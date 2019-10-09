Недвижимость
Соловей.ИнфоАренда жилья подорожала в России
Все типы съемных квартир подорожали в большинстве крупных российских городов по итогам третьего квартала. Об этом пишет «Лента.ру», ссылаясь на исследование портала «Мир квартир». За последние три месяца на 18% выросли ставки аренды «однушек» в Улан-Удэ, Туле, Череповце, Твери и Мурманске.
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Нет ни в Туле, ни в Твери: дешевое жилье исчезает из российских городов
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