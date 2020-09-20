Наиболее выраженное снижение цен риэлторы отмечают в Волгограде: "однушки" за месяц подешевели на 4,5% (до 12,7 тыс. руб. в месяц), "двушки" — на 6,8% (до 15,2 тыс. руб.).

с чего всё началось

Например, по данным сервиса по поиску жилья ЦИАН, активнее всего ставки аренды восстанавливаются в Москве. За последний месяц съем однокомнатных квартир подорожал на 5,5% до 40 100 рублей — это уже больше, чем было в сентябре 2019-го.

Аренда однокомнатных квартир в Москве за месяц подорожала на 5,5%

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