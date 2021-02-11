Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Вести.Ru
Вести.Ru

Аренда загородного жилья в России подорожала в полтора раза за 2020 г

В Ярославской области спрос увеличился в 2,5 раза, составив в среднем 50 тысяч рублей, а в Удмуртии спрос вырос в 2,4 до 20 тысяч рублей за один месяц аренды. В Московской области стоимость долгосрочной аренды загородного жилья за прошлый год вырос на 14%, составив порядка 40 тысяч рублей.В источнике
Вести.Ru
Деловой квартал (Нижний Новгород)
Кубань 24
Русский Запад
RT на русском
Российская газета
Городской32 (Брянск)
Бизнес журнал
Общественное мнение
ОГТРК Ямал-Регион
Om1.ru
Реальное время
TatCenter
АБН
Коммерсантъ Ярославль
Народные новости
Инвест-Форсайт
MySLO.ru
РБК
Новые Известия
Известия
Росбалт
VN.RU
СаратовБизнесКонсалтинг
SIA.ru
Экономика сегодня
Бизнес-новости в Кирове
Молодой коммунар
iReactor
SM News Крым
С чего всё началось

За год аренда частных домов в России подорожала на 56%

Арендные ставки на загородную недвижимость поднялись на 56% к предыдущему году, в то же время средние цены на покупку увеличились менее заметно — на 3%. Стоимость долгосрочной аренды в среднем составила 25 тыс. рублей в месяц по стране, сообщили аналитики.
Известия00:00
Подробнее о событии

За год аренда частных домов в России подорожала на 56%

Известия00:00

Аренда загородного жилья в России подорожала в полтора раза за 2020 г

Вести.Ru06:04

В «Авито» назвали регионы с максимально подорожавшими дачами

РБК05:35

Аренда загородного жилья в России подорожала в полтора раза

ТАСС05:35

В России подорожала аренда частных домов

РЕН ТВ00:37

В Татарстане прокомментировали стоимость аренды загородного жилья

RT на русском09:29

В Новосибирской области резко выросли цены на загородную недвижимость

Om1.ru22:38
Интересное

Фонд семьи Евтушенковых нашел покупателей на часть гипермаркетов Real

Дочерняя компания АФК "Система" Sistema Finance предоставила акционерное финансирование на сумму до € 263 млн для сделки консорциума покупателей, контролируемых SCP Group (49% компании принадлежит АФК "Система") Представитель SCP Group Advisory сообщил РБК, что стороны ведут конструктивные переговоры по объектам, вызвавшим обеспокоенность Федерального картельного ведомства.
РБК11:42

Небензя назвал Германию и Францию соучастниками преступлений в Донбассе

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя назвал соучастниками преступления против населения Донбасса представителей Запада, занявших сторону Украины в конфликте на востоке страны.
Газета.Ru12:40

МИД России: Москва отвергает концепцию ограниченной ядерной войны

Москва, 11 февраля 2021, 12:43 — REGNUM Россия категорически отвергает продвигаемую Соединёнными Штатами дестабилизирующую концепцию ограниченной ядерной войны, заявил 11 февраля замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
REGNUM04:43