5% до 40 100 рублей — это уже больше, чем было в сентябре 2019-го.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Цены на жилье восстанавливаются

Наиболее выраженное снижение цен риэлторы отмечают в Волгограде: "однушки" за месяц подешевели на 4,5% (до 12,7 тыс. руб. в месяц), "двушки" — на 6,8% (до 15,2 тыс. руб.).
Коммерсантъвчера в 03:01
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Цены на аренду жилья в Перми за месяц снизились на 3,3%

Новый компаньонвчера в 03:46
Forbes

Аренда однокомнатных квартир в Москве за месяц подорожала на 5,5%

Forbesвчера в 06:51
НГС

Новосибирск вошел в пятерку крупнейших городов России, где сильнее всего дорожает аренда однушек и двушек

НГСвчера в 05:01
Невские Новости

В сентябре в Петербурге снизились цены на аренду однокомнатных квартир

Невские Новостивчера в 04:20
Реальное время

В Казани подорожала аренда «однушек», но стали доступнее «двушки»

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Петербургский дневник

В Петербурге арендовать квартиру стало дешевле

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Цены на жилье восстанавливаются

Коммерсантъвчера в 03:01

Стало известно, как вдова Алексея Баталова потеряла наследство мужа

Недавно в эфире программы "Ты не поверишь!" на телеканале НТВ, муж Натальи Дрожжиной объяснил, каким образом жена покойного Баталова Гитана потеряла часть наследованной ей квартиры.
Народные новостивчера в 12:33

Рапота рассказал о деятельности по интеграции России и Белоруссии

Работу по некоторым интеграционным "дорожным картам" Белоруссии и России предложено активизировать, импульс этой работе может придать заседание Группы высокого уровня, которое пройдет в сентябре, заявил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.
РИА Новостивчера в 14:20
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Трамп заявил, что Россия и Китай завидуют США из-за их оружия

Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что у Соединенных Штатов есть оружие, «подобно которому этот мир никогда не видел», а Россия, Китай и КНДР завидуют Вашингтону по данному поводу.
Московский Комсомолецвчера в 20:22
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В Новосибирске нашли тело пропавшего полгода назад пожилого ученого

Тело пропавшего в марте в Новосибирске сотрудника Института горного дела, 87-летнего доктора технических наук Геннадия Кулакова, обнаружили недалеко от кладбища, сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Новосибирской области.
РИА Новости21:33
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Обновленная Skoda Superb в РФ получила мощную версию

Осенью 2019 года до РФ добралась модификация с 2,0-литровым 190-сильным турбодвигателем TSI, весной – 150-сильная версия, а теперь у дилеров РФ появились автомобили с 2,0-литровыми турбомоторами TSI, способными генерировать мощность в 220 л. с. Skoda Superb с мощными силовыми установками можно заказать как в кузове лифтбек, так и универсал Combi (на фото).
Letnews.ruвчера в 02:24

В Китае обнаружили следы коронавируса на упаковке морепродуктов из РФ

Коронавирус SARS-CoV-2 обнаружен на упаковке замороженных морепродуктов, импортированных из России, сообщили 20 сентября в Центре по контролю и профилактике заболеваний китайской провинции Цзилинь.
Известия18:14
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МТС и Nokia развернули сеть 5G-ready в Прикамье

МТС и Nokia развернули выделенную сеть LTE на производстве «ОДК-Пермские моторы», крупнейшем производителе авиадвигателей для гражданской авиации и промышленных газотурбинных установок в России.
TelecomDaily18 сентября в 04:07