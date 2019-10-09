Все типы съемных квартир подорожали в большинстве крупных российских городов по итогам третьего квартала. Об этом пишет «Лента.ру», ссылаясь на исследование портала «Мир квартир». За последние три месяца на 18% выросли ставки аренды «однушек» в Улан-Удэ, Туле, Череповце, Твери и Мурманске.

Здоровье Комиссия Минздрава нашла нарушения в работе онкоцентра Блохина Комиссия Министерства здравоохранения выявила серьёзные нарушения в работе НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина.

Политика Фонд Навального признан иностранным агентом Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального включен в список иностранных агентов.

Футбол Нижегородская область и РФС подписали соглашение о развитии футбола Соглашение о сотрудничестве подписали министр спорта РФ Павел Колобков, глава Нижегородской области Глеб Никитин, президент РФС Александр Дюков и президент Федерации футбола Нижегородской области Владимир Афанасьев.

Политика «Нафтогаз» выступил против продления старого контракта на транзит газа «Если российская сторона говорит, что они хотят какие-то краткие условия, другие объёмы, тогда логично с нашей стороны занять позицию, и мы её занимаем, что это должен быть только новый контракт, только по европейскому праву, только с новым оператором», — заявил Коболев, отметив, что не понимает, по какой причине украинской стороне может быть интересно продление старого контракта.

Политика Зеленский хочет обсудить Крым в «Нормандском формате» По словам Зеленского, обсуждение Крыма в "Нормандском формате" является единственной возможностью разговора о судьбе полуострова, поскольку этот вопрос никак не обсуждается отдельно.

Гаджеты «Яндекс» представляет понимающую жесты умную колонку Компания «Яндекс» выпустит новую умную колонку. Станция «Мини» с голосовым помощником «Алисой» понимает не только слова, но и жесты.

Киберспорт Сотрудники Blizzard устроили протест с зонтиками возле офиса компании 8 октября сотрудники Blizzard в рабочее время собрались у статуи возле офиса. Они раскрыли зонтики – один из символов протестов в Гонконге.

Экономика В Белоруссии оценили потери от налогового манёвра России Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва в ближайшее время вернутся к вопросу компенсации издержек белорусской стороне в связи с реализацией в России нефтяного налогового манёвра.