Недвижимость

Соловей.ИнфоСоловей.ИнфоАренда жилья подорожала в России

Все типы съемных квартир подорожали в большинстве крупных российских городов по итогам третьего квартала. Об этом пишет «Лента.ру», ссылаясь на исследование портала «Мир квартир». За последние три месяца на 18% выросли ставки аренды «однушек» в Улан-Удэ, Туле, Череповце, Твери и Мурманске.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Стало известно, где в России сильно подорожала аренда жилья

Росбалтвчера в 08:40

В Кемерове значительно выросла аренда квартир

Газета Кемеровавчера в 04:54

Аренда квартир подорожала с начала года на 10–13% в среднем по России

РБКвчера в 07:05

В России подорожала аренда жилья

Lenta.ruвчера в 06:01

Съёмные квартиры Читы потеряли в цене больше всех в России

Чита.Рувчера в 07:59

Нет ни в Туле, ни в Твери: дешевое жилье исчезает из российских городов

Московский Комсомолецвчера в 04:07

Съемные квартиры подорожали в большинстве городов России

Российская газетавчера в 03:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 07:33, Ашберн
Здоровье

Комиссия Минздрава нашла нарушения в работе онкоцентра Блохина

Комиссия Министерства здравоохранения выявила серьёзные нарушения в работе НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина.
RT на русском 04:32
Общество

Объявлены лауреаты Нобелевской премии по литературе

Коммерсантъ 07:04
Происшествия

Два бортпроводника найдены мертвыми в квартире в Химках

Двух молодых людей нашли мертвыми в съемной квартире в Химках, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:58
Политика

Фонд Навального признан иностранным агентом

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального включен в список иностранных агентов.
Lenta.ru вчера в 05:27
Футбол

Нижегородская область и РФС подписали соглашение о развитии футбола

Соглашение о сотрудничестве подписали министр спорта РФ Павел Колобков, глава Нижегородской области Глеб Никитин, президент РФС Александр Дюков и президент Федерации футбола Нижегородской области Владимир Афанасьев.
КП - Нижний Новгород 04:37
Политика

«Нафтогаз» выступил против продления старого контракта на транзит газа

«Если российская сторона говорит, что они хотят какие-то краткие условия, другие объёмы, тогда логично с нашей стороны занять позицию, и мы её занимаем, что это должен быть только новый контракт, только по европейскому праву, только с новым оператором», — заявил Коболев, отметив, что не понимает, по какой причине украинской стороне может быть интересно продление старого контракта.
RT на русском вчера в 05:43
Экономика

Глава ПФР дал прогноз об увеличении страховой пенсии в 2020 году

Дроздов уточнил, что законом предусмотрена индексация пенсий на уровне 6,6% в 2020 году, 6,3% — в 2021 году и 5,9% — в 2022 году.
REGNUM 03:21
Технологии

Ростех представил разработку для борьбы с опасными мини-дронами

По словам Евтушенко, малые дроны представляют серьезную опасность, ведь они могут вести наблюдение или нести взрывчатку.
ПолитРоссия 05:26
Экономика

Медведев потребовал от банков устранить «банковский роуминг» в России

Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал банки устранить комиссии при переводе средств между российскими регионами и счел их в принципе недопустимыми.
РБК 06:27
Экономика

На Кавказе нашли российское «экономическое чудо»

Дагестанские индивидуальные предприниматели (ИП) сотворили «экономическое чудо» и оказались лидерами по объему выручки среди других регионов России.
Lenta.ru 03:24
Политика

Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru вчера в 16:31
Политика

Зеленский хочет обсудить Крым в «Нормандском формате»

По словам Зеленского, обсуждение Крыма в "Нормандском формате" является единственной возможностью разговора о судьбе полуострова, поскольку этот вопрос никак не обсуждается отдельно.
Московский Комсомолец 05:45
Автоспорт

Феттель признал, что был не прав в Сочи

Гонщик «Феррари» Себастьян Феттель признал, что был не прав, когда отказывался пропускать Шарля Леклера в первой половине гонки Гран-при России.
Чемпионат 05:19
Происшествия

В австрийском Линце произошёл взрыв около аэропорта

Взрыв произошёл недалеко от аэропорта в австрийском Линце, передаёт телеканал N-TV.
RT на русском 05:11
Происшествия

Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности

REGNUM вчера в 07:00
Происшествия

В Крыму задержали готовившего взрыв россиянина

В Крыму спецслужбы задержали россиянина, готовившего взрыв в одном из административных зданий.
Известия 06:56
Авто

Skoda анонсировала новый Skoda Rapid для России

Компания Skoda Auto представила первый скетч нового лифтбека Skoda Rapid для российского рынка.
Автоновости дня вчера в 04:25
Происшествия

Появилось видео с места аварийной посадки Ан-12 в Екатеринбурге

Телеканал РБК показал видео из екатеринбургского аэропорта Кольцово, в котором аварийно приземлился военно-транспортный самолет Ан-12.
РБК 07:25
Футбол

Аргентинская футболистка забила гол в стиле Марадоны

Pravda.Ru 05:12
Гаджеты

«Яндекс» представляет понимающую жесты умную колонку

Компания «Яндекс» выпустит новую умную колонку. Станция «Мини» с голосовым помощником «Алисой» понимает не только слова, но и жесты.
Computerworld Россия 03:49
Киберспорт

Сотрудники Blizzard устроили протест с зонтиками возле офиса компании

8 октября сотрудники Blizzard в рабочее время собрались у статуи возле офиса. Они раскрыли зонтики – один из символов протестов в Гонконге.
Cyber.sports.ru вчера в 16:38
Экономика

В Белоруссии оценили потери от налогового манёвра России

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва в ближайшее время вернутся к вопросу компенсации издержек белорусской стороне в связи с реализацией в России нефтяного налогового манёвра.
RT на русском 03:57
Общество

СМИ узнали об условиях введения режима открытого неба в Петербурге

Источники издания в Минтрансе заявляют, что ведомство поддерживает введение режима открытого неба в Петербурге именно на таких условиях.
Известия 03:18
Политика

В Общественной палате предложили новую альтернативу смертной казни

Главной альтернативой смертной казни может стать полная пожизненная изоляция осужденных от окружающего мира.
Известия 03:39
Политика

Шаманов обвинил правительство в игнорировании нужд армии

Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов обвинил правительство в игнорировании потребностей армии.
Газета.Ru 02:00
Общество

Названы самые популярные имена для новорожденных в Москве

У девочек достаточно популярным именем стала Есения — так назвали 315 новорожденных.
РИА Новости 02:46
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил ЕС открыть границы для сирийских беженцев

В ходе своего выступления, трансляцию которого вел телеканал NTV, турецкий лидер пригрозил открыть дверь для беженцев в Европу, если та назовет эту операцию вторжением.
ТАСС 07:19
Армия и оружие

Модернизированная «Шилка» станет «скрытным убийцей»

Российская газета 07 октября в 08:15
Политика

Зеленский выступил против военного решения в отношении Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выступает против военного положения и военного решения в Крыму и Донбассе.
RT на русском 06:20
Космос

«КосмоКурс» собирается отправлять туристов в космос без скафандров

Компания «КосмоКурс», которая занимается развитием частного космического туризма в России, собирается отправлять туристов в суборбитальный полёт без скафандров.
Профиль 07:11
Комментарии
ещё по теме
Главное