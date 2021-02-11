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Аренда загородного жилья в России подорожала в полтора раза за 2020 г

В Ярославской области спрос увеличился в 2,5 раза, составив в среднем 50 тысяч рублей, а в Удмуртии спрос вырос в 2,4 до 20 тысяч рублей за один месяц аренды. В Московской области стоимость долгосрочной аренды загородного жилья за прошлый год вырос на 14%, составив порядка 40 тысяч рублей.В источнике
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С чего всё началось

За год аренда частных домов в России подорожала на 56%

Арендные ставки на загородную недвижимость поднялись на 56% к предыдущему году, в то же время средние цены на покупку увеличились менее заметно — на 3%. Стоимость долгосрочной аренды в среднем составила 25 тыс. рублей в месяц по стране, сообщили аналитики.
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