Экономика
ForbesАренда однокомнатных квартир в Москве за месяц подорожала на 5,5%
Например, по данным сервиса по поиску жилья ЦИАН, активнее всего ставки аренды восстанавливаются в Москве. За последний месяц съем однокомнатных квартир подорожал на 5,5% до 40 100 рублей — это уже больше, чем было в сентябре 2019-го.
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с чего всё началось
Наиболее выраженное снижение цен риэлторы отмечают в Волгограде: "однушки" за месяц подешевели на 4,5% (до 12,7 тыс. руб. в месяц), "двушки" — на 6,8% (до 15,2 тыс. руб.).Коммерсантъвчера в 03:01
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Навальный потребовал вернуть изъятую в России одежду
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Экономика
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Доля BTC на рынке увеличилась до 58,4%. Курс биткоина начал снижаться вместе с фондовыми рынками.
РБК 09:14
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Осужденный актер Ефремов надеется, что «Спартак» поборется с «газом»
Под «газом» Михаил подразумевает питерский «Зенит», имея в виду борьбу за чемпионство РПЛ. Ефремов был осужден на 8 лет за смертельное ДТП.
BetOn 09:29
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На сайте Роспатента опубликован новый логотип Сбербанка.
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Вводить в России новые ограничения из-за коронавируса не требуется. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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В Волгограде суд прекратил дело по иску о переходе на местное время
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Российская газета 09:11
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В Cyberpunk 2077 внутриигровое ТВ можно будет смотреть где угодно
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Общество
В Воронежской области вернули часть коронавирусных ограничений
В связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией COVID-19 среди населения региона, губернатор Воронежской области Александр Гусев в понедельник, 21 сентября подписал указ о внесении изменений в режим повышенной готовности.
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ТАСС вчера в 05:09
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Два обнаруженных в сентябре 2020 года астероида максимально приблизятся к нашей планете уже 18 сентября.
Live24 18 сентября в 13:46
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Шоу-бизнес
Галкин опубликовал видео с 71-летней Пугачевой в страстном образе
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CT news 06:12
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Пересильд сопровождала охрана Романа Абрамовича: слухи о любви
"Охрана Романа Абрамовича не сопровождала актрису Юлию Пересильд и вообще не присутствовала" не кинофестивале, сообщила представительница компании.
Московский Комсомолец 05:48