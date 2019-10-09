Недвижимость
Соловей.ИнфоАренда жилья подорожала в России
Все типы съемных квартир подорожали в большинстве крупных российских городов по итогам третьего квартала. Об этом пишет «Лента.ру», ссылаясь на исследование портала «Мир квартир». За последние три месяца на 18% выросли ставки аренды «однушек» в Улан-Удэ, Туле, Череповце, Твери и Мурманске.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Нет ни в Туле, ни в Твери: дешевое жилье исчезает из российских городов
Московский Комсомолецвчера в 04:07
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 07:33, Ашберн
Здоровье
Комиссия Минздрава нашла нарушения в работе онкоцентра Блохина
Комиссия Министерства здравоохранения выявила серьёзные нарушения в работе НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина.
Общество
Объявлены лауреаты Нобелевской премии по литературе
Происшествия
Два бортпроводника найдены мертвыми в квартире в Химках
Двух молодых людей нашли мертвыми в съемной квартире в Химках, сообщает РИА "Новости".
Политика
Фонд Навального признан иностранным агентом
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального включен в список иностранных агентов.
Футбол
Нижегородская область и РФС подписали соглашение о развитии футбола
Соглашение о сотрудничестве подписали министр спорта РФ Павел Колобков, глава Нижегородской области Глеб Никитин, президент РФС Александр Дюков и президент Федерации футбола Нижегородской области Владимир Афанасьев.
Политика
«Нафтогаз» выступил против продления старого контракта на транзит газа
«Если российская сторона говорит, что они хотят какие-то краткие условия, другие объёмы, тогда логично с нашей стороны занять позицию, и мы её занимаем, что это должен быть только новый контракт, только по европейскому праву, только с новым оператором», — заявил Коболев, отметив, что не понимает, по какой причине украинской стороне может быть интересно продление старого контракта.
Экономика
Глава ПФР дал прогноз об увеличении страховой пенсии в 2020 году
Дроздов уточнил, что законом предусмотрена индексация пенсий на уровне 6,6% в 2020 году, 6,3% — в 2021 году и 5,9% — в 2022 году.
Технологии
Ростех представил разработку для борьбы с опасными мини-дронами
По словам Евтушенко, малые дроны представляют серьезную опасность, ведь они могут вести наблюдение или нести взрывчатку.
Экономика
Медведев потребовал от банков устранить «банковский роуминг» в России
Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал банки устранить комиссии при переводе средств между российскими регионами и счел их в принципе недопустимыми.
Экономика
На Кавказе нашли российское «экономическое чудо»
Дагестанские индивидуальные предприниматели (ИП) сотворили «экономическое чудо» и оказались лидерами по объему выручки среди других регионов России.
Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Политика
Зеленский хочет обсудить Крым в «Нормандском формате»
По словам Зеленского, обсуждение Крыма в "Нормандском формате" является единственной возможностью разговора о судьбе полуострова, поскольку этот вопрос никак не обсуждается отдельно.
Автоспорт
Феттель признал, что был не прав в Сочи
Гонщик «Феррари» Себастьян Феттель признал, что был не прав, когда отказывался пропускать Шарля Леклера в первой половине гонки Гран-при России.
Происшествия
В австрийском Линце произошёл взрыв около аэропорта
Взрыв произошёл недалеко от аэропорта в австрийском Линце, передаёт телеканал N-TV.
Происшествия
Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
Происшествия
В Крыму задержали готовившего взрыв россиянина
В Крыму спецслужбы задержали россиянина, готовившего взрыв в одном из административных зданий.
Авто
Skoda анонсировала новый Skoda Rapid для России
Компания Skoda Auto представила первый скетч нового лифтбека Skoda Rapid для российского рынка.
Происшествия
Появилось видео с места аварийной посадки Ан-12 в Екатеринбурге
Телеканал РБК показал видео из екатеринбургского аэропорта Кольцово, в котором аварийно приземлился военно-транспортный самолет Ан-12.
Футбол
Аргентинская футболистка забила гол в стиле Марадоны
Гаджеты
«Яндекс» представляет понимающую жесты умную колонку
Компания «Яндекс» выпустит новую умную колонку. Станция «Мини» с голосовым помощником «Алисой» понимает не только слова, но и жесты.
Киберспорт
Сотрудники Blizzard устроили протест с зонтиками возле офиса компании
8 октября сотрудники Blizzard в рабочее время собрались у статуи возле офиса. Они раскрыли зонтики – один из символов протестов в Гонконге.
Экономика
В Белоруссии оценили потери от налогового манёвра России
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва в ближайшее время вернутся к вопросу компенсации издержек белорусской стороне в связи с реализацией в России нефтяного налогового манёвра.
Общество
СМИ узнали об условиях введения режима открытого неба в Петербурге
Источники издания в Минтрансе заявляют, что ведомство поддерживает введение режима открытого неба в Петербурге именно на таких условиях.
Политика
В Общественной палате предложили новую альтернативу смертной казни
Главной альтернативой смертной казни может стать полная пожизненная изоляция осужденных от окружающего мира.
Политика
Шаманов обвинил правительство в игнорировании нужд армии
Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов обвинил правительство в игнорировании потребностей армии.
Общество
Названы самые популярные имена для новорожденных в Москве
У девочек достаточно популярным именем стала Есения — так назвали 315 новорожденных.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил ЕС открыть границы для сирийских беженцев
В ходе своего выступления, трансляцию которого вел телеканал NTV, турецкий лидер пригрозил открыть дверь для беженцев в Европу, если та назовет эту операцию вторжением.
Армия и оружие
Модернизированная «Шилка» станет «скрытным убийцей»
Политика
Зеленский выступил против военного решения в отношении Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выступает против военного положения и военного решения в Крыму и Донбассе.
Космос
«КосмоКурс» собирается отправлять туристов в космос без скафандров
Компания «КосмоКурс», которая занимается развитием частного космического туризма в России, собирается отправлять туристов в суборбитальный полёт без скафандров.
Комментарии