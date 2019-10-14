Экономика
Город342В Пермском крае выросла стоимость аренды однокомнатных квартир
Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в Пермском крае за год повысилась на 3,8%. Об этом сообщается в исследовании портала Avito по итогам третьего квартала текущего года. Согласно данным, в Прикамье цена аренды однокомнатных квартир в среднем составила около 10 000 рублей.
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Исследование: в Татарстане снизились цены на аренду трехкомнатных квартир
Реальное время14 октября в 06:24
Исследование: средняя цена аренды квартиры в России выросла на 2,5%
Будущее России. Национальные проекты13 октября в 20:00
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Происшествия
В крови насмерть сбитого в Кирове 6-летнего мальчика нашли алкоголь
В крови насмерть сбитого в Кирове шестилетнего мальчика обнаружили 0,51 промилле алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба СК России.
Шоу-бизнес
Заворотнюк отказалась от чудо-вакцины, которой лечили Фриске
По словам людей из ближнего круга актрисы, медики предлагали делать инъекции американской вакцины и Заворотнюк.
Политика
В ОАЭ кортеж Путина вели автомобили с надписью «ДПС»
В Объединенных Арабских Эмиратах в знак уважения сопровождали кортеж президента России Владимира Путина автомобилями дорожной полиции ОАЭ с кириллической надписью ДПС.
Общество
В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый ноябрь
В большинстве российских регионов погода в ноябре будет теплее обычного, сообщает "Российская газета" со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину.
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
Общество
Россияне простились с космонавтом Алексеем Леоновым
В подмосковных Мытищах на Федеральном военном мемориальном кладбище Министерства обороны простились с дважды Героем Советского Союза космонавтом Алексеем Леоновым, сообщает «360».
Кино
Новой женщиной-кошкой в «Бэтмене» станет актриса Зои Кравиц
Американская актриса Зои Кравиц сыграет роль женщины-кошки в новом фильме «Бэтмен».
Экономика
МВФ понизил прогноз роста ВВП России в 2019 году до 1,1%
Ранее МВФ пересматривал прогноз по ВВП РФ в июле и в апреле.
Гаджеты
Первый же суперкомпьютер с новыми CPU AMD Epyc будет одним из самых мощных в мире
Стоит отметить, что фактически в TOP500 уже присутствует суперкомпьютер на основе процессоров AMD, но это CPU Hygon Dhyana — лицензионные копии Epyc 7501.
Футбол
Сборная Швеции сыграла вничью с Испанией в отборе Евро-2020
Сборная Швеции сыграла вничью с командой Испании в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года. Встреча завершилась со счётом 1:1.
Транспорт
«Победа» повысит цены на авиабилеты на 40%
Прошлой зимой средняя цена билета на рейс в одну сторону на международных линиях перевозчика составляла 4500 рублей, значит, билеты подорожают в среднем на 40%, сказала "Ведомостям" представитель авиакомпании Елена Селиванова.
Общество
Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы
Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Происшествия
СК показал подозреваемых в убийстве жительницы Екатеринбурга
Космос
Илон Маск показал новый пассажирский космический корабль
Чуть ранее глава SpaceX Илон Маск, в рамках мероприятия Starship Update, презентовал полноразмерный тестовый стенд верхней ступени своей межпланетной ракеты Starship.
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Здоровье
Россиянам рассказали, как правильно питаться на работе
Специалисты Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии рассказали о правилах питания на работе.
Общество
Врач-беженец отсудил у свердловского Минздрава миллион рублей
Общество
Средняя продолжительность жизни россиян превысила 73 года
Ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что средняя продолжительность жизни у женщин выросла до 78,5 года, у мужчин — до 68,5 года.
Общество
Ягудин прокомментировал операцию Тотьмяниной в московском онкоцентре
Российский фигурист Алексей Ягудин, супруг олимпийской чемпионки Татьяны Тотьмяниной, прокомментировал информацию об операции жены в московском онкоцентре.
Авто
Представлена базовая версия электромобиля Porsche Taycan
Компания Porsche представила базовую версию своего первого электромобиля Taycan.
Политика
Глава ФСБ сообщил о предотвращении 39 терактов в России
Директор ФСБ Александр Бортников на международном совещании руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов в Сочи сообщил о предотвращении 39 терактов, готовившихся на территории России в 2019 году.
Политика
Демократы в США призвали жестко противостоять России
США должны «жестко противостоять» России на международной арене, заявил во время дебатов кандидат в президенты от Демократической партии Кори Букер.
Общество
О чем может сказать ком в горле
Гаджеты
Видеокарты Zotac GeForce GTX 1660 Super оснащаются памятью GDDR6
К сожалению, спецификации видеокарт GeForce GTX 1660 Super от компании Zotac не уточняются.
Шоу-бизнес
Агния Кузнецова впервые станет мамой
Сама же Агния Кузнецова не комментирует радостное событие.
Политика
РБК: в Кремле обсуждают создание зеленой партии
В администрации президента России обсуждают возможность создания зеленой партии для работы с экологической повесткой, сообщает РБК со ссылкой на источники.