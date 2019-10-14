Экономика

Город342Город342В Пермском крае выросла стоимость аренды однокомнатных квартир

Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в Пермском крае за год повысилась на 3,8%. Об этом сообщается в исследовании портала Avito по итогам третьего квартала текущего года. Согласно данным, в Прикамье цена аренды однокомнатных квартир в среднем составила около 10 000 рублей.
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В России выросли цены на аренду однокомнатных квартир

Профиль14 октября в 01:33

Названы регионы с самой дорогой и дешевой арендой жилья

Вести.Ru14 октября в 09:25

Исследование: в Татарстане снизились цены на аренду трехкомнатных квартир

Реальное время14 октября в 06:24

В Краснодарском крае подешевела аренда однокомнатных квартир

Кубанские новости14 октября в 02:39

Куплю квартиру на зарплату

Российская газетавчера в 11:44

Аналитики назвали регионы с самой дешевой арендой однокомнатной квартиры

РБК13 октября в 23:52

Исследование: средняя цена аренды квартиры в России выросла на 2,5%

Будущее России. Национальные проекты13 октября в 20:00
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Происшествия

В крови насмерть сбитого в Кирове 6-летнего мальчика нашли алкоголь

В крови насмерть сбитого в Кирове шестилетнего мальчика обнаружили 0,51 промилле алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба СК России.
Российская газета вчера в 15:05
Шоу-бизнес

Заворотнюк отказалась от чудо-вакцины, которой лечили Фриске

По словам людей из ближнего круга актрисы, медики предлагали делать инъекции американской вакцины и Заворотнюк.
Комсомольская правда вчера в 18:00
Политика

В ОАЭ кортеж Путина вели автомобили с надписью «ДПС»

В Объединенных Арабских Эмиратах в знак уважения сопровождали кортеж президента России Владимира Путина автомобилями дорожной полиции ОАЭ с кириллической надписью ДПС.
REGNUM вчера в 06:16
Общество

В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый ноябрь

В большинстве российских регионов погода в ноябре будет теплее обычного, сообщает "Российская газета" со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину.
РИА Новости 01:47
Общество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом

14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM 14 октября в 15:12
Общество

Россияне простились с космонавтом Алексеем Леоновым

В подмосковных Мытищах на Федеральном военном мемориальном кладбище Министерства обороны простились с дважды Героем Советского Союза космонавтом Алексеем Леоновым, сообщает «360».
Ридус вчера в 05:00
Кино

Новой женщиной-кошкой в «Бэтмене» станет актриса Зои Кравиц

Американская актриса Зои Кравиц сыграет роль женщины-кошки в новом фильме «Бэтмен».
МИР 24 вчера в 05:01
Авто

Hyundai и Kia дадут пожизненную гарантию на «проблемные» двигатели

Discover24 04:13
Экономика

МВФ понизил прогноз роста ВВП России в 2019 году до 1,1%

Ранее МВФ пересматривал прогноз по ВВП РФ в июле и в апреле.
Finam.Ru вчера в 09:33
Гаджеты

Первый же суперкомпьютер с новыми CPU AMD Epyc будет одним из самых мощных в мире

Стоит отметить, что фактически в TOP500 уже присутствует суперкомпьютер на основе процессоров AMD, но это CPU Hygon Dhyana — лицензионные копии Epyc 7501.
iXBT.com 03:51
Футбол

Сборная Швеции сыграла вничью с Испанией в отборе Евро-2020

Сборная Швеции сыграла вничью с командой Испании в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года. Встреча завершилась со счётом 1:1.
REGNUM 01:20
Транспорт

«Победа» повысит цены на авиабилеты на 40%

Прошлой зимой средняя цена билета на рейс в одну сторону на международных линиях перевозчика составляла 4500 рублей, значит, билеты подорожают в среднем на 40%, сказала "Ведомостям" представитель авиакомпании Елена Селиванова.
Интерфакс 01:21
Общество

Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы

Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 22:52
Происшествия

СК показал подозреваемых в убийстве жительницы Екатеринбурга

РИА Новости вчера в 14:10
Космос

Илон Маск показал новый пассажирский космический корабль

Чуть ранее глава SpaceX Илон Маск, в рамках мероприятия Starship Update, презентовал полноразмерный тестовый стенд верхней ступени своей межпланетной ракеты Starship.
Ferra вчера в 06:06
Общество

«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник

Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru вчера в 12:43
Здоровье

Россиянам рассказали, как правильно питаться на работе

Специалисты Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии рассказали о правилах питания на работе.
Московский Комсомолец вчера в 23:58
Общество

Врач-беженец отсудил у свердловского Минздрава миллион рублей

ТагилСити.ру 03:54
Общество

Средняя продолжительность жизни россиян превысила 73 года

Ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что средняя продолжительность жизни у женщин выросла до 78,5 года, у мужчин — до 68,5 года.
РИА Новости 04:04
Общество

Ягудин прокомментировал операцию Тотьмяниной в московском онкоцентре

Российский фигурист Алексей Ягудин, супруг олимпийской чемпионки Татьяны Тотьмяниной, прокомментировал информацию об операции жены в московском онкоцентре.
RT на русском 04:11
Авто

Представлена базовая версия электромобиля Porsche Taycan

Компания Porsche представила базовую версию своего первого электромобиля Taycan.
За рулем Кубань 14 октября в 04:56
Политика

Глава ФСБ сообщил о предотвращении 39 терактов в России

Директор ФСБ Александр Бортников на международном совещании руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов в Сочи сообщил о предотвращении 39 терактов, готовившихся на территории России в 2019 году.
РБК 04:10
Происшествия

В Красноярске арестовали второго подозреваемого в избиении до смерти

РИА Новости 02:10
Политика

Демократы в США призвали жестко противостоять России

США должны «жестко противостоять» России на международной арене, заявил во время дебатов кандидат в президенты от Демократической партии Кори Букер.
Росбалт 00:27
Общество

О чем может сказать ком в горле

Волгоградская правда вчера в 23:23
Общество

Власти Саратова запретят детям отклоняться от маршрута по пути в школу

РБК вчера в 08:55
Гаджеты

Видеокарты Zotac GeForce GTX 1660 Super оснащаются памятью GDDR6

К сожалению, спецификации видеокарт GeForce GTX 1660 Super от компании Zotac не уточняются.
3DNews 13 октября в 04:27
Шоу-бизнес

Агния Кузнецова впервые станет мамой

Сама же Агния Кузнецова не комментирует радостное событие.
RuNews24.ru вчера в 09:21
Политика

РБК: в Кремле обсуждают создание зеленой партии

В администрации президента России обсуждают возможность создания зеленой партии для работы с экологической повесткой, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 02:16
Политика

Японский журналист призвал Москву признать ошибкой разгром Японии в 1945-м

Газета.Ru 03:09
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